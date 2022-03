Waarom vond ik Kuifje in Afrika in godsnaam leuk, vijftig jaar geleden?

Ik slenterde over de Brusselse vlooienmarkt, en dacht aan Kuifje. Kocht hij niet op diezelfde markt een van die scheepjes uit Het geheim van de Eenhoorn? Ik dacht terug aan de Kuifjes uit mijn jeugd. Bij mijn oma thuis lag een hele stapel. Ik kon pas net lezen en de betekenis van zinsneden als ‘Welk een overtuiging bij de minste figurant’ of ‘We zullen ons onopgemerkt onder de bemanning begeven’ gingen grotendeels aan me voorbij. Ook woorden als ‘sapristi’ of ‘basji-boezoek’ kende ik niet, laat staan ‘Anakoloeten! Invertebraten! Stuk ectoplasma! Driedubbel overgehaalde alpiene kropdragers!’ De plaatjes vond ik mooi, dat wel.

Pas later, in de biologieles, leerde ik wat een ‘invertebraat’ was, pas toen ik Nederlands ging studeren kwam ik erachter wat een ‘anakoloet’ was, over ‘ectoplasma’ las ik voor het eerst een jaar of twintig geleden (in een stuk over paranormale verschijnselen in de 19de eeuw) en die ‘alpiene kropdragers’ zijn mij gisteren geopenbaard, toen ik in een Brusselse stripwinkel een boekje aanschafte met álle vloeken van kapitein Haddock erin. In het Frans, waarin die alpiene kropdragers ‘crétins des Alpes’ heten, wat eigenlijk minder grappig klinkt.

Het is een leuk boekje, dat wel, met plaatjes, waarop Haddock bijvoorbeeld een condor achtervolgt (Kuifje en Zorrino in zijn kielzog) en roept: ‘Pirate! Doryphore! Moule à gaufres! Attends que je te déplume, espèce de chouette mal empaillée!’ (Daar is dat ‘attends que je te déplume’ dan juist weer heel grappig.)

Ik kocht ook Kuifje in Afrika, ten eerste omdat ik me herinnerde dat die vijftig jaar geleden mijn favoriet was, ten tweede omdat die al geruime tijd berucht is om zijn foute, koloniale karakter. Ik bladerde. En ja hoor, Kuifje in Afrika is inderdaad ongelooflijk fout. De zwarte bevolking van Congo (indertijd een Belgische kolonie) wordt afgeschilderd als dom, laf, lui, ijdel, bijgelovig, wreed en/of slaafs en iedereen praat koeterwaals met dikke lippen.

Dat soort racisme was zowat een eeuw geleden heel gewoon, want de mensen wisten niet beter, ook Hergé niet, die zichzelf nota bene als een humanist beschouwde. Verbaasder was ik over Kuifjes buitengewone wreedheid jegens dieren. Bobbie is gegijzeld door een aap en Kuifje moet hem redden. Hoe doet hij dat? Hij schiet een andere, onschuldige aap dood. Kuifje, opgewekt naast de dode aap: ‘Prima! En nu stropen we zijn pels af!’ Kuifje trekt de huid van de aap aan en merkt snedig op: ‘Het is natuurlijk geen maatkostuum, maar alla! ’t Kan er mee door!’

Ik kon mijn ogen niet geloven. Het leek Silence of the Lambs wel. En het wordt allemaal nog veel erger: Kuifje mishandelt op gruwelijke wijze een luipaard, hij schiet een olifant dood en neemt zijn slagtanden mee, hij snijdt een levende python open (ook weer om Bobbie te redden, maar toch); leeuwen, buffels, antilopen, ze leggen allemaal het loodje. Behalve een neushoorn. Die komt met de schrik vrij.

Opeens herinnerde ik me hetzelfde album van vroeger. Daar blijft de neushoorn niet leven, o nee, hij wordt door Kuifje opgeblazen met een staaf dynamiet, ‘boum!’, helemaal aan flarden. Ik zocht het op, en het bleek waar. In 1975 heeft Hergé de pagina met die neushoorn omgewerkt tot een ‘diervriendelijker’ versie, las ik. Heel begrijpelijk. Maar wel vreemd dat al dat andere gejaag en gemartel wél is blijven staan. En al die racistische toestanden, waarom zijn die er niet uitgezuiverd? Waarschijnlijk omdat er dan zowat niets van dat album over zou zijn gebleven.

Rest de vraag: waarom vond ik dit in godsnaam leuk, vijftig jaar geleden? Ik zou het album aan een hedendaagse kleuter moeten voorleggen om daarachter te komen.

Maar dat durf ik niet.