Was het ijdelheid van Twan Huys dat hij zijn journalistieke taak ontsteeg?

Hoe kwam het dat de ervaren presentator Twan Huys zijn journalistieke taak ontsteeg om op te stuwen naar diplomatieke hoogte – gevolgd door een ontnuchterende val? Was hij in de dagen dat een jaar oorlog in Oekraïne werd herdacht bedwelmd door euforie, in het centrum van het wereldnieuws? Was het het charisma van de Oekraïense president Zelensky, die Huys tegenover zich zag zitten op het podium? Was het ijdelheid? Of was het, nog waarschijnlijker, een combinatie van die factoren?

Twan Huys ondervraagt de Oekraïense president Zelensky, vrijdag in Kyiv. Beeld Avrotros/BNNVara/VPRO

Een zaal vol journalisten had zich vrijdag verzameld voor een persconferentie van Zelensky. Zondag toonde Buitenhof de fragmenten waarin Huys, gelegenheids-reporter at large in Kyiv voor het interview- en debatprogramma, daar de president bevroeg. Talrijke collega’s hengelden met hun arm in de lucht naar de gelegenheid een vraag te stellen. Maar dat weerhield Huys er niet van een lange, meanderende inleiding te verzorgen bij zijn in wezen simpele vraag: moeten Oekraïne (vanwege de inval) en Nederland (vanwege de MH17) samen optrekken bij vervolging van Poetin?

Het had kort gekund, maar Huys had besloten een ceremonieel momentje te pakken. Te midden van ongemakkelijk op hun stoel schuivende collega’s haalde hij een foto tevoorschijn, terwijl hij Zelensky vroeg: ‘Hebben we een gemeenschappelijk doel om Poetin voor de rechter te krijgen?’ Hij legde uit hij dat ‘een Nederlandse kunstenaar deze foto heeft gemaakt van zonnebloemen die bloeiden op het veld waar de MH17 neerstortte’. Op de foto: de gele bloemen tegen een blauwe achtergrond, mooie kleurensymboliek.

Misschien flauw om op te merken dat het gebruik van het woord ‘we’ in dit verband een vereenzelviging met politieke leiders verraadt die journalistieke distantie uitsluit. Maar het was meer dan een ongelukkige woordkeuze. Want Huys ging verder: ‘De Nederlandse fotograaf wilde u deze foto geven’, zei hij, met de afdruk omhoog. De verslaggever maakte aanstalten om op te staan en het geschenk aan de president te overhandigen.

Toen klonk bars de stem van Zelensky’s persman: ‘Hou uw foto bij u. Dan kunt u hem na de persconferentie geven. Na afloop.’ Huys liet zich terugzakken op zijn stoel. Zelensky, met een verontschuldigend lachje: ‘Ik heb zoveel cadeaus gehad van verschillende landen. Dan zeggen ze altijd dat een bodyguard ze moet aannemen, of: na afloop. Maar dan krijg ik ze nooit te zien. Dus bedankt dat u het mij liet zien, ik zal het onthouden.’ De journalist met diplomatieke ambities op zijn plek gezet.

Het was toch al een lastig weekend voor Huys. Op Twitter tikte zijn NOS-collega Kysia Hekster hem op de vingers vanwege een (zelfgeschoten) hijgerig promo-filmpje dat Huys had gepost om ons, onder het geloei van luchtalarm, te attenderen op de extra uitzending van Buitenhof, vorige week. Vier feitelijke onjuistheden, telde Hekster in dat filmpje. Een schrobbering waarop Buitenhof voor zover ik kon nagaan niet heeft gereageerd.