Waarom staan werken van wol zo ver af van ons beeld van hoge kunst?

Alice Bailly, Baigneuses aux oiseaux, 1922, wol op karton. Beeld Musée Cantonal des Beaux-Arts

De details die ik fotografeer in musea gaan soms steeds meer op zichzelf bestaan. Zonder het hele kunstwerk voor ogen, worden het op mijn beeldscherm zelfstandige kunstwerkjes. Van dichtbij kun je de dingen heel anders zien. Zoals bij dit vogeltje. Ik dacht even dat zijn koppie roze met grijs was, en zat al te piekeren wat het dan voor een vogelsoort zou kunnen zijn. Pas toen ik ‘terugging’ naar een beeld van het hele kunstwerk had ik door dat het roze ‘koppie’ een hand is. Een – naar het lijkt – naakte vrouw houdt het vogeltje zacht vast, brengt het tere koppie naar haar mond en kust de snavel. Niks roze aan deze vogel dus.

Toen ik voor het werk stond, dit voorjaar, zag ik niet meteen dat het gemaakt is van wol. De kleurvlakken bestaan uit draden, geborduurd op karton. Hier op de foto mooi zichtbaar, maar van twee stappen afstand schatte ik het als schilderij in.

Kneuterige woorden

Waarom geven schilderijen een ander gevoel, en een ander idee van waarde dan een werk dat geborduurd of geweven is? Hoe had ik dit kunstwerk ingeschat als ik het bij iemand thuis had zien hangen? Waarom denk ik bij zo’n wolwerk meteen ‘zelfgemaakt’? Alsof olieverfschilderijen dat niet zijn. Ook ‘zelfgemaakt’ is geen waardevrij woord. Het is kneuterig, net als het woord ‘ambachtelijk’. Handgemaakte voorwerpen van stof – genaaid, geweven, getuft, gehaakt, geklost of geborduurd – roepen associaties op die ver afstaan van hoe we hoge kunst zien. Knutselen, fröbelen. Niet universeel, intellectueel, monumentaal of politiek maar klein en huiselijk.

Dat is deels te danken aan de 19de eeuw, toen textielwerk verbonden werd aan vrouwelijke deugd – terwijl de ‘hoge schilderkunst’ nog verder in status steeg dan het de afgelopen eeuwen al had gedaan. Wie meer over de sociale en politieke geschiedenis van borduurwerk wil weten, lees vooral het boek The Subversive Stitch van Rozsika Parker uit 1984 (herziene versie uit 2010) of beluister de podcastserie die Goldsmiths College rond dit boek maakte.

Krachtig en kwetsbaar tegelijk

Ondertussen ben ik blij dat ik in de tentoonstelling Pionnières in Musée du Luxembourg in Parijs even kennis kon maken met dit werk in de context die het verdient. Vrouwelijk naakt, drie zelfs, afgebeeld door een vrouw, wat toen nog heel ongewoon was. Door een kunstenaar van wie ik nog nooit had gehoord en die ik ook niet kon terugvinden in het pas verschenen overzicht Het Grote Vrouwen Kunst Boek, waar toch vierhonderd vrouwelijke kunstenaars in aanbevolen worden. Er zijn er dus nog meer, hoera!

De Zwitserse Alice Bailly schilderde in een eigenzinnige avant-gardestijl verwant aan kubisme, fauvisme en futurisme, en had daarnaast een ‘wolperiode’ zoals Picasso een blauwe en roze periode had. Van Bailly kregen we dit fantastische werk te zien. Met dit krachtige en tegelijk enorm kwetsbare gebaar, vogelkopje in de hand, om het tere dier een liefdevolle zoen te geven. Zo veel soft power kon ik bijna niet aan.

Alice Bailly, Baigneuses aux oiseaux, 1922, wol op karton, 73,5 x 93,2 cm, musée cantonal des Beaux-Arts – Fondation Platforme 10, Lausanne