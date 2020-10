Wapens, vlaggen en strijdkreten: de Proud Boys staan paraat voor hun president

Honderden ‘trotse jongens’ trokken afgelopen weekend naar Portland om hun steun te betuigen aan Donald Trump. Beeld AFP

Honderden Proud Boys, ‘trotse jongens’, waren vorige week zaterdag naar Portland in Oregon gekomen om samen hun steun te betuigen aan Donald Trump, die ze volgende maand graag herkozen zien worden als president van de Verenigde Staten. God, Guns and Trump, viel er te lezen op T-shirts, en die guns waren te midden van talrijke Amerikaanse vlaggen bij de groepsgewijze politieke liefdesverklaring van de Proud Boys in vele variëteiten te bewonderen.

De genegenheid is wederzijds, bleek dinsdag in het twistgesprek dat Trump en zijn Democratische opponent Joe Biden min of meer voerden. Op de expliciete vraag van de debatleider of Trump de ideologie van white supremacy veroordeelde – van het racisme dat de Proud Boys met woord en daad belijden – kwam de president na wat omtrekkende bewegingen met de gevleugelde aanmoediging: ‘Stand back and stand by!’ Vrij vertaald: trek je terug en sta paraat.

Op Twitter reageerden de Proud Boys enthousiast op wat ze beschouwen als een hart onder de riem van de president. Voorman Enrique Tarrio plaatste zijn opgetogen reactie op het sociale medium Parler: ‘Standing by, sir.’ En inmiddels hebben de jongens zijn woorden een ereplaats toegekend in hun logo: PB. Stand Back. Stand By. Trump gaat, los van de vraag hoe zijn covid-19 verloopt, met de verkiezingen in aantocht zware weken tegemoet en houdt er klaarblijkelijk rekening mee dat hij nog een beroep op de jongens moet doen. Ook al heeft de FBI juist gewaarschuwd dat de terreurdreiging uit extreem-rechtse, racistische hoek groeiende is.

Vaak zijn de Proud Boys gehuld in pseudo- of levensechte militaire outfit. Beeld AFP

Goed dat de Proud Boys zich in Oregon lieten zien, zodat we ze, via de foto’s van de persbureaus, in het gezicht kunnen kijken. Dat valt overigens nog niet mee, door de mond-neusmaskers met Stars and Stripes die reiken tot de oogkassen, de zonnebrillen die de ogen bedekken en de petkleppen die het voorhoofd afschermen. De trots wordt lang niet door iedereen met open vizier uitgedragen.

Er wordt veel gebeden, waarbij met één knie op de grond wordt geleund – analoog aan de protestpose tegen politiegeweld van zwarte sporters tijdens het aanhoren van het volkslied. Beeld AFP

De Proud Boys manifesteren zich sinds de opkomst van Black Lives Matter steeds vaker als het gewelddadige patriottische antwoord op antiracisme­demonstranten en op de ‘antifa’, het trumpiaanse scheldwoord voor antifascisten dat lijkt losgezongen van zijn oorspronkelijke betekenis. Vrouwen zijn niet welkom in hun gelederen, maar als supporter worden ze, zo viel te zien in Portland, liefdevol gedoogd.

De kleine tweehonderd persfoto’s die vorige week in Portland van de Proud Boys werden gemaakt, tonen godsvrucht. Er wordt veel gebeden, waarbij met één knie op de grond wordt geleund – analoog aan de protestpose tegen politiegeweld van zwarte sporters tijdens het aanhoren van het volkslied. ‘Jesus is my savior, Trump is my president’, staat op een van de voorgedrukte spandoeken te lezen.

Witte jongens zijn het, maar geen aardige jongens. Vaak gehuld in pseudo- of levensechte militaire outfit, met het PB-logo trots op de borst gestikt – minstens zo vaak oudere jongeren als twintigers en dertigers, trouwens. Ze maken met één hand het oké-teken – toppen van de duim en de wijsvinger op elkaar, de andere vingers gestrekt – en hun kapsel is vaak gemillimeterd, zodat, mocht geweld in hun ogen nodig blijken, de haardos niet verstrikt raakt in hun automatische wapen.

Ook de Three Percenters waren in Portland ruimschoots vertegenwoordigd, een extreem-rechtse club met een geuzennaam die verwijst naar de fanatiekste patriottische Amerikanen (volgens de organisatie 3 procent van de bevolking), die lang geleden opstonden tegen de Engelse kolonisten. Zij ogen nog gedisciplineerder in hun voorbereiding op de mogelijke strijd, met kloeke insignes, kogelwerende vesten, helmen, camouflagepakken en, uiteraard, vreeswekkende wapenuitrustingen.

In het fotoaanbod is het tevergeefs zoeken naar een teken van relativering, naar een vleugje humor die de grimmigheid voor even kan doorbreken, een geste waaruit je zou kunnen opmaken dat de Proud Boys weliswaar gevaarlijk ogen, maar het heus niet allemaal zijn. Een onschuldig kind desnoods, van wiens aanwezigheid te midden van de woede en het kwaad een bijna religieuze ontwapening kan uitgaan.

Niets van dat al in Portland, Oregon.