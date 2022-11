Wat Bruin Parry maakt is eigenlijk juist géén outsiderkunst

Bruin Parry is een multidisciplinair kunstenaar. Beeld Daniel Cohen

Wie aan kunstenaar Bruin Parry (23) vraagt zichzelf te omschrijven, krijgt als volgt antwoord: ‘Ik ben Bruin. Zoals de kleur. Ik ken Jan Hoek van toen ik een baby was. Ik heb een broer Zep en een broer Beau, die is bijna jarig. Ik hou van tekenen, ik maak vaak muziek. Ik ben gek op zingen, dansen en performances op muziek. Ik hou van Italiaans eten, ik ben gek op pasta. En ik hou van Miró.’

We zijn in het atelier van kunstenaar Jan Hoek in het voormalig gerechtsgebouw in Amsterdam om met Parry te praten over zijn favorieten. Parry werkt hier een paar dagen per week, samen met een aantal stagiaires en andere, jonge makers. Een aantal van hen past ook niet automatisch in de kunstwereld. Hoek heeft hen onder zijn vleugels genomen. Parry en Hoek zijn een op elkaar ingespeeld duo.

Zojuist tijdens de lunch met avocado’s en vegan mayonaise heeft iedereen zich voorgesteld door zijn celebrity crush te noemen. Dat was een ideetje van Hoek met ontwapende uitkomsten. Hoek is zelf stiekem dol op Carlo en Irene. Parry noemt Janet Jackson, de zus van Michael Jackson, natúúrlijk noemt hij die – maar daarover later meer.

Bruin Parry: ‘Ik verzamel alles van Michael Jackson. Sommige dingen heb ik gekocht, sommige gekregen.’ Beeld Daniel Cohen

Parry is een veelzijdig kunstenaar. Hij maakt abstracte tekeningen en schilderijen, sommige zwart-wit, sommige juist heel kleurrijk. Maar hij maakt ook wandkleden, foto’s, installaties, videoclips. Parry is genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs, tot de uitreiking in januari is zijn werk, samen met dat van de andere genomineerden, te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

Scout Aukje Dekker (van het VPRO-programma Moonriders en oprichter van de Amsterdamse club Sexyland World) zei in haar nominatiespeech over Parry dat hij een ‘rebel child’ is, die nooit doet wat je verwacht. Wat Dekker betreft is hij geen ‘outsider artist’, zoals kunstenaars worden omschreven die niet binnen de kunstwereld zijn opgeleid of in het gebruikelijke circuit werken. Dekker: ‘Hij doet iets wat veel andere kunstenaars ook doen: alles bevragen. Hoezo zou hij geen kunstenaar kunnen zijn, geen videoclips kunnen maken en geen superster kunnen worden? Bij alles waarvan je denkt: dat kan niet zomaar, laat hij zien dat het wel kan.’

En: ‘Het gemak waarmee hij van genre wisselt, de schijt aan alle conventies maakt dat je je soms een beetje schaamt voor je eigen bekrompenheid. Alles is mogelijk en wie zijn wij om te zeggen dat dit niet zo is. En zo bevraagt hij mij, ons, het hele systeem.’

Na de lunch verhuizen we naar Parry’s eigen kamer, waarvan de wanden vol hangen met Michael Jacksonposters. Parry is een enthousiast prater, Hoek vult liefdevol aan, of stelt vragen om hem een beetje verder te helpen in het gesprek.

Bruin Parry: ‘Ik verzamel alles van Michael Jackson. Sommige dingen heb ik gekocht, sommige gekregen. Kijk, dat is Diana Ross, een goede vriendin van Michael Jackson, zij maakten een film waarin Michael Jackson een vogelverschrikker speelt. Die kleren vind ik zo mooi. Ik wil die film graag een andere naam geven.’

Bruin Parry is groot fan van Michael Jackson. ‘Nu Michael is overleden ben ik, Bruin Jackson, natuurlijk de nieuwe King of Pop.’ Beeld Daniel Cohen

Jan Hoek: ‘Jij maakt veel dingen die Michael Jackson ook heeft gedaan, maar dan geef je je eigen twist eraan.’

Bruin Parry: ‘Ik wil ook zo’n film maken, die op tv komt, of op dvd. Of Videoland, Netflix. Ik heb heel veel danspasjes geoefend van Michael. Ik kijk op YouTube hoe hij op Thriller danst. En dan oefen ik dat.’

