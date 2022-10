Wat betekent opgroeien armoede? Journalist Andrea Elliott volgde acht jaar lang de dakloze tiener Dasani

Andrea Elliott: ‘Ik heb Dasani’s ouders vanaf het begin duidelijk gemaakt: ik ga mij niet bemoeien met de opvoeding.’ Beeld Landon Speers

Vraag Andrea Elliott (49) hoe het zit met de wereld, en de mensen erin, en ze zegt dat er twee groepen bestaan: zij die gezien worden en zij die ongezien blijven. Als onderzoeksjournalist van The New York Times heeft ze er haar werk van gemaakt een schijnwerper op die laatste groep te zetten. Zo kwam ze in 2012 terecht bij de 11-jarige Dasani Coates, die dakloos opgroeide in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn.

Acht jaar lang volgde ze het leven van Dasani en haar gezin, ‘als een extra ledemaat aan hun lijf’. Elliott ging mee naar school, naar de jeugdwerker, naar verjaardagen, naar zittingen over de voogdijschap. Ze nam honderden uren aan geluids- en videomateriaal op. En wanneer Elliott niet mee mocht, gaf ze Dasani een camera mee.

Voor Invisible Child, haar boek over Dasani, kreeg Andrea Elliott dit jaar de Pulitzerprijs voor beste non-fictie toegekend. ‘Het is vooral het systeem dat Dasani onzichtbaar maakt’, zegt Elliott in een bistro in Fort Greene, in dezelfde New Yorkse wijk waar ze Dasani tien jaar geleden ontmoette. Op tafel: een pizza en vier gehaktballen. ‘Dasani was alles behalve onzichtbaar’, zegt Elliott over het moment van ontmoeting. ‘Ze viel juist meteen op.’

Met haar zeven broertjes en zusjes en moeder Chanel voorop, als eenden in een rij, kwam Dasani de daklozenopvang uitgelopen. Elliott vergelijkt Dasani met een bundel lichtstralen. ‘Ze zei aan een stuk door dingen die ik meteen wilde opschrijven. Bijvoorbeeld dat ze heus wel wist dat ze veel praat en dat ze later, als ze groot is, pas zal begrijpen waarom ze dat doet.’ Geen typische 11-jarige, zag de journalist meteen. Dasani deelt kleurrijke details over haar leven en kan op een gelaagde manier naar problemen kijken.

Dasani leeft met haar moeder, stiefvader en broertje en zusjes in een beschimmelde kamer, tussen muizen en kakkerlakken. Sommige gezinsleden slapen op hoopjes kleding. Een wc is er niet, hun behoefte doen ze in een emmer. ’s Nachts durven ze de gang niet op, vanwege geweld en misbruik in de opvang. In de wintermaanden, als het binnen ijskoud is, wordt de baby warm gehouden met een föhn. Elliott wil leren begrijpen hoe het leven van dakloze kinderen in New York eruitziet en tekent Dasani’s hele tienertijd op.

Inmiddels is Dasani 22 jaar oud. Hoe gaat het nu met haar?

‘Wacht, ik vraag het haar zelf wel even.’ Elliott grijpt haar telefoon. Met één vinger tikt ze op het beeldscherm. Geen reactie.

Dan antwoordt ze zelf maar. ‘Ik denk dat het antwoord afhangt van wat je verstaat onder goed. Een buitenstaander zou misschien zeggen: ze woont in een arme buurt in de Bronx, doet een opleiding, maar volgt niet al haar vakken goed. Maar ik zie iemand met een dak boven haar hoofd. Dasani is de eerste in haar familie die een middelbareschooldiploma heeft gehaald. Ze studeert nu bedrijfskunde. Ze heeft een hoopvol leven kunnen creëren voor zichzelf. Vanuit Dasani’s eigen perspectief, het enige dat er voor mij echt toe doet, denk ik dat het goed met haar gaat.’

Even terug naar die eerste ontmoeting. Chanel, de moeder van Dasani, zei dat er meestal iets is misgegaan wanneer mensen die op u lijken in haar buurt komen. Waar zag ze u voor aan?

