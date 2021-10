Wanneer sopraan Núria Rial de ijle hoogte in wervelt, klinkt ze als een engel ★★★★☆

Núria Rial Beeld Merce Rial

Wanneer sopraan Núria Rial in het Italiaans zingt, schemert haar Spaanse tongval erdoorheen. Fedeltà krijgt bijvoorbeeld soms een d met de tong tussen de tanden. Ze zingt woensdagavond in de Hertz-zaal van TivoliVredenburg vooral Spaanse barokmuziek, begeleid door het vijfkoppige ensemble Accademia del Piacere. In de enige Italiaanse aria op het programma straalt haar stem door het bladerdak van het bos waarover ze zingt.

De vrolijke aria Pastorella van Giovanni Bononcini (1670-1747), met een lekkere volksdansachtige zwier, gaat over een herderinnetje in het woud. En over liefde en trouw, want daar gaat het uiteindelijk altijd over – in de Spaanse aria’s is dat niet anders. Wat die muziek karakteriseert, is het gebruik van volkse dansen. In Spanje vermengde die folklore zich met de barokke smaak. In Italië en noordelijker Europese landen vonden door de verspreiding van gitaartabulaturen Spaanse dansritmes als canarios en folías hun plaats.

Centraal staan de componisten Sebastián Durón (1660-1716) en José de Nebra (1702-1768). Onder leiding van gambist Fahmi Alqhai, die soms overschakelt op de vijfsnarige quinton (een soort viool die rechtop wordt bespeeld ), vormt het ensemble een zacht hese en sonore akkoordencadans op viola da gamba, violone (de grotere neef) en barokgitaar.

In Yo, hermosísima Ninfa van Durón klinkt Rial een beetje mat. Ze heeft in haar laagte weinig volume, waardoor de aria de gekrenkte trots mist van Jupiter die gedumpt wordt door de allermooiste nimf ooit. Wanneer de sopraan de ijle hoogte in wervelt – een vivaldiaans mooie aria van Nebra over een gestorven geliefde – klinkt ze als een engel.