Wat blijkt: als een actrice lijdt onder haar korset, is het simpelweg niet goed gemaakt

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Hoe laat je in een historisch drama zien dat de samenleving een beknellende bedoening was voor vrouwen, waarin ze slechts passief en lijdend hun lot konden ondergaan? Met de symbolische ‘korsetscène’ natuurlijk. De hoofdrolspeelster houdt zich naar adem happend vast aan een bed terwijl bedienden de veter op de rug strakker en strakker aantrekken.

Judy Garland in Meet me in St. Louis. Kate Winslet in Titanic. Keira Knightley in Pirates of the Caribbean. Vivien Leigh in Gone with the Wind. Vicky Krieps in Corsage. De serie Bridgerton opent zelfs met zo’n scène.

Het moet daarmee maar eens afgelopen zijn, vinden Netflix en de BBC. Korsetten gaan in de ban, viel te lezen in de Britse krant The Sun. Reden: de veiligheid van actrices die er dagen in moeten doorbrengen en soms amper kunnen ademen. En de wespentaille die een korset oplevert is ‘in deze woke tijden’ geen goed schoonheidsideaal, aldus een anonieme bron. Het bleek niet waar. Netflix ontkent, en de BBC ‘herkent het verhaal niet’.

Maar wáárom eigenlijk niet? Nicole Kidman brak een rib tijdens de opnamen van Moulin Rouge. Volgens Emma Stone waren haar organen na een maand van opnamen voor The Favourite op een andere plek gedrukt. Lily James kon alleen vloeibaar voedsel eten tijdens het filmen van Cinderella. Een korset heeft bovendien psychische effecten: omdat je niet diep kunt inademen, aldus korsetexpert Keira Knightley, is het tijdens emotionele scènes onmogelijk om te kalmeren. Vicky Krieps merkte dat ze in haar korset binnen twee minuten ‘intens verdrietig werd’ omdat haar middenrif, ‘het emotionele centrum’, werd verdrukt.

Zo helpt een korset actrices zich te verplaatsen in de lijdende vrouwen die ze spelen, zou je zeggen. Maar nee: als een actrice lijdt onder haar korset, is het simpelweg slecht gemaakt, aldus historici. Korsetten waren in het echt niet de martelwerktuigen die films ervan maken. Ze werden op maat gemaakt, bedoeld om de contouren te benadrukken. Dat aansnoeren tot flauwvallen zullen sommige vrouwen gedaan hebben, maar was niet de standaard. ‘Vrouwen zouden zeker vierhonderd jaar hebben rondgelopen in deze oncomfortabele dingen die ze zelf niet konden uitdoen vanwege het patriarchaat? Ze zijn niet gék’, aldus een van hen in het Smithsonian Magazine.

Niets mis met het korset zelf dus, wel met de verbeelding ervan. Een misverstand in stand gehouden door de populaire cultuur. Met het ironische resultaat dat het juist weer vrouwen zijn die daardoor in de knel komen.