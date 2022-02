Waarom staat die vrouw daar, in haar eentje, dit afschuwelijke verhaal te vertellen aan een publiek?

De Britse actrice Juliet Stevenson tijdens het maakproces van Blindness. Beeld Helen Maybanks

Actrice Juliet Stevenson (65) brengt haar lippen vlak bij haar flesje water en fluistert iets tegen het plastic. Het flesje, zo moeten we ons voorstellen, is eigenlijk een kunststof mannenhoofd, met in elk oor een microfoon. De hypergevoelige opnameapparatuur in dat hoofd registreert de zachtste ademtocht, zo: ffffft, zucht Stevenson tegen haar flesje. Maar ook vanuit de andere hoek van de kamer – ze staat op van haar stoel en sprint uit beeld – is de opnamekwaliteit spectaculair. Dankzij deze driedimensionale of ‘binaurale’ opnametechniek wordt de luisteraar, met koptelefoon, omringd door geluid. Het sluipt en cirkelt om je heen, soms word je er volledig door omhuld, dan weer kruipt het sotto voce via je oorschelp naar je hersenpan. Stevenson: ‘Als ik niet oppas, registreert het nog het gerommel in mijn ingewanden.’

De gelauwerde Britse actrice geldt in haar thuisland als koningin van de tragedie. Stevenson heeft een klassiek eerbiedwaardig theater-cv: ze studeerde aan de prestigieuze Royal Academy of Dramatic Art (net als Alan Rickman, Kenneth Branagh, Imelda Staunton) en debuteerde meteen maar bij de Royal Shakespeare Company. Ze werd meermaals onderscheiden met de Laurence Olivier Award. Tv- en filmliefhebbers zullen haar kennen van krachtige bijrollen in het betere Britse kwaliteitsdrama.

Maar wie een statige theaterdiva verwacht, wordt zeer aangenaam verrast. Stevenson, zo te zien gehuld in een denim tuinbroek, is energiek, spraakzaam en geestig. En enthousiast, zeker waar het de techniek betreft van de audiovoorstelling Blindness, naar pandemieroman Stad der blinden (1995) van José Saramago. In de zomer van 2020 creëerde Stevenson met regisseur Walter Meierjohann bij het Londense theater Donmar Warehouse deze beklemmende audiovoorstelling, waarin haar betoverende stem in het theater werd vergezeld door indringende geluidseffecten en een hypnotiserend lichtplan.

In de roman van Saramago wordt een naamloze stad getroffen door een blindheidsvirus: iedereen wordt blind, behalve de vrouw van de oogarts. De angst en hulpeloosheid brengt het slechtste in mensen naar boven. Er wordt gemoord, geplunderd, verkracht. Te midden van de chaos lukt het de vrouw een groepje lotgenoten in veiligheid te brengen, en terug te voeren naar beschaving en menselijkheid. In Blindness is Stevenson de doktersvrouw en verteller. Met alleen haar stem als instrument verkent ze het complete spectrum aan menselijke emoties en moreel verval, in vaak fraai ingehouden, dan weer geestdriftig of explosief spel. Via de koptelefoon komt ze voor de toeschouwer adembenemend en soms beangstigend dichtbij.

Madeleine van der Zwaan, directeur van theater Carré in Amsterdam, was zo enthousiast over dit concept dat ze het in het najaar van 2020 naar Nederland haalde, toen nog voor dertig man per keer. Maar bij alle betrokkenen bleef de wens bestaan om het nóg eens te doen. Groter, voor meer publiek, en nu met Stevenson die live vanaf het podium dingen in je oor fluistert. ‘Via dat glasvezelhoofd dus. Begrijp je?’

Tussen de repetities in Londen door kan de Britse actrice (Truly, Madly, Deeply, The Politician’s Wife) even voor de Zoomcamera verschijnen. Ze heeft nog anderhalve week repetitietijd en dan komt de productie op 8 maart naar Amsterdam. ‘Mijn huidige mentale staat is: nerveus. Ik schrik geregeld om 5 uur ’s ochtends wakker met de vraag: kunnen we dit waarmaken? Sláát het ergens op?’

Er was al de succesvolle audiovoorstelling, vanwaar dan toch de ambitie om het nog eens live over te doen?

