Wat brengt een mens op zee? De een zoekt er vrijheid, de ander ontvlucht een crisis

In het begin van de expositie Mens op Zee is er geen levend wezen aan de museumwand te bekennen. Vijf foto’s van de hand van Mischa Keijser hebben golven als onderwerp, van een exemplaar dat balanceert op de grens van een blauwe zee en een even blauwe lucht tot een schuimende roller die door de fotograaf met flitslicht moet zijn gevangen. De keuze voor deze aanloop is bewust: ze voeren de bezoeker als het ware van het land naar de zee, waarna de tentoonstelling echt kan beginnen.

Wat brengt een mens op zee? En wie is hij of zij daar? Dat zijn de vragen die de expositie in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam probeert te beantwoorden. Op het eerste tekstbord wordt meteen iets van een antwoord gegeven: ‘Voor de een is de zee een plek van vrijheid, transitie, dromen of ambitie. Voor de ander van vaste orde, crisis of zelfs onvrijheid.’

Mens op Zee toont dat allemaal. Zoals de schilderijen die de kunstenaar Aat Veldhoen (1934-2018) vervaardigde nadat hij in een krant een foto van Vietnamese bootvluchtelingen had gezien. Maar ook: de glossy fotoreportage die het vrouwenblad Libelle in de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte van een ‘zorgeloze verwenvakantie’ aan boord van een cruiseschip in de Middellandse Zee. Bijna alles hangt in een kunstig ontworpen achtergrond; op de muren in het museum is de zee in verschillende gedaanten aangebracht.

De titel van de tentoonstelling werd bedacht door de fotograaf Koos Breukel. Hij is een van de initiatiefnemers van de organisatie Dutch National Portrait Gallery (zie inzet), die voor de derde keer een expositie in samenwerking met Het Scheepvaartmuseum heeft gemaakt. Kunst en historie wisselen elkaar hierin af.

Lijndiensten, van eminent belang voordat de luchtvaartindustrie tot bloei kwam, spelen een grote rol in Mens op Zee. Zo zijn portretten te zien die derde stuurman Janus Ossewaarde tijdens de Eerste Wereldoorlog schoot van zijn mede-bemanningsleden op de Nickerie, een vracht- en passagiersschip dat tussen Paramaribo en New York voer. Op een van die foto’s staat Maria Margaretha Dekker, die dertig jaar als ‘linnenjuffrouw’ voor scheepvaartmaatschappijen werkte.

Het kiekje van haar, ze poseert in een wit schort voor de zeereling, contrasteert met de reclamefoto’s die twee decennia later zijn geschoten van eersteklaspassagiers op een ander schip, de Nieuw Zeeland. Die dineren in avondkleding in een weldadig interieur, zijn aan het pootjebaden in een binnenzwembad of putten hun golfballen op het dek.

Hoogtepunt van de tentoonstelling zijn twee series. Fotograaf Henk Wildschut fabriceerde in 2004 Man at Sea, een sterke reeks van portretten, stillevens en zeegezichten. De Nederlander reisde mee op een Duits vrachtschip dat zout vervoerde van Delfzijl naar Noord-Amerika. Tot zijn verrassing trof hij geen grofgebekte zeebonken aan, maar vooral gezapige vaders met foto’s van hun kinderen in hun hut. Eén beeld uit Man at Sea is briljant in zijn eenvoud: dat van een bord waarin de soep scheef staat dankzij de deining. Van dit klotsende maal heeft Wildschut ook een filmpje gemaakt.

De serie van fotograaf Jonathan Danko Kielkowski gaat over een cruiseschip dat wereldnieuws werd. In 2012 liep de Costa Concordia door een fout op de rotsen van een eiland, waarna de Italiaanse kapitein schandelijk vroeg zijn gekapseisde boot ontvluchtte. Bij het ongeluk lieten 32 opvarenden het leven. Na een langdurige bergingsoperatie werd het enorme wrak – tijdens de laatste reis waren er 3.206 passagiers en 1.023 bemanningsleden aan boord – naar Genua gesleept om te worden gesloopt. De Duitse fotograaf vroeg toestemming om het nog een laatste keer te vereeuwigen. Die werd geweigerd. Daarop zwom hij stiekem met zijn apparatuur naar het schip, met een unieke serie als gevolg.

Zijn foto’s tonen hutten die slechts een opruimbeurt behoeven, maar ook verblijven die onherkenbaar zijn verminkt. Nog imposanter zijn de opnamen van zalen, een trappenhuis en een theater. Die doen denken aan de verlaten ruimtes in Tsjernobyl na de ramp met de kerncentrale.

Het slotstuk van Mens op Zee is een korte, poëtische film die misschien wel het meest inzicht biedt in het varen op de oceanen. Op drie schermen worden de lange zeetochten verbeeld van Herman Jansen (1924-2017), de eerste Nederlander die solo rond de wereld zeilde. In 1972 begon hij aan de eerste etappe, de reis zou vier jaar duren. Wat die extra gewaagd maakte: zijn jacht was slechts 9,05 meter lang.

Over zijn ervaringen schreef hij een nuchter en leerzaam boek, De horizon zeilde mee, dag na dag, dat als illustratie louter tekeningen bevat. Nu zijn in de tentoonstelling ook dia’s en filmpjes van zijn hand te zien. Deze zijn verwerkt in de film, evenals citaten over de zee uit zijn boek. Wie naar meer hongert, kan nog 27 uur aan bandopnames beluisteren die Jansen aan boord maakte. Zijn boot is ook opgenomen in de collectie van Het Scheepvaartmuseum. Helaas valt die niet te bewonderen.

Mens op Zee, Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, t/m 28 mei.



Dutch National Portrait Gallery

In 2014 maakte fotograaf Koos Breukel bekend dat een droom van hem op het punt stond verwezenlijkt te worden: een nieuw museum in Amsterdam waarin uitsluitend portretten worden getoond, net zoals in de National Portrait Gallery in Londen. Dat plan liep spaak. Daarna richtte hij met anderen een organisatie op, de Dutch National Portrait Gallery, die online en samen met musea tentoonstellingen maakt. In Amsterdam zijn er hiervan nu twee te zien: Mens op Zee in Het Scheepvaartmuseum en Love Stories in de Hermitage. De Dutch National Portrait Gallery heeft geen eigen verzameling, maar maakt gebruik van portretten uit tal van collecties. De organisatie heeft inmiddels ook een bescheiden expositieruimte op het Marineterrein in Amsterdam, dat naast Het Scheepvaartmuseum ligt.

Audiotour

In de audiotour bij Mens op Zee is onder meer het verhaal te horen van een man die op een Vietnamese vluchtelingenboot zat. Hij heeft op verzoek van Het Scheepvaartmuseum inzichten gedeeld over de tocht die hij als baby meemaakte. Daarnaast is ook een relaas te beluisteren over een jonge Indonesische vrouw die als contractarbeider naar Suriname vluchtte om uithuwelijking te voorkomen. Na de boottocht kwam zij, net als vele anderen, op een plantage te werken. Door de afschaffing van de slavernij was er een personeelstekort.

