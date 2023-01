Waarom zijn Mario Vargas Llosa en Isabel Preysler uit elkaar?

Wat zeker is: de relatie met de koningin van de Spaanse boulevardpers heeft het schrijverschap van Vargas Llosa niet onberoerd gelaten.

Net voor de jaarwisseling werd bekend dat Isabel Preysler (71) en Mario Vargas Llosa (86) uit elkaar zijn. Een kleine acht jaar eerder had de Peruaans-Spaanse schrijver zijn tweede vrouw Patricia na een huwelijk van vijftig jaar verlaten voor Preysler, de ex van onder meer Julio Iglesias en de koningin van de Spaanse boulevardpers. Al decennialang staat zij zo ongeveer elke week in Spanjes oudste en bekendste roddelblad ¡Hola!

Preysler en Vargas Llosa stellen zich discreet op in de gretige media. Maar de geruchten stapelen zich op. Vargas Llosa zou jaloers zijn en Preysler zou niet kunnen velen dat de schrijver niet met haar wilde trouwen. En volgens de directe omgeving van de schrijver lagen hun werelden te ver uit elkaar.

Zoveel is zeker: de relatie met Preysler heeft het schrijverschap van Vargas Llosa niet onberoerd gelaten. In 2012 veegde hij in La civilización del espectáculo (2012) nog de vloer aan met de roddelpers, een van de vele symptomen van onze ‘spektakelbeschaving’ waarin cultuur synoniem is geworden met entertainment. Maar zie, toen de schrijver een relatie kreeg met Preysler werd hij ineens een stuk milder en vergeleek hij de roddelpers met het negentiende-eeuwse feuilleton: een manier om te ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid.

Ook opmerkelijk: in 2021 publiceerde Vargas Llosa in het tijdschrift Letras libres het dystopische verhaal Los vientos (De winden). De titel verwijst naar de darmproblemen van de stokoude hoofdpersoon die ons gidst door de wereld van morgen: er zijn geen bioscopen, boekhandels en bibliotheken meer; romans worden op bestelling geschreven door computers; de kunst is veranderd in een multimediaal circus. In dit troosteloze toekomstbeeld trekt Vargas Llosa de lijn van La civilización del espectáculo dus door. En: in deze context laat hij de oude man diep treuren omdat hij zijn vrouw in de steek heeft gelaten voor iemand op wie alleen zijn piemel en niet zijn hart verliefd was, om het in de woorden van de schrijver te formuleren.

Mario Vargas Llosa Beeld Europa Press via Getty Images

Een knipoog van Vargas Llosa naar hoe zijn eigen relatie er toen voorstond? Wie weet. En wie weet, blijft het niet bij dit verhaal en ligt er een roman over zijn tijd met Preysler in het verschiet. Dat zal dan vast niet zo’n lichtvoetig boek worden als Tante Julia en meneer de schrijver (1977), de hilarische roman over zijn jaren met Julia Urquidi, de zus van een aangetrouwde tante met wie hij trouwde toen hij 19 was. Negen jaar later zou hij tante Julia verlaten voor een nicht van hem: Patricia.