‘Ja, dat is dus een hele goeie vraag. Wat voegt dit toe? Daar praten we hier de hele dag over. Kijk, dit project heeft een lange ontstaansgeschiedenis en het verhoudt zich steeds heel spannend tot de actualiteit. Het was ooit bedoeld als reguliere theaterproductie, met een cast van 25 of dertig acteurs. Dat was eind 2019, en we zagen de blindheidsepidemie toen als metafoor voor het Brexitvirus; dat verschrikkelijke virus dat ons land verscheurde en de maatschappij zoals we die kenden deed wankelen. Toen kwam covid en was de pandemie opeens geen metafoor meer. Iedereen zat thuis, we moesten afstand houden, maar onze bewerker, de geweldige Simon Stephens, kwam gelukkig op het idee dat het ook met één acteur kon, als theatraal hoorspel. Dat was veilig te realiseren en op afstand te presenteren voor publiek.

‘In die zomer van 2020 wilden we ermee laten zien dat we er nog waren, dat het theater niet verwoest was door het virus. Dat een pandemie de menselijke kunstzinnige expressie er niet zomaar onder krijgt.

‘Inmiddels zijn de theaters weer open, er mag publiek komen, er staan acteurs op toneel. Om die reden vind ik dat ik daar eigenlijk gewoon moet staan. Om samen met het publiek te onderzoeken: in wat voor wereld keren we terug ná de pandemie? Maar deze hybride vorm roept wel allerlei nieuwe artistieke vragen op, waar ik een antwoord op moet formuleren. Zoals: waarom staat die vrouw daar, in haar eentje, dit afschuwelijke verhaal te vertellen aan een publiek?’

Waarom staat ze daar in haar eentje dat verhaal te vertellen aan het publiek?

‘Met Simon en Walter heb ik veel gepraat over Holocaustoverlevenden, die bijvoorbeeld langs scholen gaan om zoveel mogelijk mensen te informeren over die grote humanitaire catastrofe. Mijn personage heeft iets vreselijks meegemaakt, misschien een jaar geleden, misschien tien, en nu vertelt ze erover en keert ze terug naar die traumatische episode. Wat zij heeft ervaren was een afschuwelijk hoofdstuk in de geschiedenis van de mensheid en ze vertelt erover omdat dat moet. Omdat we het moeten onthouden en ervan moeten leren. Dat is volgens mij waarom zij daar staat, in Carré, te praten voor het publiek. Het is haar herinnering, haar trauma, haar verhaal. Daarbij is zij eigenlijk de enige die het kán navertellen, omdat ze de enige was die het met eigen ogen heeft gezien.’

Uiteindelijk is het, ondanks de gruwelen, een hoopvol boek: de menselijke beschaving triomfeert. Was het troostrijk om u kort na de schok van de uitbraak in dit verhaal te storten?

‘Zeer. In het begin was ik in shock. Mijn man heeft een kwetsbare gezondheid en op dringend advies van zijn arts zijn we uit Londen vertrokken naar onz vakantiehuisje in Suffolk. Met uitzicht op Holland! Als ik alleen maar rechtdoor zou zwemmen zou ik bij jullie uitkomen.

‘Hoe dan ook: toen we het huis in Londen achterlieten schoot door mijn hoofd of we het misschien moesten barricaderen ofzo. Stel dat er voedselschaarste zou uitbreken? Of een soort volksopstand? Een belachelijke gedachte, achteraf, gevoed door te veel rampenfilms, denk ik. Al waren mensen toen wel als gekken aan het hamsteren. Vooral wc-papier. En je kon nergens meer bloem krijgen, omdat iedereen ging bakken.

‘In Blindness wordt wel volop geroofd en geplunderd. En het was heel heilzaam om me daartoe te verhouden, ja, zeker ook omdat het in het echt meeviel.’

Juliet Stevenson: 'Mijn huidige mentale staat is nerveus.' Beeld Helen Maybanks

Wat vooral is blijven hangen uit Blindness, zegt ze na enig nadenken, is hoe aan het slot in een soort bijbelse regenbui de wereld wordt schoongewassen. ‘De oude manier van leven is weggevaagd, en dan rijst de vraag: ontstaat er ruimte voor iets nieuws, iets beters? Dat gevoel heerste ook tijdens de eerste lockdown, weet je nog? Dat is grotendeels utopisch gebleken, maar ik vind het nog steeds een aansprekende gedachte. We kunnen echt niet zomaar terug, alleen al door de misstanden en grote sociale ongelijkheid die deze crisis aan het licht heeft gebracht. En verergerd.

‘Daar heb ik me in onze luxesituatie wel schuldig over gevoeld. Hoe wij konden uitwaaien aan zee, terwijl vrouwen en kinderen in kleine flatjes slachtoffer werden van huiselijk geweld.

