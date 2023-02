Wart Kamps heeft de gunfactor en dus komt hij met veel lompe grappen weg ★★★☆☆

Cabaretier Wart Kamps in 'Awkwart'. Beeld Anne van Zantwijk

Cabaretier Wart Kamps zegt dat hij een ‘programma over ongemak’ heeft willen maken. Hij beschrijft het ongemak in zijn dagelijks leven, mede door zijn scheve rug (wegens scoliose) en zijn neiging om sociale situaties overmatig te analyseren. Wart roept de vraag op: zijn de situaties waarin ik beland zelf ongemakkelijk, of neem ik het ongemak met me mee?

In zijn eerste solovoorstelling brengt de ervaren acteur Wart Kamps een mix van verhalen, liedjes aan de piano en typetjes. Hij verschijnt als een bitchy Gooise dame en als een hippe, non-binaire versie van God die zijn derde testament presenteert. De kolderieke types hebben raakvlakken met de familievoorstellingen van Pieter Kramer, waarin Wart Kamps al vaak speelde. Er komt zelfs nog wat poppenspel aan te pas.

In de twee uur durende show zijn een aantal scènes flauw en/of langdradig, zoals die over een auditie bij een rare castingbaas, waarbij een vrouw uit het publiek moet meespelen. Op veel andere momenten is Kamps wel grappig, dan creëert hij een goede sfeer met zijn geestige manier van bewegen en vertellen.

De gekozen vorm van pianoliedjes en verkleedpartijen doet wat ouderwets aan, maar de inhoud van Awkwart is eigentijds en geschikt voor een jonger publiek. De humor is niet voor tere zieltjes. In een absurd verhaal over de verschillende lichaamstypen in de homoscene, waaronder twinks en bears, vraag je je af: wordt hier nu bewust ongemak gecreëerd, of komt de grap niet helemaal aan?

Toch komt Wart Kamps met veel harde en lompe grappen weg, omdat hij de gunfactor heeft. In het mooie liedje aan het einde, over een date waarbij hij weer eens met zijn scheve lijf wordt geconfronteerd, voegt hij ook kwetsbaarheid toe.

Awkwart Cabaret ★★★☆☆ Door Wart Kamps. Regie Bart van den Donker. 25/2, De Kleine Komedie Amsterdam. Tournee t/m 27/5.

