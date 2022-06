Wachttorens, bunkers en tanks: restanten van de Koude Oorlog die toch weer terug is

Letland, Liepaja. Bunker in de Oostzee op een Sovjet-marinebasis. Beeld Martin Roemers

Net als iedereen dacht kunstenaar en fotograaf Martin Roemers (59) dat hij, toen hij eind vorige eeuw begon aan zijn enorme project over de sporen van de Koude Oorlog in Europa, ‘de restanten van een voltooid tijdperk had vastgelegd’. Roestende legervoertuigen in Oost-Duitsland, te koop als schroot. Bunkers in onttakelde staat voor Amerikaanse atoombommen. Een atoombunker in het Friese Grou met een bakelieten telefoon voor de communicatie met de buitenwereld. Het zijn de stille getuigen van militaire hoogspanning tussen het Westen en de Sovjet-Unie. Daaraan was met de val van de Muur in 1989 definitief een eind gekomen, dachten we. Totdat het wantrouwen van West jegens Oost ineens weer hoog oplaaide, na de Russische inval in Oekraïne in februari.

Sinds een paar maanden mogen de foto’s die Roemers tussen 1998 en 2009 maakte aan weerszijden van wat ooit het IJzeren Gordijn heette op hernieuwde belangstelling rekenen. In The Wende Museum in Los Angeles is nu zijn solotentoonstelling Relics of the Cold War te zien. En een museum in Letland heeft ook al belangstelling getoond voor zijn solo-expositie, die sinds 2009 al tien keer te bezichtigen is geweest. ‘Wat destijds een afronding leek, blijkt nu een momentopname te zijn geweest, een tussenstand’, zegt hij. ‘Het is niet afgelopen.’

Oost-Duitsland, Altengrabow. Schietterrein van het Russische leger. Beeld Martin Roemers

Op de cover van zijn boek met dezelfde naam als de expositie (vertaald als Iconen van de Koude Oorlog) worden de getijdenstromen van de Europese militaire geschiedenis op een fascinerende en tegelijk wrange manier zichtbaar. Op die foto staat een kapotgeschoten tank op een oefenterrein. Iets erachter, op een heuveltje, prijkt een kapotgeschoten bunker, met twee gapende gaten in de muur. Een bord met de codeletter E op een paal markeert dat het terrein eigendom is van de Duitse Bundeswehr.

Roemers: ‘Die bunker dateert uit de tijd van de Duitse keizer, toen zijn troepen daar oefenden in voorbereiding op wat de Eerste Wereldoorlog is gaan heten. Daarna is het oefenterrein gebruikt door de nazi’s. De Russen deden in de Koude Oorlog schietoefeningen op die tank. En dat bord van de Bundeswehr markeert hoe het ook na de val van het communisme in militair gebruik is gebleven.’ Ruim honderd jaar historie in één symbolisch beeld: van die bunker uit de beste jaren van Edvard Munch, waarvan de aanblik associaties oproept met De Schreeuw van de Noorse kunstenaar, tot de kapotgeschoten tank, die meteen doet denken aan hoogst actuele Russische nederlagen op het Oekraïense slagveld.

Zoals het nu ondenkbaar zou zijn dat Roemers in Rusland militaire objecten fotografeert, zo gemakkelijk ging het destijds. ‘Ik maakte foto’s in een bunker van het Russische leger vlakbij het Kremlin. Daar was geen bezwaar tegen, omdat hij toen werd verhuurd voor feestjes.’ In Duitsland, in de voormalige DDR, vroeg hij toestemming om een verlaten Russische basis te bezoeken. ‘De burgemeester van het plaatsje gaf me de sleutel van de hoofdpoort mee. ‘Niet vergeten hem terug te geven als je klaar bent’, zei hij.’

Overal, van de Baltische staten tot in Nederland, Rusland en de landen van het voormalige Warschaupact, trof Roemers de bewijzen van wederzijdse paranoia en wat hij noemt ‘hyperalertheid’. In beide kampen die enorme fortificaties, dikke stalen deuren, massieve betonnen muren tot diep onder de grond, depots, kazernes, luchtmachtbases, bunkers, hospitalen, oefenterreinen. Op zijn foto’s tonen ze een fascinerend tijdsbeeld: die hevig gedateerde telefoons, de anachronistische vormgeving van het meubilair. De muurschilderingen met hamer en sikkel en de heldhaftige lyriek van stoere Sovjetlijven ten oosten van de afgebroken Muur, en westelijk ervan de machoborstklopperij van een Amerikaanse eenheid op een embleem met doodskop en de tekst Bad to the Bone.

Letland, Ligatne. Ondergrondse Sovjet-atoombunker voor de regionale overheid. Beeld Martin Roemers

Oost-Duitsland, Jüterbog. Russisch militair hospitaal. Beeld Martin Roemers

Roemers’ fotografie is wel vergeleken met archeologie, het ontsluiten en bewaren van het verleden, maar de kans dat een deel van de verlaten militaire locaties opnieuw gaan worden gebruikt is niet denkbeeldig. Zo zag hij in een nieuwsbericht dat Duitsland oude munitiedepots opnieuw gaat benutten. Finland en Zweden willen toetreden tot de NAVO, waarvan de leden extra miljarden in hun defensie pompen. ‘Ooit deelde ik het optimisme dat mijn generatie nooit direct in oorlog verwikkeld zou raken, althans niet waar wij wonen. Nu denk ik: daar gaan we weer. Zolang Poetin of een met hem vergelijkbare leider in Moskou aan de macht is, zal de net begonnen herbewapening doorgaan. Dan gaan we naar een Koude Oorlog twee punt nul.’

Martin Roemers: Relics of the Cold War in The Wende Museum, Los Angeles, t/m 23/10.

In 2020 herziene uitgave van het gelijknamige boek: Waanders, € 29,95.