Jan Hoek: ‘Waar dans je het meest?’

Bruin Parry: ‘Buiten, in de Jordaan, is een plein met standbeelden. En een speeltuin.’

Jan Hoek: ‘Jij danst overdag veel op het Johnny Jordaanplein. Dan is het voor de fun. En hier in de studio gebeurt ook wel iets met jouw dans toch?’

Bruin Parry: ‘Dan maken we een videoclip, van mijn dans.’

Jan Hoek: ‘En waar konden mensen die videoclip zien?’

Bruin Parry: ‘In het Stedelijk Museum in Breda. En hij is nu te zien in Fotodok in Utrecht.

‘Ik heb eerst heel veel getekend. Mijn ouders hebben een huis op Mallorca, en daar hebben we ook een atelier. Op Mallorca is het fijn om te tekenen, ik tekende er alleen in zwart-wit. Maar ik vind zingen nu leuker dan kunst maken. Toen heeft Jan daarover met mijn ouders gepraat. Want vroeger mocht het niet. Maar nu is is mijn stem anders. O nee, mijn stem is hetzelfde.’ (moet om zichzelf lachen)

Jan Hoek: ‘Nou, ik denk dat jij ons overtuigd hebt. Wij dachten: je kunt heel goed dansen en je kunt heel goed tekenen. Als zingen dan niet je grootste talent is, moeten we daar dan zo veel aandacht in stoppen? Maar jij hebt het twee jaar lang volgehouden. En wij dachten, oké, volle concertzalen lukt misschien niet, maar we kunnen wel gaan oefenen en dingen gaan opnemen. Toen vond je andere dingen ook weer leuk om te doen. Je was ineens veel blijer.’

Muziek: Thriller - Michael Jackson

Bruin Parry: ‘Michael Jackson zingt heel vaak en danst heel vaak, en hij heeft veel optredens gegeven. Hij zong ook met zijn broers, en ze heetten de Jackson Five. Solo maakte hij Thriller, dat vind ik hele mooie muziek, die ook bij een film hoort over zombies en grafstenen.’

Michael Jackson tijdens de Super Bowl in 1993, Californië. Beeld WireImage

Jan Hoek: ‘Maar wat vind je van Michael Jackson? Vind je dat hij vooral heel goed kan zingen? Of vind je hem ook knap?’

Bruin Parry: ‘Hoe hij zingt is echt heel leuk. Van Thriller heeft hij alles zelf bedacht, de muziek, de film, de dans met die handen. Vind ik heel vet. En hij maakt films, bijvoorbeeld This is It, over zijn laatste optreden en dat hij doodgaat. Nu Michael is overleden ben ik, Bruin Jackson, natuurlijk de nieuwe King of Pop.’

Kunstwerk: L’Oro dell’ Azzurro, een tekening van Joan Miró

L’Oro dell’ Azzurro van Joan Miró Beeld Imageselect

Bruin Parry: ‘Ik heb Miró gezien in Sóller, een plaats op Mallorca. Daar is een museum van Miró. En in Palma staat zijn oude huis, daar ben ik ook geweest. In het museum hingen veel tekeningen, met rood en heel kleurrijk. Deze vind ik mooi: L’Oro dell’ Azzurro. Ik had vroeger een schetsboek waar dit opstond. Blauw is mijn lievelingskleur en geel is zo kleurrijk. En dat vind ik mooi. Daar word je vrolijk van. Als ik naar het rondje kijk op de tekening, dan lijkt het op een spin. En die ster heeft hij mooi geschetst. Hieronder zie je een klein rondje, en dan die ster en zo’n boog en een hele grote cirkel, echt mooi, vind ik het. Ik word er blij van.’

Jan Hoek: ‘En als jij dit werk een titel zou mogen geven?’

Bruin Parry: ‘Miró Super.’

Ontwerper: Duran Lantink

Bruin Parry: ‘Duran Lantink is een vriend van Jan die voor ‘Bruin Jackson’ een pak heeft gemaakt, een wit pak met bestek eraan. En er hoorde een witte pruik bij, die was gemaakt door Esther en ik had ook witte schoenen. Dat pak is mijn lievelings. Als ik erin dans, dan hoor je geluid. Je hoort het bestek rinkelen. Michael Jackson had ook zo’n jasje met lepels. En daarom heb ik bedacht dat ik dat ook wilde. En ik kan er goed in dansen.’

