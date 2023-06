Waarom stand-upcomedian Patrick Laureij in zijn 172 uitverkochte voorstellingen een ander naar voren schoof

Sezgin Gülec en Patrick Laureij. Beeld Lin Woldendorp

Een van de populairste stand-upcomedians van Nederland is Patrick Laureij (40). Alle 172 avonden dat hij zijn derde voorstelling speelde waren uitverkocht, meer dan 121 duizend mensen kochten een kaartje om Live te zien. Er is geen première geweest. Er zijn nul recensies verschenen.

Precies zoals Patrick Laureij het bedacht had. Hij begint zich eindelijk op zijn gemak te voelen in wat hij ‘het wereldje’ noemt. Wat hij daarmee bedoelt legt hij op verzoek graag uit in het Haagse theater Diligentia, met nog vier keer Live voor de boeg: ‘Ik vind het fijn om een theatertour te hebben en drie of vier avonden per week in theaters te spelen, maar ik ben niet per se fan van het theaterwereldje. De afgelopen jaren heb ik me steeds afgevraagd hoe dat komt: wat is het nou dat ik niet begrijp, en waardoor ik me niet begrepen voel?’

Dat deze tournee de leukste en comfortabelste tot nu toe was, heeft in ieder geval alles te maken met het besluit om stand-upbelofte Sezgin Güleç (25) mee te nemen als voorprogramma. Allebei lid van stand-upgezelschap Comedytrain. Allebei uit Rotterdam, Rotterdam-Zuid om precies te zijn, of nog preciezer: Patrick Laureij uit IJsselmonde, Sezgin Güleç uit Hillesluis. Allebei gestopt met school om uiteindelijk de comedydroom na te jagen. Allebei opgegroeid in een omgeving waar hardheid, zacht uitgedrukt, boven zachtheid gaat.

En zoals het talent van Güleç nu wordt toegejuicht door oudere comedycollega’s, zo klonk over Laureij in zijn begintijd bij Comedytrain ook van alle kanten lof en gaat-dat-ziens. Het zijn de contrasten in zijn karakter die hem een spannende podiumpersoonlijkheid maken, zei Theo Maassen bijvoorbeeld over hem, contrasten die elkaar ook vaak genoeg in de weg zitten: stoer en kwetsbaar, kickboksen en yoga, grote mond en klein hartje. Die tegenstrijdigheden en de persoonlijke zoektocht naar manieren om ermee om te gaan, vormen de intrigerende bodem onder zijn comedy, ook in Live weer.

Niet bijster geëmancipeerd

Sezgin Güleç ondertussen, heeft zich aangesloten bij Laureijs impresariaat en bereidt zich voor op zijn debuutvoorstelling. Na zijn auditie bij Comedytrain, in februari 2020, werd mede-eigenaar Geert Vriend van Bunker Theaterzaken al snel gebeld door Daniël Arends, die hem attent wilde maken op zijn talent, en die Güleç nu met de volgende woorden aanprijst: ‘Eindelijk weer eens iemand die niet op het podium staat alsof ie een 10 voor stand-upcomedy probeert te halen, maar er gewoon als staat als een dier dat doet wat het moet doen. Namelijk onvoorspelbaar, uniek, en vooral grappig zijn.’

Laureij: ‘Ik krijg energie van Sez. Het unieke aan hem is... Hoe vaak had je gespeeld toen je auditie deed?’

Güleç: ‘Ik had drie maanden daarvoor voor het eerst meegedaan aan een open podium.’

Laureij: ‘Het unieke aan Sezgin is dat hij met zo weinig ervaring toen al zo dicht bij zijn eigen stem was. De meeste comedians doen daar jaren over. Er wordt gelachen op zijn voorwaarden.’

Sezgin Güleç: ‘Ik kende al die grote namen niet. Van Daniël Arends had ik nog nooit gehoord.’ Beeld Lin Woldendorp

Güleç’ achternaam betekent lachebek in het Turks, een feitje dat hij zelf ook leuk vindt staan bij zijn standaard bozige gezichtsuitdrukking, die je een familietrek zou kunnen noemen. Ook op het podium zul je hem niet overmatig zien lachen om de scherpe kantjes van een grap te halen wanneer hij iets controversieels blijkt aan te snijden. ‘Als er mensen in de zaal zitten die een bepaald beeld van mij hebben, of om een andere reden iets onaangenaams voelen als ze mij zien of horen, dan neem ik daar geen verantwoordelijkheid voor. Ik ga niemand geruststellen. Dat is mijn eer.’

Wat hij wel met plezier doet: een niet bijster geëmancipeerde versie van zijn droomvrouw beschrijven, tegen het vrouwonvriendelijke aan, om het publiek er vervolgens van te verwittigen dat hij heus wel bekend is met het feminisme van Rosa Luxemburg, Sabiha Gökçen en Simone de Beauvoir, wat het alleen maar verwarrender maakt.

