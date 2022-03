Wachter op de morgen is een bedachtzame, liefdevolle roman van een eigenzinnig talent

Machteld Siegmann (1972) won in 2020 met De kaalvreter de Bronzen Uil, de Belgische literatuurprijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. De jury roemde de ‘eigen stem en kleur’ van haar proza. Die eigen stem valt ook direct op in haar tweede roman, Wachter op de morgen. Het begint al bij de opmerkelijke vorm: het boek bestaat volledig uit een monoloog van de hoofdpersoon Tak. Deze 72-jarige man trekt eind jaren negentig tijdelijk bij zijn kleindochter in. Een vrachtwagen is namelijk in zijn huis gereden.

Als zijn kleindochter gaat bevallen, moet Tak wederom uitwijken. Hij gaat naar de onderbuurman en vertelt hem zijn levensverhaal: onder andere over hoe hij in de oorlog naar Berlijn werd gestuurd voor dwangarbeid, en over hoe hij er als protestant in de jaren zestig niet in slaagde om een goede band met zijn vrijgevochten dochter op te bouwen. Een wonderlijke, bedachtzame roman – liefdevol, ook – waarin vele grote thema’s de revue passeren. Siegmann vaart als auteur haar eigen koers, onverstoorbaar en trefzeker, en heeft een sterk talent voor het vertellen van een goed verhaal.

Machteld Siegmann: Wachter op de morgen. Ambo Anthos; € 21,99.