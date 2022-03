Aldous Harding - Warm Chris

De mooiste liedjes lijken er altijd al te zijn geweest, maar blijven vers: is The Barrel van de Nieuw-Zeelandse Aldous Harding echt alweer drie jaar oud?

Ja, echt. Harding (echte naam: Hannah Sian Topp) is in de tussentijd naar Wales verhuisd en van het legendarische Nieuw-Zeelandse indielabel Flying Nun naar het Britse 4AD. Haar geliefde, de Welshman H. Hawkline, is prominent aanwezig op Warm Chris, Hardings prachtige vierde album.

De liedjes zijn folky en kaal in aanzet, ontstaan vanuit een basaal gitaar- of pianoloopje. De betovering ontstaat zodra ze begint te zingen, met die stem waaraan je hóórt dat ze een beetje zonderling is. Wie zet er nou zo’n piepstem op als in de titelsong, of zo’n Japans heliumstemmetje als in Lawn?

Soms houdt ze het prachtig ingetogen (Tick Tock), dan weer eist ze voor elke zin volle aandacht (het Joni Mitchell-achtige She’ll Be Coming Round The Mountain). Staring at the Henry Moore lijkt een vocale ode aan haar muzikale grootouders Nick Drake en Vashti Bunyan.

Warm Chris biedt zoveel melodieuze en vocale vreemdheid dat het hypnotiserend werkt. Jammer dat haar Nederlandse concerten van deze maand zijn uitgesteld naar maart 2023.

Aldous Harding Warm Chris Pop ★★★★☆ 4AD/Beggars