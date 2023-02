Waarom U2 uit kwam bij de Nederlandse drummer Bram van den Berg: ‘Hij is een kracht van zichzelf’

Krezip-drummer Bram van den Berg tijdens een optreden vorig jaar. Beeld Ben Houdijk

De volgers van het Instagramaccount van drummer Bram van den Berg, 2.469 in totaal, keken maandagochtend op van een cryptisch filmpje. Van den Berg, al jaren de vaste drummer van de Nederlandse band Krezip, postte een video van U2, waarin de Ierse band een serie shows in Las Vegas aankondigde. De tekst van Van den Berg onder het filmpje was verhelderend, maar niet minder verrassend.

‘Ik ben héél blij dat ik de mogelijkheid krijg om Bono, The Edge en Adam te vergezellen op het podium’, schreef hij. ‘Ik kan niet wachten.’

De reacties, ook van veel collega-muzikanten, stroomden daarna binnen. ‘Pardon?’ ‘Wow’ ‘Insane.’ Begrijpelijk, want het is nogal wat: de Nederlandse drummer van een niet bepaald wereldberoemde band wordt gevraagd door een van de grootste rock-acts ter wereld, om de vaste drummer Larry Mullen te vervangen voor een reeks concerten in Las Vegas. Wat is hier aan de hand?

Ingreep voor vaste drummer Larry Mullen

Op de officiële site van U2 was maandagochtend al een verklaring te lezen: ‘Larry neemt een pauze om een ingreep te ondergaan en daarvan te herstellen. Voor de shows in Las Vegas verwelkomen wij drummer Bram van den Berg, die het podium zal delen met Bono, The Edge en Adam.’

De Krezip-drummer kreeg in hetzelfde statement ook vast de hartelijke complimenten van de U2-leden te verwerken. ‘Het zal niet makkelijk zijn om op te treden zonder onze vaste bandmaat. Maar we zijn allemaal heel blij met Bram van den Berg, die een kracht van zichzelf is.’

Het gebeurt natuurlijk vaker dat bandleden die even niet lekker zijn, worden vervangen, bijvoorbeeld als zich lucratieve shows aandienen. Vorige maand nog speelde de Australische zanger Andrew Stockdale van de rockband Wolfmother in Amsterdam met een complete Nederlandse band aan zijn zijde. Zijn vaste begeleiders waren niet beschikbaar en hij wilde per se optreden. In een uitverkocht Paradiso trad het voltallige rockgezelschap Paceshifters uit het Sallandse dorp Wijhe aan als eenmalige begeleidingsband.

Toelichting blijft uit

Een gastoptreden bij U2, en dan ook nog voor een serie optredens in de Verenigde Staten, is van een andere orde. En het nieuws, waar de Nederlandse pop best even trots op mag zijn, smeekt om een toelichting van de Krezip-drummer zelf. Maar die geeft Van den Berg niet, laat het Krezip-label Universal maandag weten.

‘Hij wil er voorlopig niets over zeggen’, zegt Universal-medewerker Cinderella Schaap. Hoe U2 bij een zoektocht naar een goede vervanger precies uitkwam bij Van den Berg, kan volgens haar ook niet uit de doeken worden gedaan. ‘Misschien is het antwoord wel heel eenvoudig’, zegt Schaap. ‘Bram is gewoon een heel goede drummer.’

Van den Berg trad in 2005 toe tot de Tilburgse rockband Krezip, nadat de vaste drummer Thijs Romeijn was gestopt. Het was voor de student aan de Tilburgse Rockacademie zijn eerste band van naam. Krezip, dat in 2000 doorbrak met de hit I Will Stay, ging in 2008 uit elkaar. Van den Berg kwam daarna in het bandjes- en begeleidingscircuit terecht: hij speelde met zanger Roel van Velzen en zangeres Janne Schra en sloot zich aan bij formaties van enige statuur, zoals de rockband Drive Like Maria.

In 2019 kwam Krezip weer bij elkaar, op initiatief van de drummer, die heel graag nog eens met zijn oude vrienden op Pinkpop wilde spelen. Sindsdien is Van den Berg, die naar eigen zeggen vooral houdt van ‘rustige muziek’ en ook al jaren drumles geeft, opnieuw de vaste Krezip-drummer.

Zijn plotselinge vertrek is voor Krezip een aderlating. De band komt in april met een nieuw album en er staan daarna flink wat shows op de agenda. Krezip vat het tijdelijke verlies van de drummer sportief op, is te lezen op het officiële Instagramaccount. ‘We gunnen hem dit gigantische avontuur als geen ander, wetende dat hij over een tijdje ook weer bij ons terugkeert.’

Krezip kondigde ook maar gelijk een eigen vervangende drummer aan. Bij de komende tournee zit Bram Hakkens, bekend van zijn werk met Waylon, Kane en Douwe Bob, op de kruk bij Krezip.

Van den Berg zal zich de komende maanden moeten buigen over het oeuvre van U2 en de van hem gewenste slagwerkpatronen. De drumstijl van Larry Mullen is niet eenvoudig te kopiëren. Mullen, die leerde drummen in een marching band, gebruikt zijn drumstel anders dan de meeste drummers. Hij heeft volgens kenners nog altijd een haast militaire- en marsachtige techniek, die bijvoorbeeld de U2-hit Sunday Bloody Sunday van het gepaste ritme voorzag. Van den Berg doet er dus goed aan eerst zijn roffels op de snaardrum bij te spijkeren.