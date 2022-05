Maria Klabin, Macaco (Monkey), 2020, olieverf op doek, 260 x 405 cm. Beeld Kunsthal Kade Amersfoort

Een paar jaar geleden, toen ik verbleef in iemands huis in Frankrijk, las ik over een man die wilde verdwijnen. Ik ben geen man en echt verdwijnen was ook niet de bedoeling, maar toch voelde het passend, daar in het woeste Bretagne. Het idee op te lossen in het grote alles. The Man Who Loved Islands van D.H. Lawrence vond ik daar in de boekenkast en misschien stond het er wel expres. Voor vakantiegangers die genoeg hadden van de bewoonde wereld. Het is een behoorlijk deprimerend boek trouwens. De man koopt steeds maar weer kleinere eilanden tot hij echt niks en niemand meer om zich heen kan velen, zelfs de schapen niet. ‘Een eiland is een nest met één enkel ei. Dat ei is de eilander zelf’, staat er aan het begin, in mooier Engels. Aan het eind lijkt hij werkelijk te vergaan in de natuur.

Toen ik de man in dit detail zag, dacht ik even aan de eilander. Dat komt vast doordat de hele tentoonstelling waarin het hangt een reflectie op het idee ‘paradijs’ is, en ik dus al zalen lang was ondergedompeld in beelden die verlangen aan natuur koppelen. Het is zo’n vreemd detail, met die felle David Hockney-kleuren en krullen. Weinig natuurlijks aan eigenlijk. En wat dóét deze man daar, gehalveerd door een boom? Terwijl de rest van de mensen op het schilderij staat te kijken, wordt het bij hem toch meteen gluren, omdat-ie zich verschuilt. Hijzelf is meer een gat dan een man. Met die strakke contouren lijkt hij een doorkijkgaatje, vergelijkbaar met de man van Magritte in het beroemde schilderij Décalcomanie, die ook een venster naar een andere wereld is – of naar zijn innerlijke wereld misschien.

Het was waarschijnlijk niet de bedoeling van de kunstenaar om van deze man een venster te maken. Over bedoelingen van de kunstenaar en of dat uitmaakt kun je lang praten – er bestaan hele theorieën over. Of het relevant is wat de kunstenaar bedoelde, verschilt denk ik vooral per kunstwerk en per kijkervaring. Waarom de jonge Braziliaanse kunstenaar Maria Klabin sommige mensen in deze jungle als een schim, een contour of zelfs venster verbeeldt, weet ik dus niet. We mogen het zelf bedenken. Wie is deze man ten opzichte van zijn omgeving? De mens lost hier bijna op; de natuur om hem heen domineert hem. Tegelijk is zijn lichaam een opening naar een andere werkelijkheid, met een andere sfeer, perspectief en horizon. We hoeven ons als kijker niet per se tot hem te verhouden; hij speelt niet zoals de man van Magritte de hoofdrol in het kunstwerk. Hij is juist klein en verscholen. Dat maakt dit hemelsblauwe doorkijklichaampje zo boeiend.

René Magritte, La Décalcomanie (detail), 1966, Centre Pompidou Parijs. Beeld Centre Pompidou Parijs

Met de eilander van D.H. Lawrence liep het dus niet goed af. Zodra hij zich verder afzondert op kleinere eilanden, verliest hij houvast en neemt de natuur hem over. Als je je eenmaal isoleert op een eiland in een zee van ruimte, en de solide wereld verdwijnt, glijdt je naakte ziel in een tijdloze wereld, schrijft Lawrence. Even, toen ik deze man geïsoleerd zag, voelde ik dat moment van verlies, van verdwijnen van het zelf in een oneindig geheel.

Maria Klabin, Macaco (Monkey), 2020, olieverf op doek, 260 x 405 cm. Te zien in de expo Schurend Paradijs in Kunsthal Kade Amersfoort t/m 3 juli. [Extra beeld:] René Magritte, Décalcomanie (detail), 1966, Centre Pompidou Parijs.