Jan Hoek: ‘Wanneer was de laatste keer dat iemand dat bestekpak aan had, Bruin?’

Het pak van Duran Lantink Beeld Abel Minee

Bruin Parry: ‘Aukje.’

Jan Hoek: ‘Aukje Dekker had het aan, toen ze een speech hield om te vertellen waarom jij de Volkskant Beeldende Kunst Prijs moet krijgen.’

Bruin Parry: ‘Ja, Aukje is gek op mij. Toch, Jan? Ze is heel lief en ze mocht het bestekpak lenen. Het paste haar goed.’

Jan Hoek: ‘Vind je verder nog iets van Duran, als mens?’

Bruin Parry: ‘Duran is gek op reizen. Duran reisde met Jan Hoek naar Zuid-Afrika. Daar zijn ze geweest. Dat vind ik superleuk voor Jan.’

Jan Hoek: ‘Vind je Duran knap?’

Bruin Parry: ‘Jan, hou op.’

Jan Hoek: ‘Vind je Duran grappig?’

Bruin Parry: ‘Jan, hou op. Je moet even serieus doen.’

Eten: Verse pasta met tomaat

Bruin Parry: ‘Mijn lievelingseten komt uit Italië. Macaroni vind ik het allerlekkerst. Dat is ook de naam van een restaurant in Rome, daar ben ik een keer geweest met mijn vader. Wat ik het lekkerst vind is verse pasta met tomaat. Penne. Ik ben gek op penne.’

Jan Hoek: ‘Dus in het restaurant Macaroni eet jij graag penne.’

Bruin: ‘Ja. Pasta penne. Als het echt lekkere Italiaanse pasta is. Dat je dat proeft. Maar zonder kruiden. Pasta met tomatensaus en Parmezaanse kaas of mozzarella.’

Penne met tomatensaus. Beeld Getty Images

Jan Hoek: ‘En wie kan dit in Nederland het beste klaarmaken?’

Bruin Parry: ‘Mijn broer, mijn ouders en een vriend van mijn broer, Wanne, de kok van restaurant Balthazar’s Keuken. Die maakt altijd op vrijdag pasta. Dat haal ik dan op en neem ik mee naar huis. Van mijn broer moet ik soms volkoren pasta eten, omdat ik gezond moet eten. Maar dat vind ik wel minder lekker.’

Museum: Bassie en Adriaanmuseum in Bruins woonkamer en het Bas en Aad van Toormuseum in Vlaardingen

Bruin Parry: ‘Bij Rotterdam is een museum van Bassie en Adriaan. Dat gaat over de broers Aad en Bas van Toor en staat vol met heel veel spullen uit de serie, bijvoorbeeld een geheime schatkaart van Amerika of Aruba. En ook drie robots, en hun kleren. Vroeger toen ik nog kind was, keek ik heel vaak naar Bassie en Adriaan. Ik was er gek op en kende alle liedjes uit mijn hoofd. Ik had een foto van de Plaaggeest in mijn oude slaapkamer. Ik vond het niet spannend, ik werd er heel vrolijk van. Van die caravan, en de auto en de robot en de boeven.

Bas en Aad van Toor tijdens de opening van de tentoonstelling Bassie & Adriaan in het familietheater Flamingo. Beeld ANP Kippa

‘Nu heb ik thuis een eigen museum van Bassie en Adriaan, in mijn woonkamer. Daar heb ik zelf allemaal spullen verzameld. Dat museum is maar een keer per jaar open. Op die ene dag is mijn broer toiletjuffrouw. Zijn vriendin Zwaan zit achter de kassa. En ik ben de baas van mijn eigen museum.

‘Met het geld dat ik verdien met mijn werk, koop ik online spullen van Bassie en Adriaan. Als ik zou moeten kiezen tussen Bassie of Adriaan, dan vind ik dat een beetje moeilijk. Ik vind ze alle twee leuk.’

Jan Hoek: ‘Maar je hebt de wc’s hier in de studio wel veranderd, van een mannen- en vrouwen-wc naar een wc voor mensen die zich meer identificeren als Bassie en een wc voor mensen die zich meer identificeren als Adriaan. Wij moeten elke dag kiezen.’

Bruin Parry: ‘Ik ga natuurlijk op de mannen-wc, van Bassie.’

