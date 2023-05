War Pony is het indrukwekkende regiedebuut van Riley Keough en Gina Gammell ★★★★☆

War Pony

Hoe de ene goede film kan leiden tot de andere: op de set van American Honey, Andrea Arnolds roadmovie uit 2016, raakte actrice Riley Keough bevriend met Bill Reddy en Franklin Sioux Bob, twee inheemse Amerikanen die als figurant waren ingehuurd. Hun verhalen over opgroeien in Pine Ridge, een uitgestrekt indianenreservaat in South Dakota, legden de kiem voor War Pony, geregisseerd door Keough en Gina Gammell.

Met zijn vieren, allemaal beginners in het vak, schreven ze het scenario. War Pony is niet volledig autobiografisch, maar wel realistisch, volgens de makers: de film geeft een eerlijk beeld van Pine Ridge, waar bijna de helft van de bevolking (de Oglala, een subgroep van de Lakota) onder de armoedegrens leeft. Onder meer vanwege drugs- en alcoholmisbruik is de levensverwachting er schokkend laag.

Ook Matho (LaDainian Crazy Thunder) en Bill (Jojo Bapteise Whiting) leven in sneltreinvaart. Op zijn 23ste is Bill vader van twee kinderen van verschillende moeders, die allebei niets meer met hem te maken willen hebben. Matho is een jaar of 11 en kan niet wachten tot hij volwassen is. Zijn vader is drugsverslaafd en Matho en zijn vrienden vinden dat eerder stoer dan afschrikwekkend.

Zonder de problemen te relativeren, toont War Pony niet alleen maar ellende. Bill is een vader van niks, maar hij doet pogingen zijn leven te beteren. Hij hoopt rijk te worden met een poedel, waarvan hij de puppy’s wil verkopen, en vindt een baan op een ranch buiten het reservaat. Ondertussen probeert hij de relatie met de moeder van zijn jongste zoon te herstellen, wat hem nog lijkt te lukken ook.

War Pony, vorig jaar in Cannes bekroond met de prijs voor het beste debuut (de Camera d’Or), doet denken aan films als Nomadland, The Florida Project en The Rider, waarin de rauwe, armoedige kant van Amerika wordt getoond. De overeenkomst zit niet alleen in het onderwerp, maar ook in het mooie camerawerk en de knappe prestaties van amateur-acteurs. De hoofdrolspelers uit War Pony hebben geen enkele acteerervaring, maar spelen toch de sterren van de hemel.

Het is een indrukwekkend regiedebuut, ook omdat Keough en Gammell het aandurfden het verhaal rustig te laten uitwaaieren. War Pony heeft geen voorspelbare verhaallijn en is in gelijke mate pijnlijk, humoristisch, moedeloos makend en hoopvol. Een rijk drama zonder makkelijke oplossingen.