Waarom scoren ze zo goed, reisprogramma’s naar gevaarlijke landen met ‘jongensmannen’ als gids?

Jelle Brandt Corstius en Ruben Terlou in ‘Langs de nieuwe zijderoute’ (2023). Beeld VPRO

Dertiger of veertiger zijn ze. Soms heten ze Nina, Dore of Paulien, maar veel vaker Thomas, Jelle, Ruben, Bram, Sinan, Tom of Danny. Beroep: journalistieke gids in succesvolle tv-programma’s, voornamelijk uit de VPRO-stal, waarin ze de kijker mee op een enerverende reis nemen door verre, geplaagde oorden waarover de gemiddelde Nederlander niet zoveel weet. Kijkers (en tv-jury’s) lopen weg met deze Kuifje-achtige jongensmannen – van middelbare leeftijd, maar vlot – en stemmen soms met honderdduizenden tegelijk op ze af.

Recent voorbeeld is de vierdelige documentaireserie Onze man bij de Taliban (VPRO) die in januari en februari op de publieke omroep te zien was en gemiddeld rond de 800 duizend kijkers trok. Hierin onderzoekt journalist Thomas Erdbrink, voormalig correspondent Iran voor The New York Times, hoe het Afghanistan vergaat onder de religieuze extremisten van de Taliban, sinds 2021 de nieuwe machthebbers.

Hassan Bahara is sinds 2021 media- en cultuurredacteur voor de Volkskrant. Daarvoor schreef hij over (online)radicalisering. Eén week in de maand doet hij dienst als tv-recensent.

‘Een 10 met een griffel’ oordeelden de tv-recensenten over Erdbrink, die eerder al een Nipkowschijf kreeg toegekend, de belangrijkste tv-prijs, voor een soortgelijk programma over Iran (Onze man in Teheran). Geroemd werd de unieke inkijk die Erdbrink bood in het tragische lot van Afghanistan nadat het halsoverkop in de steek is gelaten door de Amerikanen. Dat deed Erdbrink volgens de beroepskijkers met ‘mateloze nieuwsgierigheid, lef en gein.’

Eind vorig jaar stemden ruim 829 duizend kijkers af op de eerste aflevering van Op zoek naar het paradijs (BNNVara), waarin journalist Sinan Can de rivier de Eufraat volgt door achtereenvolgens Turkije, Syrië en Irak – een gebied waar Can zijn roots heeft liggen en zijn journalistieke sporen verdiende. Eerder was Can al het gezicht van prijswinnende documentaires (Retour Kalifaat) waarin hij de verschrikkingen van terreurorganisatie Islamitische Staat in Syrië in kaart bracht.

‘Hoopgevend en poëtisch’ werd Sinan op zoek naar het paradijs in recensies genoemd. Can ‘geeft de regio van de nachtmerries de kans zich te revancheren als de wereld van De vertellingen van duizend-en-een-nacht.’

Sinan Can in ‘Sinan op zoek naar het paradijs’ (2023). Beeld BNNVARA

Afgelopen zondag begon een nieuw programma in dit genre met opnieuw jongensmannen als gids. In de zesdelige serie Langs de nieuwe zijderoute (VPRO) doorkruisen journalisten Jelle Brandt Corstius en Ruben Terlou landen in Centraal-Azië (Oezbekistan, Kirgistan, Tadzjikistan) die de meeste Nederlanders waarschijnlijk niet op een wereldkaart kunnen aanwijzen. Ondertussen vormt dit gebied, ooit het handelscentrum van de wereld, wel het toneel waarop Rusland en China verwoed proberen hun invloedssfeer uit te breiden.

‘Dit genre is rond 2008 ontstaan’ zegt Anouk Kamminga, hoofdredacteur van de VPRO. ‘Het begon met Van Dis in Afrika, waarin schrijver Adriaan van Dis door zuidelijk Afrika trok, een gebied waar hij al heel lang over schrijft en een persoonlijke band mee heeft. Natuurlijk had je daarvoor ook reisprogramma’s, maar die hebben een andere formule. Hier helpt de presentator, via persoonlijke betrokkenheid, inzicht te geven in de situatie van een land, en welke impact oorlog of politieke ontwikkelingen hebben op het leven van gewone mensen.’