Dan snel, na een korte stilte: ‘Maar soms kies ik ook voor Adriaan, hoor. Ik wil echt niet kiezen, dat vind ik te moeilijk.’

Tijdschrift: Vogue

Bruin Parry: ‘Ik houd van tijdschriften met sexy dames. Ik vind sexy dames leuk, ik maak behang van sexy dames. Voor in mijn huis en in mijn slaapkamer. Ik zoek in tijdschriften wie ik leuk vind, of aangekleed of naakt, en dan ga ik ze uitzagen (moet lachen), dat vind ik een leuk woord! En die plak ik dan op de muur.’

Kim Kardashian op de cover van de Amerikaanse Vogue. Beeld Carlijn Jacobs

Jan Hoek: ‘En uit welk tijdschrift haal je ze?’

Bruin Parry: ‘Uit Vogue. Mijn moeder is een stylist en die verzamelt heel veel tijdschriften. Als ze er nog in moet lezen, mag ik ze niet. Maar de Vogue wil ze niet meer, dus ik mag daar in knippen en de foto’s gebruiken voor mijn behang.’

Drankje: Appelsap

Bruin Parry: ‘Appelsap is mijn lievelingsdrankje. Appelsap smaakt overal anders. Op Mallorca heeft het een heel andere smaak, dat vind ik lekker. Zelfgemaakte appelsap vind ik soms wel lekkerder dan uit pak. En deze zaterdag ga ik met Jan en zijn goede vriend en mijn oude oppas Wieger...’

Jan Hoek: ‘... Nou, die kan eigenlijk niet, dus Mo gaat mee.’

Bruin Parry: ‘Mo is de vriend van Jan. We gaan naar de disco, ergens. Ik ga daar geen bier drinken, alleen appelsap. En ik vind dames leuk, dus we gaan kijken voor leuke dames voor mij.’

Jan: ‘Het is een speciale disco voor mensen die, net als Bruin, meer van appelsap houden dan van bier.’

Acteur: Wieger Windhorst

Bruin Parry: ‘Wieger was vroeger mijn oppas. Hij is acteur van heel veel films. Hij is mijn lievelingsoppas, en ik vind hem ook heel goed. Ik vind alles leuk van hem. Hij speelt in de serie Dertigers. Mijn ouders hebben dat gekeken, maar ik moet nog kijken.’

Wieger Windhorst Beeld ANP / Frans van Zijst

‘Wieger kan goed acteren, en hij speelde in een band, die heette Rolf de band. Het Hoedje van de Koning is een album van Wieger. Dat is zulke grappige muziek. Hij heeft ook een nummer over Jan geschreven, Jan de burn-outman. En: Doe het licht uit. En: De billen van mijn buurvrouw, is ook van Wieger! Dat zijn allemaal liedjes van Wieger.’

Jan Hoek: ‘Is Wieger dan niet je lievelingszanger in plaats van lievelingsacteur?’

Bruin Parry: ‘Hij is soms mijn lievelingszanger. Michael Jackson is goed, maar Wieger ook. En hij speelt nu ook in een reclame voor een gehoorapparaat.’

Jan Hoek: ‘Voor Beter Horen. Dan zie je hem door de hele stad hangen.’

Bruin Parry: ‘Ja, dat vind ik ook wel grappig.’

Bruin Parry: ‘Jan verzamelt gekke pennen. Pennen met smileys erop, bijvoorbeeld. Mijn lievelings is een pen in de vorm van een zwaard. Jan heeft een instagramaccount gemaakt voor zijn pennen. Ik had toen ook een instagramaccount gemaakt: World of pens.’

Beeld Jan Hoek

Jan Hoek: ‘Ik ben ooit begonnen met het verzamelen van pennen. En omdat Bruin zoveel dingen van Bassie en Adriaan spaart, en dan denkt: dat kan wel een museum worden, dacht ik: dat kan ik ook, met mijn pennencollectie. En nu is er een pennenmuseum in Sexyland World. Dat is gewoon een kast, waar mijn pennen in staan, maar toch. Bruin had van mijn pennen-instagramaccount een fanaccount gemaakt, maar dat bestaat inmiddels niet meer. Ik haal wel even wat pennen, om te laten zien.’

Bruin: ‘Jan laat altijd heel veel pennen slingeren op mijn kamer en dat vind ik niet fijn.’