‘Mensen die op mij lijken zijn het ambulancepersoneel dat aan een brancard een flatgebouw uitloopt of deurwaarders die iemand uit huis zetten. Ze dacht dat ik er was om hen óf te corrigeren óf te ondersteunen. Ik vertelde Chanel dat ik verslaggever was en wilde weten hoe hun leven in de daklozenopvang eruitziet. Ze waren bang voor mijn oordeel. Mensen trekken een muur op wanneer ze bang zijn om beoordeeld te worden. Na een paar weken hoorde ze mij aan de telefoon kibbelen met mijn Chileense moeder. Dat maakte mij in Chanels ogen menselijker. Bovendien was ik niet meer alleen wit, maar ook latina. Eigenlijk hielden ze mij al die jaren net zo in de gaten als ik hen.’

Hoe lang duurde het voordat er sprake was van vertrouwen?

‘Ik zie vertrouwen niet als een eindstation dat je bereikt. Zo van: als je het eenmaal hebt, dan behoud je het. Ik denk dat het een constant proces is. Ik denk dat je momenten van vertrouwen hebt en momenten waarop er geen vertrouwen kan zijn. Maar om mensen jarenlang te volgen moet je het goed met elkaar kunnen vinden. Ik had een goede band met het gezin. We hebben veel met elkaar gelachen. Als we elkaar niet hadden gemogen, was het een stuk moeilijker geweest.’

Elliot pakt haar telefoon er weer bij. ‘Even kijken of Dasani al heeft gereageerd’, zegt ze. ‘Ik weet dat ze nu aan het werk is in de Dollar Store, achter de kassa. Het zal dus even duren voordat we iets terughoren.’

Als journalist moet je afstand bewaren tot je bronnen. Kan dat als je iemand zoveel jaren volgt van zo dichtbij?

‘Ik heb nooit eerder zulk langdurig onderzoek gedaan. Vooraf had ik een idee van hoe zoiets dan gaat: afstand houden, had ik geleerd, met een koel hoofd verslag doen. Dat veronderstelt dat je er niet veel bij mag voelen. Als je te veel voelt, kom je te dichtbij. Dat ben ik in de loop der jaren anders gaan zien. Menselijkheid is elementair voor goede verslaggeving. Je móét weten wat je voelt, terwijl je iets observeert. Dan pas kun je het verhaal goed overbrengen bij lezers, zodat zij het leven dat je beschrijft ook echt begrijpen.’

Als je veel voelt, kan die emotie ook tot een reactie leiden. Dan kun je boos worden of ruzie krijgen, en zo onbedoeld onderdeel worden van het verhaal.

‘Ik heb Dasani’s ouders vanaf het begin duidelijk gemaakt: ik ga mij niet bemoeien met de opvoeding. Of de moeder in mij af en toe schreeuwde? Absoluut! Maar dat hield ik dan voor me. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Chanel niet naar de afscheidsceremonie van de kleuterschool van haar jongste zoon kwam. Toen was ik boos, maar ik vroeg gewoon rustig waar ze was, zonder emotie in mijn blik of stem – ook dat leer je. Je moet voelen wanneer je even de ruimte moet verlaten. Je moet de onderlinge verhoudingen snappen. Dasani kijkt bijvoorbeeld erg tegen haar moeder op. Ze houdt van haar, ze heeft haar nodig om te overleven. Ik zag dat, en wist dat ik haar moeders gezag daarom nooit moest ondermijnen. Bij haar leraren en mensen op straat ging dat vaak mis. Zij ondermijnden Chanel en verloren zo Dasani’s vertrouwen.’

Een van de eerste dingen die Dasani aan Elliott vertelt, is dat ze eerder kon rennen dan lopen. Elke dag wordt ze als eerste in het gezin wakker, tussen het ademgeluid van negen anderen. Ze wil met alles de eerste zijn. De eerste die naar school gaat, de eerste die een gevecht wint, de eerste die hoge cijfers haalt.

Ze is een kind van New York, schrijft Elliott in haar boek: daar hoort armoede bij. Bijna een op de vier kinderen leeft hier onder de armoedegrens. Dasani’s lerares neemt tijdens toetsen hardgekookte eieren, yoghurt en bagels mee naar school zodat honger de leerlingen niet belet zich te concentreren. Rolmodellen zijn schaars. Op school schrijven leerlingen een necrologie van zichzelf om op papier te zien wat ze later zouden kunnen bereiken.