Hoezo uitgekauwd?

Een dag na zijn auditie bij Comedytrain hoorde Sezgin Güleç dat hij was aangenomen als aspirant-lid en dat Patrick Laureij zijn mentor wilde zijn. Güleç: ‘Ik keek weinig naar Nederlandse comedy, dus ik kende al die grote namen van Comedytrain niet. Ik had nog nooit van Daniël Arends gehoord voor ik hem ontmoette. Van Patrick hingen posters in de wijk, maar ik had niks van hem gezien.’

Laureij debuteerde in 2016 met Dekking hoog, nadat hij drie jaar eerder cabaretfestival Cameretten won. Vanaf zijn entree in de theaterwereld, zegt hij, wilde hij zichzelf staande houden. Duidelijker dan dat kon hij het destijds nog niet uitleggen; hij bespeurde gewoon een bepaalde afstand, het onbestemde gevoel er niet helemaal in te passen.

In zijn eerste show kwam hij van achter uit de zaal het podium opgelopen, dus niet vanuit de coulissen. ‘Dat was symbolisch bedoeld: ik kwam ook figuurlijk van buiten naar binnen.’ Er zijn zinnetjes die hij zich letterlijk herinnert uit de eerste recensies, hoe complimenteus die verder ook waren. Uit de Theaterkrant, bijvoorbeeld: ‘Laureij houdt het (...) minimalistisch qua vorm en inhoud – geen decor en maatschappelijk engagement met rode draad – en daardoor neigt het meer naar een avondje comedy dan cabaret. Wellicht dat hij bij zijn tweede programma iets meer ruimte laat voor een dergelijke theatrale setting.’ Uit NRC: ‘En het eindigt veel te abrupt, want dat is een ander kenmerk van het stand-upgenre.’

Het leest, vindt hij, alsof deze recensenten hem bijna kwalijk namen dat hij zich in de Amerikaanse stand-uptraditie plaatste, en cabaretgebruiken achterwege liet. ‘Nog één ding. Jouw collega noemde het deel in mijn tweede voorstelling over yoga uitgekauwd. Noem mij een comedian die in Rotterdam-Zuid is opgegroeid, die kickbokswedstrijden heeft gevochten en er op een gegeven moment achter kwam dat hij zelf verantwoordelijkheid moest nemen voor diepgewortelde overtuigingen door mindful te gaan leven en yoga te leren? Kun jij de andere comedian noemen die dat doet? Nee, die is er niet, dus het is niet uitgekauwd.’

Het scheelt, zegt hij, dat hij voor zichzelf helder heeft kunnen maken waar het volgens hem misgaat tussen hem en deze recensenten: ‘Ze komen met een vork soep bij mij eten. En ik ben niet van plan lasagne voor ze te maken, zodat ze daar lekker in kunnen prikken.’

Lichte paniek

Güleç: ‘Het vak dat wij beoefenen is een van oorsprong Amerikaanse kunstvorm. Chris Rock, Richard Pryor, Dave Chapelle, George Carlin, dat was mijn beeld van comedy. Voor mij was het schrikken dat er in Nederland een precedent is van cabaretiers die liedjes zingen.’

Laureij: ‘Ook in Amerika is stand-up altijd een underdog geweest, maar daar wordt het niet beoordeeld als een theaterstuk. Die recensies gaven mij het gevoel dat ik beoordeeld werd als cabaretier, terwijl ik een stand-upcomedian ben. Soms begonnen ook mensen uit de zaal achteraf over ‘de rode draad’. Misschien zit die er subtiel wel in, maar ben jij je er niet bewust van. Dat kan. Maar ook al is-ie er niet: who cares? Waarom is de verwachting dat alles voorgekauwd en duidelijk moet zijn?’

Patrick Laureij: ‘Ik ben niet opgegroeid met iemand in de buurt die zei: ‘Pat, je moet jezelf leren beheersen.’’ Beeld Lin Woldendorp

De belangrijkste conclusie die Laureij na twee tournees trok: wat kennelijk gangbaar is kun je niet een-twee-drie veranderen, maar je kunt wel kijken of je een theatertour zó kunt vormgeven dat je je beter op je gemak voelt.

Sinds zijn tweede voorstelling Nederlands Hoop is zijn broer Thomas zijn technicus, dat was qua comfort al een grote stap vooruit. Bij die show ging Laureij nog wel mee in de gewoonte om op een avond in première te gaan, al was er geen actief uitnodigingsbeleid voor theatercritici. Maar als die zich meldden bij zijn impresariaat waren ze welkom. ‘De show was nog niet af bij de première. Dat schreven de recensenten ook, dat het wat onaf oogde, en dat was helemaal terecht. Maar ja, mijn werkwijze is dus ook dat de show in ontwikkeling blijft, en eigenlijk pas af is als hij wordt opgenomen.’

