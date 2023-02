Was Andy Warhol een soort heilige of een immorele figuur?

Andy Warhol in mei 1971 bij een retrospectief van zijn werk in het Whitney Museum of American Art, New York. Beeld Jack Mitchell / Getty

28 februari 1987

Andy Warhol is zondag overleden, wat een extra bijzondere Vanity Fair-productie vereist. In eerste instantie probeerde ik een en ander in het wat lauwe juninummer te persen, maar toen iedereen daartegen protesteerde, besloten we het groots en gepast in het julinummer te doen.

Vanmiddag vergaderden we over de invalshoeken, met Bob Colacello telefonisch op de luidsprekerstand vanuit Gstaad. Ik moest mijn meelevende condoleances over het verlies van zijn oude mentor zien te combineren met het vriendelijke doch dringende verzoek dat hij het ‘Behind the Mask’-stuk over Andy zou schrijven, aangezien niemand ­hem beter heeft gekend dan hij, na al die jaren bij The Factory.

John Richardson poneerde de stelling dat Warhol een soort heilige was, iemand die leefde als een oude vrijster en in een poel van ongerijmd­heden naar de ochtendmis ging.

Dat kon ik niet laten passeren, hoe aantrekkelijk tegendraads dat perspectief redactioneel gezien ook lijkt. Naar mijn vaste overtuiging is Warhol, samen met Roy Cohn, een van de immoreelste figuren van onze tijd.

Cohn was actief destructief. Warhol was de manipulatieve leegte, de death star. Andy was een verslindende muil, die gevoed moest worden met decadentie.

