Waren de futloze politici maar half zo scherp als Rob Trip

De verkiezingscampagne zit erop, en dat betekent dat we op televisie ook weer even verlost zijn van de strijd om de stemmende ziel. Het was niet bepaald de meest inspirerende campagne uit de politieke geschiedenis. Van het Pauw-debat tot het Ruttiaanse gedweep met ‘de linkse wolk’: de verrassing was akelig ver te zoeken en de tv-campagne hing vooral aan landelijke kopstukken die zich in het zweet werkten zonder zelf überhaupt verkiesbaar te zijn. Als er al iets spannends gebeurde, was het vooral grappig ongemak: Harry Mens die Caroline van der Plas in Business Class toezingt met ‘O, Carolien’ van Toon Hermans, of Mark Rutte die op verkiezingsdag bij Koffietijd aanschuift om met tv-kok London Loy te praten over sambal en kokosroom.

Voor een recensent die naarstig zoekt naar verrassingen maakt dit soort ongemakkelijke tv de week. Dat was hard nodig, want in de debatten in aanloop naar verkiezingsdag zagen we vooral veel van hetzelfde. Het meest tekenende voorbeeld was Nederland kiest, het slotdebat bij de NOS dinsdagavond, waar dodelijk vermoeide landelijke kopstukken in kleine groepjes maar weer eens de verbale strijd aangingen. Aan de opzet lag het niet, want met twaalf deelnemende partijen en zes thema’s probeerde de NOS zoveel mogelijk inhoud uit de anderhalf uur zendtijd te persen. Een positieve bijvangst waren de gesprekken van Simone Weimans met provinciale lijsttrekkers – leuk dat we die ook eens zagen – over urgente thema’s als stikstof en wonen.

Twaalf landelijke lijsttrekkers in ‘Nederland Kiest’. Beeld NOS

Verder was het debat vooral een nodeloze herhaling van zetten: Jesse Klaver en Joost Eerdmans over het klimaat, Caroline van der Plas over stikstof en Geert Wilders die weer eens de kans kreeg om zijn visie op het thema ‘migratie’ uit de doeken te doen. Een winnaar van het debat was dan ook onmogelijk aan te wijzen, al kwam gastheer Rob Trip dicht in de buurt. Na een weifelend begin – Trip introduceerde ChristenUnie-leider Mirjam Bikker als ‘Mirjam Dikker’, die zich vervolgens fantastisch revancheerde met ‘Ik kan nog groeien, maar voorlopig is het Bikker’ – was de debatleider in bloedvorm, met scherpe vragen en een strenge naleving van de debatregels. Waren de futloze politici maar half zo scherp.

Het verlangen naar een programma dat wat anders probeerde was groot. Het dichtst in de buurt kwam Khalid & Sophie dinsdagavond, door een vervolg te organiseren op Op weg naar het Lagerhuis, waarin jongeren in debat gingen over thema’s als – daar zijn ze weer – stikstof, wonen en migratie. Waar alle andere tv-debatten vooral zielloze exercities waren, zagen we hier in ieder geval iets van die broodnodige pit en passie die de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen zo leek te ontberen. Jammer dat het maar 25 minuten duurde.