Het is veel prettiger om met zijn tweeën te toeren, dat is het beste inzicht dat hij de afgelopen tijd heeft opgedaan. ‘Sez is een goeie hang.’ Samen hebben ze zich verbaasd over hoe sommige programmeurs reageerden toen ze begrepen dat er dit keer een voorprogramma zou zijn. Laureij: ‘Soms leek er bijna lichte paniek te onstaan: maar hoe lang duurt dat dan? Ik dacht dan: ik sta geboekt, het is uitverkocht, ik deel toch die avond in? Komt goed. Geef mij dat vertrouwen. Je kunt ook denken: hé, iets anders, wat tof, leuk.’

Güleç: ‘Cultuur zit in de progressieve hoek, toch? Dat is het beeld, maar ik vind dat mensen verrassend conservatief reageren als dingen net iets anders gaan dan ze gewend zijn. Iets simpels als een voorprogramma, in Amerika de standaard, wordt als een enge innovatie gezien. Ze zijn gewoon blij met hoe vastgeroest alles is. Er zijn gelukkig ook veel theaters die daar anders in staan.’

Voedselbankshit

Ze zijn vrienden geworden. Zelf gebruiken ze het woord ‘broederschap’. Güleç omschrijft Laureij als ‘mijn mental coach’. ‘Veel obstakels waarover ik me in het begin zorgen maakte, kon Patrick met zijn ervaring relativeren. Ik maakte me druk over iets basaals als: ga ik eigenlijk wel de huur kunnen betalen? Ik heb alles aan de kant gezet hiervoor. Voor de duidelijkheid: ik zou dit werk blijven doen als ik op straat zou leven, maar...’

Laureij: ‘Hij is nog eerder met school gestopt dan ik. Ik was 27 en zou het zesde jaar ingaan van mijn hbo, en jij stopte met... ?’

Güleç: ‘In de vijfde van het gymnasium. Eerlijk, financieel armoediger dan hoe ik ben opgegroeid wordt het niet, zeg maar echt voedselbankshit. Dat ik gymnasium mocht gaan doen, voelde als een uitweg. Om dan te zeggen: nee, dit is het toch niet voor mij, dat voelt alsof je je best doet om dakloos te worden, snap je? Het is waardevol voor mij geweest om een oudere, wijzere vriend te hebben met wie ik daarover kon praten.’

Hij voelde zich door Laureij begrepen als er wrijving ontstond met collega-comedians bij Comedytrain. Güleç: ‘Van die hiërarchie-struggles. Ik kwam daar ineens in aanraking met een ander type mens. Ik kende dit soort gasten niet, waarmee ik niet bedoel te zeggen dat het slechte gasten zijn. Kijk, waar ik vandaan kom is het: als wij een probleem hebben gaan we vechten, anders hebben we geen probleem. Hier ging het niet om vechten, ik ben ook helemaal niet van het vechten, maar om sneaky gedrag; in plaats van gewoon de olifant in de kamer bespreekbaar maken met subtiele jabs een passief-agressieve woordenstrijd beginnen. Dat botste soms.’

Patrick Laureij (rechts): ‘Sez is een goeie hang.’ Beeld Lin Woldendorp

Laureij: ‘Waar ik ben opgegroeid, en waar Sez is opgegroeid nog meer, is niet veel ruimte om in conflictsituaties na te denken. Je moet handelen. Ik ben niet opgegroeid met iemand in de buurt die zei: ‘Pat, je moet jezelf leren beheersen.’ In conflictsituaties sta ik mezelf soms nog steeds in de weg, dan kan de woede het overnemen, zodanig dat het rationele achterblijft.’

Güleç: ‘Maar wat ons volgens mij het meest verbindt, is dat we precies dezelfde smaak hebben.’

Laureij: ‘Ik pikte Sezgin vanmiddag met de auto op bij een detentiecentrum waar hij een optreden had. Daarvoor appte ik hem een foto, een screenshot van een scène uit Goodfellas, mijn favoriete film en ook een van zijn favoriete films, waarin Karen, de vrouw van Henry Hill, hem ophaalt uit de gevangenis. Ik hoef Sez niks uit te leggen, ik hoef alleen die foto te sturen.’

Güleç: ‘En dan komt hij dus aangereden met muziek uit Goodfellas aan.’

Bovenkarspel, wat is dat?

Als hij in comedyclub Toomler speelt komen er geregeld mensen naar Sezgin Güleç toe om te discussiëren over iets wat hij heeft gezegd. ‘Het is ook voorgekomen dat mensen moesten huilen. Het zijn vaak universiteitsmeisjes met gekleurd haar die vallen over raciale onderwerpen.’