Inmiddels kan de VPRO bogen op een rijke traditie aan dit soort diepgravende en gelauwerde tv. Naast Van Dis, Erdbrink, Brandt Corstius (sinds 2009 VPRO-gids in woelig Rusland), Terlou (China-expert) zijn daar Bram Vermeulen (specialisatie: Turkije, Zuid-Afrika, migratie), Stef Biemans (Zuid-Amerika en Spanje) en Danny Ghosen (de Arabische wereld en de ruige rafelranden van de Nederlandse samenleving).

Bij andere omroepen zijn dat naast Sinan Can (BNNVARA) onder meer Özcan Akyol die voor NTR op journalistieke exploratie ging in Turkije (De neven van Eus) en Tom Kleijn (vijftiger inmiddels) die voor de NTR en KRO-NCRV terugkeerde naar landen als Irak en Japan, waar ooit verwoestende oorlogen en natuurrampen hebben huisgehouden.

VPRO-hoofdredacteur Anouk Kamminga hintte er al een beetje op, maar wat is nu precies de succesformule van deze programma’s? En waar zijn de vrouwen? Een ontleding aan de hand van vijf elementen uit de drie recentste documentaireseries: Onze man bij de Taliban (Erdbrink), Sinan op zoek naar het paradijs (Can) en Langs de nieuwe zijderoute (Brandt Corstius en Terlou).

Verklaring 1: de jongensmannen

Om maar meteen met het heetste hangijzer te beginnen: zijn dit soort programma’s vooral het domein van vlotte, aansprekende jongensmannen die ons graag de wereld willen uitleggen?

Nee, aldus VPRO-hoofdredacteur Kamminga. Niet alleen mannen, ook vrouwen vormen het gezicht van dit soort programma’s. Dat het nu een mannenaangelegenheid lijkt, heeft volgens Kamminga vooral te maken met het feit dat kort achter elkaar de programma’s van Sinan Can en Thomas Erdbrink werden uitgezonden.

‘Wij streven juist naar een mooie verdeling van mannelijke en vrouwelijke makers’ zegt Kamminga. ‘Van deze laatste groep komt er nog veel aan.’

Op het moment heeft de VPRO programma’s in ontwikkeling met Nina Jurna, Zuid-Amerika-correspondent voor NOS en NRC, die voor de omroep op pad is gegaan door het Caribisch gebied. Van de Pools-Nederlandse journalist Dore van Duivenbode, die eerder in de serie Moja Polska! haar moederland onder loep nam, komt een nieuwe serie over Polen.

In het verleden bood de VPRO bovendien een platform aan onder anderen Paulien Cornelisse (Japan), Britta Hosman (Duitsland) en Nadia Moussaid (migratie vanuit Marokko naar Europa).

Wel is er een significant verschil in het aantal kijkers dat vrouwelijke en mannelijke presentatoren trekken. Waar Ruben Terlou met zijn reeks programma’s over China telkens boven de 1 miljoen kijkers uitsteekt, trekken de programma’s van bijvoorbeeld Nadia Moussaid of schrijver Emy Koopman (over Canada) ongeveer 300 duizend kijkers. Al deze programma’s werden op primetime uitgezonden.

Een eenduidige verklaring voor dit verschil in kijkcijfers is lastig te geven, aldus een VPRO-woordvoerder in een toelichting. Het kan te maken hebben met de interesse die er al dan niet is voor het onderwerp, maar wellicht ook met de presentator die het grote publiek minder aanspreekt. Volgens de woordvoerder heeft het in elk geval niet te maken met een verschil in productiemiddelen die de VPRO in de afzonderlijke programma’s steekt.

‘Natuurlijk komt er bij een programma dat je opneemt in het Midden-Oosten meer kijken dan bij een programma dat je dichtbij huis opneemt. Dat laatste is logistiek iets makkelijker. Maar ook in deze producties, bijvoorbeeld Dore van Duivenbodes serie over Polen, zitten heel veel research en middelen. ’

Verklaring 2: persoonlijke betrokkenheid

Ja, journalisten zijn het, maar niet van het stijve, afstandelijke soort. Dit zijn vaak mannen en vrouwen voor wie ook iets persoonlijks op het spel lijkt te staan. Ze kennen de gebieden van haver tot gort, hebben er soms hun wortels liggen of lange tijd gewoond, deelden er lief en leed.

