‘Waarom zou ik me bezighouden met die andere talkshows?’

Op pad of in de studio?

‘Het is én én. De mix van reportages maken, ergens in de wereld, en interviewen in de studio van M werkt het best voor mij. Ik heb altijd andere werelden willen zien en ontdekken en dat lukt dankzij series als How to Be Gay en How to Be Young. In de studio heerst een heel andere dynamiek, maar het werk is op de een of andere manier vergelijkbaar. Ik stel vragen.

‘Voor de presidentsverkiezingen heb ik vorig jaar in Amerika een tweeluik gemaakt. We kozen voor huisvrouwen in small town USA, dat was zowel van Trump als van Biden een focusgroep. Het was heel fijn om te maken, maar het werkte later ook door in gesprekken over Amerika in M. Ik was er wijzer door geworden.

‘Of ik ben veranderd als presentator? Vrijdag kwam de hele redactie bij elkaar. Een redacteur herinnerde mij eraan dat ik voor de eerste uitzending in 2018 had gezegd dat het voelde alsof ik het sleuteltje van de JSF had gekregen en dat er alleen maar ‘succes’ tegen me was gezegd. Daar leek het toen misschien op. Ook al bereid je je nog zo goed voor en heb je eerder heel veel verschillende dingen gedaan, een talkshow presenteren is uniek van zichzelf. Ik ken de valkuilen nu nog beter, ik heb meer ervaring. Ik weet meer.’

‘O! Van Basten tegen Duitsland. Dat heeft ook met mijn leeftijd te maken, met mooie herinneringen uit mijn jeugd. In 1988 keek ik naar het EK met Jacques, hij was mijn vriendje. Het was examentijd. Jacques voetbalde, ik was dus eigenlijk voetbalvrouw.

‘Het kratje bier van zijn vader ging eraan. Plop, hoorde je steeds. Werd er weer een flesje opengemaakt. Ik zat op de plee toen Van Basten in de 88ste minuut het winnende doelpunt maakte, ik zag het pas in de herhaling. Die opluchting en die vreugde, het was niet normaal. Voetbal kan heel veel oproepen. Het heeft te maken met gedeelde momenten, ontroering, spanning. Ik koester dat.

‘Voor de laatste uitzending van How to Be Young was ik in Manchester. Manchester United speelde ’s avonds tegen Villarreal. Een van de twee ploegen zat in hetzelfde, vrij eenvoudige hotel als wij. Buiten stond een dikke bus. Het liefst was ik de hele dag in dat hotel gebleven.

‘Tot mijn verbazing was de ploeg in het hotel niet Villarreal, maar Manchester United. Ik heb met de keeper in de lift gestaan, David de Gea. Zet ’m op vanavond, zei ik tegen hem. Volstrekt obligaat natuurlijk, maar op zo’n moment wil je kennelijk iets zeggen.’

De vooravond of Khalid & Sofie?

‘Voor mij is dit geen keuze. Misschien is de veronderstelling dat ik me daar enorm mee bezighoud? Het zijn twee andere dagelijkse programma’s waarmee we het tijdstip delen. Ik heb ernaar gekeken zoals iedereen, maar met belangstelling plus, omdat ik wil zien hoe de anderen het doen. Het zijn andere presentatoren, mensen met een andere smaak en andere voorkeuren.

‘We wonen in een klein land en er wordt heel veel getalkt, op alle zenders en op alle tijdstippen. Maar of er een overschot aan talkshows is, of sprake is van talkshowmoeheid, dat weet ik niet. Misschien voelt het soms zo omdat we de laatste jaren noodgedwongen op zoek gingen naar informatie en veel tv keken?

‘Het enige wat ik kan doen is ervoor zorgen dat wat ik doe, de moeite van het kijken waard is. Natuurlijk houd ik alles in de gaten, het is mijn vak, maar voor de rest? Waarom zou ik me bezighouden met die andere talkshows en de vraag stellen hoe ze het doen, en of ze bestaansrecht hebben? Die vraag is voor onszelf van belang: doen we ertoe?’

Margriet van der Lindenfoto: Frank Ruiter Beeld Frank Ruiter

Bril of kuif?

‘Ik heb op allebei kritiek gekregen. Het raakt me niet, nee. Wat niet wil zeggen dat ik niet ontvankelijk ben voor de tips die ik her en der in recensies of columns lees. Mensen hebben soms wel eens gelijk. En ik weet ook dat mensen bovengemiddeld aan mij hebben moeten wennen. Er zijn toegankelijker instapmodellen dan ik. Maar wie ik ben is ook de reden dat ik er zit.

