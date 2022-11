Wanneer de zangers van Voces8 beginnen te zingen, kun je niets anders dan doodstil zitten luisteren ★★★★☆

Voces8 Beeld Andy Staples

Er is nauwelijks een zuchtje te horen, zo stil is het in de Concertzaal in Tilburg vrijdagavond. Het is het eerste concert van in de totaal zeven (met verschillende programma’s) die het Britse vocaal ensemble Voces8 in het land geeft deze week. In Tilburg combineert het ensemble vooral Britse en Amerikaanse muziek van begin 20ste eeuw en nu, begeleid door vier strijkers van het Tilburgse strijkersensemble Kamerata Zuid en harpist Doriene Marselje.

Voces8 staat bekend om zijn glasheldere toon. De ultieme beheersing van de zangers heeft een betoverende uitwerking; wanneer ze beginnen te zingen, kun je niets anders dan doodstil zitten luisteren. De etherische muziek van vrijdagavond maakt dat verstillende effect alleen maar groter, zoals de impressionistische Three Shakespeare Songs van Ralph Vaughan Williams (1872-1958). Hierin stapelen de acht zangers de ijle boventonen van kerkklokken op en laten Debussy-achtige intervallen ingetogen verglijden.

Het populaire, oorspronkelijk instrumentale stuk The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams, met de poëtische lofzang op een opstijgende leeuwerik van George Meredith als inspiratie, klinkt in het vocale arrangement van de Britse componist Paul Drayton uit 2019. Voces8 laat horen hoe goed hun stemmen het stuk doen. Effen en gepolijst zingt de groep de stroom van klanken, die woordeloos de vrije loop heeft. Mét woorden, een aantal regels uit het gedicht, wordt het vervolgens een lieflijk, pastoraal koorlied.

Op het laatst kleuren de strijkers de zangers droefgeestig in Samuel Barbers Adagio for Strings. De oorspronkelijke strijkkwartetversie wordt gecombineerd met het koorwerk, Agnus Dei, dat de componist zelf arrangeerde van de orkestversie. Met hun strakke samenzang tillen de musici het Tilburgse publiek op. Eenmaal met beide benen op de grond, begint dat uitzinnig te klappen.