Na zijn optreden op Lowlands, vorige zomer, kreeg hij een lange mail. ‘Ik had een grap over Oekraïense vluchtelingen, dat ik ze niet belangrijk vind omdat ze niet écht arisch zijn, een soort blonde zigeuners. En ik zei geloof ik dat ik mezelf meer arisch voelde dan zij. Er stormden mensen de tent uit. Die mail was interessant. Er stond in dat iemand de microfoon uit had moeten zetten, dat het een schande was dat Lowlands ‘dit soort mensen’ een podium gaf.’

De ironische afslag die de mailschrijver volgens hem miste: ‘Veel van de dingen die ik op het podium zeg, dienen ervoor om bepaalde gedachten te ontmaskeren. Ik ben niet per se een voorstander van die gedachten. Over dat specifieke voorbeeld: toen de oorlog in Oekraïne begon, ging het er veel ging over dat die mensen op Nederlanders lijken. Ze zijn blank en christelijk, dus zouden we ze hier makkelijker onthalen dan vluchtelingen uit landen waar mensen wat bruiner zijn. Het is een harde en ongemakkelijke realiteit dat zij het makkelijker hebben, zelfs in een vluchtelingenpositie. Daar gaat die grap over.

‘Sacha Baron Cohen doet het ook wanneer hij Borat speelt: hij hoopt dat je inziet wat er wordt gepersifleerd, en welke ouderwetse gedachten er wellicht in de hoofden van het publiek zitten. Als mensen dat verwarren met ‘hij denkt dit echt’ gaat er iets mis.’

Laureij: ‘Sez geeft nu uitleg over een grap, maar dat zou nooit nodig moeten zijn. Hij is niet verantwoordelijk voor hoe een grap wel of niet wordt geïnterpreteerd, of wat een grap losmaakt. Wat comedy juist interessant maakt is dat je je daar als publiek zelf toe moet verhouden.’

Zesgin Güleç (rechts): ‘Ik ben dankbaar voor iedereen die mij wil horen zeiken.’ Beeld Lin Woldendorp

Güleç: ‘Soms schrok ik van de naam van de plaats waar we die avond moesten optreden. Bovenkarspel, wat is dat? Ik had nog nooit gehoord van Bovenkarspel, en nu moest ik een kwartier lang mensen uit Bovenkarspel zien te overtuigen van het feit dat ik grappig ben. Ik heb er door deze tournee veel meer vertrouwen in gekregen in hoe universeel mijn materiaal is.’

Doemdenken

En misschien is dit nog wel de belangrijkste les: allebei ontdekten ze wat Güleç ‘de kracht van luchtigheid’ noemt, een welkom tegenwicht voor zijn van nature nogal pessimistische aard. ‘Ik zie nu in dat het niet nodig is om de hele tijd in die gekwelde-artiest-shit te blijven hangen. Het beeld van de gedesillusioneerde romanticus die lijden nodig heeft om kunst te kunnen scheppen is schadelijk. Zie de dingen een beetje zonnig in. Het is toch iets heel moois eigenlijk, dat ik binnen vier jaar, met nog een pandemie ertussen, van nooit op een podium staan naar deze tour ben gegaan, met een eigen tournee in het vooruitzicht?’

Ze weten zeker dat ze nostalgisch gaan terugkijken op deze periode, waar dinsdagavond in het Oude Luxor in Rotterdam een einde aan komt. Laureij heeft zijn agenda voor de komende tijd leeg gehouden. Hij wil thuis zijn, bij zijn vrouw en dochter van 1 jaar. ‘Leren vader te zijn. Wat al goed gaat, volgens mij, maar nu wil ik dat doen zonder volle agenda.’

Güleç gaat vanaf eind oktober try-outen met zijn eerste programma. ‘Ik hoorde net dat de eerste twee try-outs in theater Pepijn in Den Haag zijn uitverkocht, terwijl de show nog niet eens echt is aangekondigd. Dat zijn dingen die me hoop geven. Dan denk ik: ja man, het heeft een reden dat ik dit doe, en er is geen reden om te blijven doemdenken. Ik kan blij zijn en de dingen op een luchtige manier nemen hoe ze komen, en tegelijkertijd ’s avonds het podium op stappen en die pijn die ik ooit voelde voor dat moment in comedy vangen. Ik hoef geen pijn te lijden om mijn pijn te delen met andere mensen.’

Laureij: ‘Dat is mooi gezegd.’

Güleç: ‘Ik ben niet blij met hoe dit gaat; dat blijft de begingedachte van elke grap.’ Grote grijns: ‘Ik ben dankbaar voor iedereen die mij wil horen zeiken.’