‘Het was ook gewoon een kwestie van wennen. Matthijs van Nieuwkerk stopte na vijftien jaar en ineens zat daar een vrouw met een kuif, en een bril. Als ik tv kijk, zie ik hetzelfde als iedereen. Als er iemand op tv is met een grote neus, denk ik: jee, wat een grote neus. Zo gaat het ook met mijn bril, of mijn kuif. Die bril is ook nogal aanwezig, moet ik zeggen. Het is duidelijk wel een bril.’

M of Margriet?

‘Sommige vrienden noemen me M. Het komt uit de tijd dat ik in New York woonde. Het had te maken met de gr-klank in Margriet, daar hebben Amerikanen grote moeite mee. Mijn partner noemt me geen M, nee zeg. De hoofdpersoon in mijn roman De liefde niet heet M, daar had het een functie. Het paste in het verhaal, het meisje moest nog echt iemand worden.

‘De naam van het programma heb ik verzonnen, ja. Nou ja, opgemerkt. We hadden nog geen naam voor M, alleen werktitels. Na een gesprek met de NPO hadden Irene van den Brekel, de producent, en ik het over de naam. M, zei ik. Volgens mij moet dat het worden, zei zij meteen. Het is een goeie letter hè, de m. Vraag maar aan de banketbakker. Ik dacht als kind met Sinterklaas altijd dat je met een m de beste letter had.’

De allerlaagste pot ooit of imagoverandering?

‘Toen ik in 2015 deelnam aan Wie is de Mol? streefde ik ernaar dat de winnaar het laagste geldbedrag ooit zou winnen. Dat lukte. Ik wilde eerst helemaal niet meedoen. Producent IDTV had het al een paar keer gevraagd, maar ik had er geen tijd voor. En vooral geen zin in.

‘Na het laatste gesprek vroeg IDTV op de valreep of ik iets over de rol van de mol in het programma wilde zeggen. Dat sloeg kennelijk aan, want later werd ik gebeld. Kun je vrijuit praten, werd er gezegd, er werd heel geheimzinnig gedaan. Ze vroegen of ik de mol wilde zijn. Dat triggerde me. Het idee van een lange reis met onbekende mensen die van niks weten en alles maar over zich heen moeten laten komen vind ik niet erg aanlokkelijk, maar als mol kon ik alles overzien en zou ik niet afhankelijk zijn.

‘Na Wie is de Mol? zeiden mensen dat ik eigenlijk best leuk was, en grappig, maar imagoverandering was geen doelstelling. Ik hoor het nog steeds wel eens. ‘Je bent eigenlijk leuk!’ Tjongejonge. Het was helemaal geen vooropgezet plan. De setting en de sfeer waren gewoon totaal anders dan in andere tv-programma’s.

‘Het had ook met mijn baan als hoofdredacteur bij Opzij te maken. Daar krijg je automatisch een imago bij. Bij zo’n functie denken mensen al gauw: o, daar heb je haar weer, ze komt zeker vertellen wat we allemaal niet goed doen. Het onderwerp, feminisme, wordt niet meteen geassocieerd met vrolijkheid. Tot in de lengte van dagen moet ik iets zeggen over bh-verbrandingen en schaamhaar. Zo wordt het onderwerp geridiculiseerd.’

Irene Moors of Margriet van der Linden?

‘Irene Moors heeft mij nagedaan in de TV Kantine. Dat deed ze goed. Een kuif, een bril, een pak, dan ben je al een heel eind, maar daarna moet je het karakter nog vangen, er iets uitlichten. Bij mij kozen ze voor ironie, ik zei allemaal heel ironische dingen.

‘Met Carlo Boszhard was ze twee keer in M. De laatste keer zei ze dat ze had gehoord dat ik ook graag mensen imiteerde. Doe eens, zei ze. Dan wordt het ingewikkeld. Ik heb maar een begin gemaakt met een imitatie van Inez Weski, de advocaat. Zij is heel dankbaar om te doen.

‘Ik weet niet of ik er goed in ben, maar ik doe het graag. Ik hou van het genre, of het nu in Saturday Night Live is of in de TV Kantine. Heel goed naar mensen kijken, daar begint het mee. Daarna komt het aan op timing, en mimiek. Ik heb een aardige Ivo Opstelten in huis, maar wie kent hem nog? Je moet als imitator steeds verversen. De laatste maanden heb ik behoorlijk veel geoefend op Caroline van der Plas. Caroline is een goede kandidaat, omdat ze een character is. Met haar kan ik goed uit de voeten.’

M met Margriet van der Linden (KRONCRV), vanaf 8/11 van maandag t/m vrijdag om 19.05 uur op NPO 1.