Nooit wordt die betrokkenheid duidelijker dan op de momenten waarop een Sinan, Thomas of Ruben de tranen de vrije loop laat om de aangrijpende zaken die hij er te horen krijgt. De combinatie van zulke verhalen en een geraakte journalist beroert het hart van de kijker net iets meer dan een droog, feitelijk Journaal-item.

In Langs de nieuwe zijderoute gebeurt dat in de derde aflevering, als Ruben Terlou aan tafel zit met een groep Kazachse vrouwen uit China die vertellen over de verschrikkingen die hun en hun familieleden zijn aangedaan in Chinese interneringskampen, waar het land meer dan een miljoen moslimminderheden (voornamelijk Oeigoeren) heeft opgesloten. De vrouwen bombarderen Terlou met verhalen over verdwenen zonen, martelpraktijken met ijskoud water, gedwongen abortussen.

Terlou wordt steeds stiller, zijn stem zachter. In een volgend shot zien we hem in een belendend kamertje, ingehouden snikkend.

‘Hoe is het mogelijk dat dit op de wereld gebeurt en dat we niks doen?’ verzucht een aangeslagen Terlou in een nagesprek met Brandt Corstius.

Jelle Brandt Corstius in de serie ‘Grensland’ (2015).

Ook aangrijpend is het moment waarop Thomas Erdbrink in Onze man bij de Taliban volschiet om het lot van Afghaanse vrouwen. Erdbrink heeft in de weken daarvoor daarvoor al opgetekend hoe de Afghaanse vrouw nagenoeg verbannen is uit het straatbeeld. Hij ontmoet een jonge tv-journaliste die dapper haar werk probeert te blijven doen terwijl de Taliban de ene vrouwenhatende restrictie na de andere opleggen. Hij bezoekt een clandestiene meisjesschool, waar pientere vrouwen – mogelijke artsen, politici – vertellen over een perspectiefloze toekomst.

Ondertussen breken in Iran, het land dat Erdbrink al meer dan twintig jaar zijn thuis noemt, grootscheepse protesten uit tegen de vrouwenonderdrukking door de religieuze fanatici die daar de dienst uitmaken.

In de vierde en laatste aflevering van Onze man bij de Taliban zit Erdbrink op een bank in zijn hotelkamer. Uit zijn telefoon speelt het lied Baraye van de Iraanse zanger Shervin Hajipour. Het wonderschone nummer groeide uit tot het lijflied van de demonstranten. De camera zoomt in op een betraande Erdbrink terwijl op de achtergrond teksten klinken als ‘voor mijn zus, jouw zus, alle zussen die moeten lijden onder die verziekte geest’

‘Ik blijf hopen dat het Afghanistan niet zo vergaat als Iran’, besluit Erdbrink in een persoonlijke overpeinzing. ‘Dat hier wel ruimte overblijft voor mensen die het niet eens zijn met de Taliban.’

Verklaring 3: toevallige ontmoetingen

Het zijn flinke producties, vertelt Stan van Engelen, eindredacteur buitenlandseries bij de VPRO. Een aflevering van zo’n programma kost al gauw meer dan 100 duizend euro. Dat geld gaat met name op aan het inhuren van personeel – researchers, fixers – en verblijfskosten. Vooral de researchers, meestal twee per programma, verzetten veel werk, vertelt Van Engelen. Die scouten ver voor de opnames mogelijke locaties, sporen interessante mensen op die hun verhaal willen vertellen.

Toch zit een aanzienlijk deel van de aantrekkingskracht van dit soort programma’s in de toevallige, on-geregisseerde ontmoetingen op straat. De presentatoren lijken een soort magisch talent te hebben om tijdens een wandeling door een stad of dorp mensen tegen het lijf te lopen met levensverhalen waarin de tragiek en de hoop van deze gebieden samenkomen.

Dat is belangrijk, zegt Van Engelen. ‘Het moet documentair zijn, open voor de spontane ontmoeting, voor dingen die anders verlopen dan je van tevoren hebt bedacht. Vaak zijn dat soort improvisaties superspannend, maar ze leveren wel de mooiste tv op.’