Dasani’s grootste angst is dat haar klasgenoten erachter komen dat ze in een daklozenopvang woont in plaats van in een socialewoningbouwflat, zoals de meesten. Om geld te verdienen, dansen de kinderen soms in de metro of rapen op straat plastic flessen voor statiegeld.

Chanel wilde altijd al een groot gezin, omdat ze meent dat je in deze wereld alleen op familie kunt rekenen. Op straat zeggen mensen misschien brother en sister tegen elkaar, maar dat menen ze niet. Chanel leert Dasani om voor zichzelf op te komen: vechten als een jongen, nooit bang zijn voor klappen. Alleen met zo’n houding kan ze haar kinderen in leven houden, denkt ze. Chanel leert haar dochter dat er drie manieren zijn om populair te worden: ‘Je goed kleden. Goede cijfers halen. Of vechten.’

Wat Elliotts boek bijzonder maakt: ze plaatst Dasani’s leven in het kader van haar voorouders. Ze spoelt generaties terug in de tijd, schrijft over Dasani’s betovergrootvader en het racisme waarmee hij te maken had.

Waarom wilde u zo diep ingaan op alle voorouders van Dasani?

‘Toen ik aan dit project begon, dacht ik een verhaal te maken over een arm, dakloos meisje. Iemand die leeft in het nu. Maar wat we soms te gemakkelijk doen is een label plakken. Iemand is ‘arm’, ‘dakloos’ – en dan weten we wel ongeveer hoe het zit. Maar we kunnen niemand echt begrijpen zonder de geschiedenis van die persoon te kennen. Dasani is een product van een verleden vol onrecht.’

Dasani’s betovergrootvader was een ‘Buffalo Soldier’, lid van een Afro-Amerikaanse legereenheid, die de in de jaren veertig de Italianen hielp om de nazi’s te verdrijven. In Italië was June Sykes een held, maar eenmaal terug in de Verenigde Staten was hij weer een Afro-Amerikaan met amper rechten. Studeren was moeilijk, net als een huis kopen of geld sparen. Sykes verdiende 40 procent minder dan zijn witte collega’s. Elliott: ‘Het bezitten van kapitaal werkt generaties lang door, het niet bezitten van kapitaal ook.’

Wat is volgens u de grootste misvatting over armoede?

‘Dat arme mensen niet werken, of niet willen werken. Je kunt werkloos zijn, maar nog steeds iedere dag werken. Misschien wordt dat niet als formele baan gezien. Als je ooit in de buurt bent geweest van een arm persoon dan weet je dat diegene nooit niets doet. Het sociale vangnet alleen is niet genoeg om te kunnen overleven in dit land.’

Dan trilt eindelijk Elliotts telefoon. Dasani. ‘Het gaat goed’, appt ze. Elliott schudt haar hoofd. ‘Ik ben zo blij dat ik haar nu niet meer volg. Ze is veel korter van stof dan toen ze klein was. Nu moet ik alles uit haar trekken. Toen ze ging puberen gebeurde dat, allemaal van die korte antwoorden. Wacht, ik vraag haar wat ze met ‘fine’ bedoelt.’

In Invisible Child beschrijft Elliott hoe Dasani even aan het zware leven in New York weet te ontsnappen. Op haar 13de krijgt ze een beurs voor een goede middelbare school in Pennsylvania, voor slimme kinderen uit arme milieus, waar ze in januari 2015 begint. Ze woont op een soort campus met haar medescholieren. Ze heeft een dak boven haar hoofd en genoeg eten. Maar dan valt het gezin, dat in New York is achtergebleven, uit elkaar. Een broertje loopt weg van huis, een ander wordt gewelddadig. De ouders verliezen de voogdij over hun kinderen, die in verschillende pleeggezinnen belanden. Dasani denkt dat het haar schuld is. ‘Ik had nooit naar deze domme school moeten komen’, zegt ze boos tegen Elliot. ‘Toen ik daar nog woonde, werden de kinderen toen uit huis geplaatst? Nee!’

Hoe reageerde u?