‘Mijn man en ik hebben stiekem best genoten van de lockdowns: hij heeft een reusachtige groentetuin aangelegd en ik ben gaan schilderen, wat altijd een droom was maar waar ik nooit, nooit eerder tijd voor had. Wij hadden het goed, maar ik was me erg bewust van ons privilege en hoe moeilijk het was voor veel andere mensen. Het was een gecompliceerde vorm van geluk.’

De pandemie heeft de theaters heel hard geraakt. Had u nog wel voldoende werk?

‘Ik heb helemaal niet meer live voor een publiek gespeeld; Blindness Live wordt de eerste keer dat ik weer in een zaal vol publiek sta. En wat voor een zaal! Carré is een schitterend theater. En groot! Ik hou van het spelen in grote, bomvolle theaters, waar het publiek, in het donker, één gigantisch, ademend, voelend, vibrerend organisme wordt. En elke dag is het een ander organisme, met een ander temperament. Die energie over en weer, daar leef ik van op. Op toneel staan is mijn absolute passie. Het is de plek waar ik mij volledig thuis en volledig vrij voel.

‘Toen covid erin hakte, speelde ik een prachtige hoofdrol in de productie The Doctor van Robert Icke (die hier bij ITA ook in een Nederlandse versie te zien was, red.): een hyperintelligente, duizelingwekkende verkenning van het identiteitsdebat. We zouden het juist vier maanden op West End gaan spelen en daarna door naar Broadway. Daar ging allemaal een streep doorheen.

‘Daarentegen heb ik in lockdowntijd zestien luisterboeken in kunnen spreken. Zestien! In de oude slaapkamer van mijn zoon in onze cottage heb ik een geluidsstudio gebouwd. Of eigenlijk meer een hok bekleed met kussens, dekens en een oud tapijt. Mijn kinderen noemen het mijn dekbeddenfort. Maar ik heb wel geïnvesteerd in een echt goede microfoon. Daar heb ik boeken ingesproken zoals Dokter Zjivago – geweldig, want ik had nooit eens tijd om het te lezen, en There but for the van Ali Smith, schitterend. Wat nog meer? Oja, Charles Dickens!

Ik ben dol op het inspreken van luisterboeken omdat je alle personages kunt zijn: oude mannen, baby’s, jonge vrouwen, de hond. Of iemand van 96 met astma uit Yorkshire. Accenten, leeftijd, je kunt je stem voor alles gebruiken, en dat is enorm bevrijdend. Je kunt als acteur je hele palet inzetten, that’s great fun.’

Waren de luisterboeken een soort oefening voor Blindness? Ook daar had je alleen je stem als instrument.

Dat is wel een overeenkomst, ja. Maar Blindness maken was veel fysieker. Wat die vrouw niet meemaakt allemaal! Zij transformeert van eenvoudige receptionist tot een soort monsterlijke overlevingsmachine. Ze sleept met voedsel, meubilair, lijken. Ze leert hoe het is om te moorden, wordt verkracht, steekt een kamer vol mannen in de fik. Ze is een soort legeraanvoerder en een wilde hond die haar roedel beschermt. Dus ik ben continu heen en weer aan het rennen, springen, vallen. Dan weer sta ik boven op de microfoon, dan weer schreeuw ik iets vanuit de tuin. Op een gegeven moment wordt haar veilige ruimte bedreigd door een groep gewelddadige mannen die naar binnen willen. Om dat lawaai na te bootsen smijt ik een hele stapel houten schoolstoelen door de kamer, haha. Het is een fantastische uitputtingsslag.’

Krijgen we al die actie straks ook te zien in Carré?

‘Veel wel, maar soms moeten we andere keuzen maken. Toen we het hoorspel maakten, ging elke keuze over: wat klinkt het best, hoe creëren we dit geluid? Maar nu ben ik daar straks ook fysiek aanwezig. Er komt een hele dimensie bij, die moet kloppen met het verhaal. Het moet nu ook visueel iets betekenen.

‘Zelf vind ik het mooist dat ik de kans krijg het helemaal over te doen. Het hoorspel stond vast, daar kon ik niks aan veranderen. Het was natuurlijk totaal bevreemdend om als toeschouwer mijn eigen voorstelling bij te wonen en ik vond het frustrerend omdat ik alleen maar hoorde wat er beter kon. Nu kan ik alsnog andere accenten toevoegen, nieuwe details aanbrengen; ik kan het nog fysieker en doorleefder maken. Ik kan er elke avond opnieuw aan sleutelen. Dat is de grote winst van live theater.’

Blindness Live, 8 t/m 12 maart in Theater Carré in Amsterdam.