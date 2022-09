Was de filmset niet duidelijk dat Ezra Miller kampte met psychische problemen?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Acteur Ezra Miller zag zichzelf als Jezus. En de minderjarige Tokata Iron Eyes, die met de non-binaire Miller op een afgelegen ranch in Vermont woonde, was de ‘Inheems-Amerikaanse spinnengodin’. Hun verbond zou de apocalyps veroorzaken.

Het verhaal in Vanity Fair deze week zou smullen zijn geweest, als het niet zo intens droevig was. Miller, bekend als de onberekenbare Kevin uit We Need To Talk About Kevin, werd populair door hun opzienbarende, soms duistere opmerkingen en tegendraads, non-conformistisch gedrag. Maar sinds 2020 duiken er steeds vaker berichten op waaruit blijkt dat er meer aan de hand is dan alleen excentrieke karaktertrekjes. Verhalen over geweldsuitbarstingen en over het ‘brainwashen’ van verschillende minderjarigen die door Miller werden opgesloten op de boerderij, als een soort sekteleider.

Uit het stuk in Vanity Fair komt vooral het beeld naar voren van iemand met ernstige psychische problemen die verergerd werden door de scheiding van hun ouders en de lockdowns. Een mens in vrije val, zonder vangnet.

Dat dit alles zo veel aandacht krijgt, heeft misschien vooral te maken met een film die nog op de plank ligt: The Flash. Een prestigieus superheldenproject waarin Miller de titelrol speelt en dat Warner Bros door de opeenstapeling van controverses als een hete aardappel voor zich uit blijft schuiven. Ze lieten in augustus Millers vertegenwoordigers melden dat er ‘complexe psychische problemen’ speelden waarvoor de acteur in behandeling is. Warner hoopte waarschijnlijk dat de ophef dan bij de release in juni 2023 zou zijn overgewaaid. Het ligt echter voor de hand dat journalisten zich na dit Vanity Fair-artikel met vernieuwde energie op de zaak storten. Vooral omdat de acteur The Flash aan zijn waanbeelden verbindt – bij een arrestatie maanden na de laatste draaidag had Miller de ring van de ‘dierbare’ superheld op zak. Volgens een bron claimde hen dat ‘de Flash de multiverses bij elkaar brengt, net als Jezus’.

Hoe heeft Miller op die filmset gestaan? In 2021, nadat hen in IJsland een vrouw had geprobeerd te wurgen en nadat Takota Iron Eyes al bij hen was ingetrokken? Volgens Rolling Stone was de acteur vaak ‘in de war’ tijdens het draaien. Viel het toen nog mee? Heeft Miller daar als de verlosser rondgewandeld zonder dat iemand het doorhad? Of heeft iedereen gedaan alsof ze de waarschuwingssignalen niet zagen, zoals Hollywood ook jarenlang om de hersenaandoening van Bruce Willis heen werkte?

Dan is de triestste conclusie toch: problematisch verwarde acteurs krijgen pas hulp en aandacht als het financiële gevolgen heeft voor het product dat ze afleveren.