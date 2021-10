‘Wat een verrijking en verrassing is ‘Het einde van het lied’ van Willem du Gardijn’

Grietje Braaksma van Broese Boekverkopers in Utrecht Beeld Sabine Van Wechem

Waarom is Het einde van het lied, jullie nr 1, zo goed?

‘Ik lees veel als boekhandelaar maar Willem du Gardijn kende ik niet. Een collega attendeerde me op zijn boek. Wat een verrijking en verrassing. Het zijn drie verhalen die met elkaar zijn verbonden. Het is ongelooflijk mooi van taal, ik raad het iedereen aan. En vanaf nu volg ik Du Gardijn!’

Jullie nr 2 is een Zweeds bestseller-debuut.

‘Lydia Sandgren is een psycholoog die tien jaar aan Verzamelde werken heeft geschreven. Ze doet denken aan Peter Buwalda die patsboem de Nederlandse letteren indenderde. Dat heeft zij in Zweden ook gedaan. Ze is geen stilist maar ze vertelt overtuigend. Een dikke pil van 800 bladzijden die ik met graagte heb uitgelezen.’

De stap, nr 3, is van Volkskrant-columnist Merel van Vroonhoven die de overstap maakte van directiekamer naar klaslokaal.

‘Zij laat zien hoe je het verschil kunt maken. Eerlijk en nuchter als het over haar leven tussen hotemetoten en ceo’s gaat. Van Vroonhoven zou een ministerspost moeten krijgen!’

Jullie nr 4 is geschreven door de Congolese Nobelprijswinnaar Denis Mukwege.

‘De kracht van vrouwen grenst aan het ongelooflijke. Over besneden vrouwen die niet meer kunnen genieten van hun seksualiteit, die hun kinderen niet op een normale manier kunnen baren omdat hun vagina is dichtgenaaid. Chirurg Mukwege zorgt dat deze vrouwen weer een leven krijgen. In dit boek laat hij ook de veerkracht van vrouwen zien.’

Het lied van de spreeuw, nr 8, is een prentenboek.

‘Octavie Wolters is neerlandica en kunstenaar. Een verhaal over een spreeuw en zijn vluchten met prachtige illustraties. Vanaf 3 jaar. Je kunt er daarna mooie gesprekken met je kind over voeren.’

Is er nog nieuws in het boekenvak?

‘Ik hoor van boekhandelaren dat de Kinderboekenweek een groot succes is geweest, dat is een goed teken: dan zit er vaak ook een goede Sinterklaas en Kerst aan te komen. We hebben er nu al zin in.’

Toptien van Boekhandel Broese

1. Willem du Gardijn: Het einde van het lied; Uitgeverij Koppernik

2. Lydia Sandgren: Verzamelde werken; Uitgeverij Oevers

3. Merel van Vroonhoven: De stap; Ambo Anthos

4. Denis Mukwege: De kracht van vrouwen; De Bezige Bij

5. Dolores Prato: Daar op het plein is niemand; De Arbeiderspers

6. Bibi Dumon Tak: In een groen knollenland; De Geus

7. Annemiek Rens: Viva La Frida!; WBOOKS

8. Octavie Wolter: Het lied van de spreeuw; Ploegsma

9. Douwe Draaisma: De ivoren cel; De Arbeiderspers

10. Valerie Hansen: De zijderoute; Omniboek

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Ruud ten Wolde: Ziek gelukkig; Lev.

2. Karin Bloemen: Haken à la Bloemen; Luitingh-Sijthoff

3. Annejet van der Zijl: Fortuna’s kinderen; Hollands Diep

4. M.J. Arlidge: Twee kleine visjes; Meulenhoff Boekerij

5. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

6. Dave Eggers: Het Alles; De Bezige Bij

7. Lucinda Riley: De liefdesbrief; Xander Uitgevers

8. Suzanne Vermeer: Nachtvorst; A.W. Bruna

9. Hanneke de Zoete: De zoete zusjes vieren Sinterklaas; Kosmos

10. Lale Gül: Ik ga leven; Prometheus