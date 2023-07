Waarom wordt er over wielrennende mannen zoveel meer geouwehoerd dan over wielrennende vrouwen?

Nederland valt al een tijd uiteen in drie sterk gepolariseerde groepen: mannen die wielrennen, mensen die zich ergeren aan mannen die wielrennen, en mensen die zich ergeren aan mensen die zich ergeren aan mannen die wielrennen.

Zelf behoor ik tot de laatste categorie. Want ja, kun je het ze kwalijk nemen, die mannen op hun fiets, dat ze het gevoel hebben dat de stoep, weg en eigenlijk ook de hele wereld daaromheen van hen is? Je kunt momenteel radio of tv niet aanzetten of het gaat over ze, mannen op fietsen. Probeer je dan maar eens niet king of the road te voelen.

Over de auteur

Doortje Smithuijsen is filosoof en journalist. Voor de Volkskrant schrijft ze essays, reportages en eens in de vijf weken tv-recensies.

In ‘De avondetappe’ bleek afgelopen weekend dat de pianisten Arthur en Lucas Jussen vroeger hebben gefietst. Beeld NPO

Het alomtegenwoordige gepraat over de Tour heeft op mij hetzelfde effect als een gesprekspartner op een borrel die te oninteressant is om naar te luisteren maar te dominant om te negeren. Je lacht, je knikt, middels sonargolven voel je aan wanneer je moet fronzen of iets moet zeggen als: ‘Ja, bizar.’

Ik weet niet wat demarreren is en het interesseert me ook niet. Wat me wel interesseert is het gegeven dat het eindeloze Tourgeouwehoer tussen de mannelijke en vrouwelijke wielrenners even ongelijk verdeeld is als de lengte van de wedstrijd (drie weken voor mannen, één voor vrouwen) en het prijzengeld (500 duizend euro om 50 duizend). Waar de mannentour op de NOS live radio- en tv-verslag krijgt én een dagelijks napraatprogramma in de vorm van De avondetappe, krijgt de vrouwentour alleen live verslag.

Belangrijk fundament voor maatschappelijke ongelijkheid is de verdeling van het gevoel dat je ergens recht op hebt, dat je iets of iemand kan en mag zijn. Iemand die vroeg leert dat ze kansen heeft en ziet hoe mensen die op haar lijken dat soort kansen benutten, zal later sneller opkomen voor zichzelf. In Tourtaal: een meisje dat haar vader avondenlang naar een praatprogramma ziet kijken over vrouwelijke wielrenners, zal sneller denken: doe mij zo’n fiets, ik ga m’n pa trots maken.

Toen ik de NOS vroeg waarom ze geen Avondetappe uitzenden rond de vrouwentour, lieten ze weten dat soort programma’s uitsluitend te maken rond sportevenementen ‘met een rijke geschiedenis en enorme publieke belangstelling’. De NOS hanteert een ‘journalistieke meetlat’, zei een woordvoerder: hoe meer aandacht vanuit de samenleving, hoe meer aandacht op tv.

Je kunt je afvragen hoe journalistiek dat is, maar meer nog kun je je afvragen hoe zinnig het is om de ‘rijke geschiedenis’ van een sportevenement te laten meewegen in het toekennen van aandacht. Allicht is de geschiedenis van mannensport rijker dan die van vrouwen.

In plaats van die geschiedenis te volgen zou de publieke omroep ook geschiedenis kunnen schrijven door een vrouwentour die nog maar twee jaar officieel bestaat en een derde beslaat van het mannelijke equivalent in media-aandacht wél gelijk te behandelen.

En als we dan toch de geschiedenis als leidraad nemen: de eerste vrouwentour werd vorig jaar gewonnen door Annemiek van Vleuten. De laatste Nederlandse man die de Tour de France won, was Joop Zoetemelk in 1980, al die kings of the road ten spijt.