‘Ja, dat was een zwaar gesprek, we zaten in een eethuis. Maar ik zei niks, helemaal niks. Wie ben ik om zo’n vraag te beantwoorden? Dasani wilde op dat moment uitrazen en dat heb ik haar laten doen. Mijn taak was om ruimte voor haar te creëren. Zelfs op dit soort momenten, waarop wij een sterke band hadden, was ik slechts een bezoeker.’

Elliott weet zeer intieme momenten tussen Dasani en haar moeder in woorden te vangen. Chanel woont in een daklozenopvang in New York als ze erachter komt dat haar dochter in vechtpartijen verwikkeld raakt op haar school in Pennsylvania. Ze belt haar op als ze bij een rijdende soepkeuken staat in Harlem en zet de camera van haar telefoon aan.

‘Zie je deze bus?’ vraagt Chanel aan Dasani. ‘Ik eet elke dag van deze bus. Soep en brood.’ ‘Je wilt hier niet met mij zijn, toch? Doe wat je moet doen voor je school, meisje!’ Chanel heeft nooit ver kunnen komen in het leven, zegt ze, ‘en ik wil dat het jou wel lukt’.

Dasani, aan de andere kant van de lijn, droogt haar tranen, schrijft Elliott, en knikt.

Toch lukt het de tiener niet om aan de realiteit van haar bestaan te ontsnappen. De problemen van haar gezin, honderden kilometers verderop, laten haar niet los. Dasani raakt in een depressie, krijgt nog meer ruzie en wordt van school gestuurd. Op haar 15de is ze terug in New York. Het levendige intelligente meisje van wie alle leraren grootse verwachtingen hadden, wordt lid van de straatbende The Bloods. Dasani stapt in de voetsporen van haar moeder, die in de voetsporen van háár moeder was gestapt. Even lijkt er geen ontsnapping mogelijk aan haar verleden.

In 2013 was Dasani even beroemd. Dagenlang drukte The New York Times delen van uw reportage af op de voorpagina. Dasani ontmoette burgemeesters en presidenten en werd het gezicht van miljoenen daklozen. Bent u weleens bang dat uw boek haar blijft achtervolgen?

‘Ja, dit is mijn grootste ethische dilemma. Ik heb hier jarenlang mee in mijn maag gezeten. Dat heb je altijd wanneer je over kinderen schrijft. Maar dit is nu eenmaal de prijs die je betaalt. Juist omdat kinderen geen stem hebben, moeten hun verhalen worden verteld. Het voordeel van dit langdurige project was dat Dasani tegen het einde volwassen was geworden. Voor publicatie moest ze het natuurlijk lezen, om te checken of het allemaal klopte, maar ik wist dat ze haar aandacht er niet bij zou houden. Ik heb het boek in vijf dagen aan haar voorgelezen. Aan het einde was ze zo blij dat het verhaal uit was dat ze een overwinningsdansje maakte. Wacht, dat laat ik je wel even zien.’

Elliott grijpt naar haar telefoon. Op de video leest Dasani, met een blonde pruik op, de laatste regels van het boek voor. Als ze klaar is, springt ze overeind. ‘Hallelujaaaaa’, schreeuwt ze, ze klapt in haar handen en rent een rondje door de kamer. Op de achtergrond een schaterende Andrea Elliott. ‘Ze was zo blij dat ze het boek uit had’, zegt ze. ‘Maar ze is er trots op.’

Dasani studeert, heeft een bijbaantje en hoeft niet meer in de metro te dansen voor geld. Ze is nieuwe voetsporen aan het zetten.

Opnieuw trilt Elliotts telefoon. Dasani, met een uitgebreider antwoord dit keer. ‘Het gaat goed’, schrijft ze. ‘Ik ben stabiel, werk gewoon hard en probeer deze samenleving bij te houden.’ Ze wil ook vertellen wat ze hoopt dat mensen zullen onthouden van haar levensverhaal: ‘Dat hoe zwaar het leven ook is en hoeveel obstakels je op je weg ook tegenkomt, je nooit moet opgeven.’

Op dinsdag 11/11 houdt Andrea Elliott op uitnodiging van het John Adams Institute en Stichting Verhalende Journalistiek een lezing in Amsterdam.