In de tweede aflevering van Sinan op zoek naar het paradijs heeft Sinan Can er net een wandeling op zitten door de markt van Qamishli, een Syrisch-Koerdische stad waar het oorlogsgeweld nog vers in het geheugen ligt, als hij plotseling muziek uit een gebouw hoort komen. Can gaat binnenkijken en ontdekt bij toeval een muziekschool.

Hij ontmoet er Diyar, ‘niet zomaar een muzikant’, maar een getalenteerde cellist die de wereld wil veroveren en aan de vooravond staat van zijn eerste concert in twee jaar. Diyars verhaal is er een van ambitie en kunst in een wereld ‘vol bommen en geweld’. Ook horen we dat Diyars vader, net als zoveel andere mannen in deze door oorlog verscheurde regio, recent naar Europa vertrokken is om zijn kinderen een betere toekomst te kunnen geven.

‘Dat was het moeilijkste moment uit mijn leven’, vertelt Diyar over het moment dat hij afscheid moest nemen van zijn vader.

Een andere, vaak aangehaalde spontane ontmoeting zit in de eerste aflevering van Onze man bij de Taliban. Erdbrink staat bij een garage in Kabul waar het busje van zijn tv-crew wordt gerepareerd als hij aan de praat raakt met een taxichauffeur die ook autopech heeft. De man blijkt een van de vele duizenden Afghanen te zijn die in augustus 2021, toen de jeeps van de Taliban Kabul binnenrolden, wanhopig probeerden om in een laatste vliegtuig naar het buitenland te stappen. In de chaos op het vliegveld vond hij een achtergelaten jongetje van veertig dagen oud en besloot hij alsnog in Afghanistan te blijven. Eindelijk had God hem, vader van drie dochters, een zoon geschonken. Hij noemde hem Mohammed.

Thomas Erdbrink in ‘Onze man bij de Taliban’ (2023). Beeld VPRO

Een half jaar later werd het jongetje alsnog opgehaald door bloedverwanten, waarna de man, door verdriet verteerd, het haar van een van zijn dochters kort knipte opdat hij in ieder geval nog de illusie had van een eigen zoon.

‘Het is bijna ongelofelijk’, roept Erdbrink verbouwereerd uit.

Oorlogsgeweld, gedwongen migratie, de belabberde positie van vrouwen in Afghanistan – het zit allemaal in die toevallige ontmoeting.

Verklaring 4: lichtheid ondanks alles

Het zijn vaak zware documentaireseries, vol menselijk leed in de nasleep van oorlogen, politieke repressie, armoede. Toch komt er genoeg voorbij dat je op zijn minst doet glimlachen uit ontroering of om de kolderieke absurditeit die vaak in die gebieden voor het oprapen ligt.

In de eerste aflevering van Onze man bij de Taliban gebeurt dat als Erdbrink grijnzend over een door mannen gedomineerde markt in de Afghaanse hoofdstad Kabul loopt, geflankeerd door 25 tot de tanden toe bewapende Taliban, zogenaamd om de ‘veiligheid’ van de journalist te waarborgen. ‘Mijn nieuwe Taliban-vrienden’ noemt Erdbrink ze onderkoeld.

Onder een ironisch deuntje struint Erdbrink langs de kraampjes en vraagt her en der aan marktkooplui hoe het huidige Afghanistan hen bevalt.

‘Het is duizend keer beter dan vroeger. We zijn gelukkig’, verklaren de Afghanen eenstemmig, terwijl de Taliban – de ogen verscholen achter een donkere zonnebril, automatisch vuurwapen losjes over de schouder – op een afstandje meeluisteren. ‘We zijn helemaal gerustgesteld.’

Verklaring 5: sightseeing zonder gevaar

Veel van de plekken die de presentatoren bezoeken zul je – helaas – niet vinden tussen het aanbod op Booking.com. Te gevaarlijk, te afgelegen of te veel bureaucratische rompslomp vergend.

Als kijker kun je er alleen maar bij wegdromen en blij zijn dat er in ieder geval iemand moedig genoeg was om zich er wel te wagen.

Samarkand is bijvoorbeeld zo’n plek, de tweede grote stad van het dictatoriaal geregeerde Oezbekistan. De stad vormt het startpunt van Terlous en Brandt Corstius’ reis langs de zijderoute. Als enige westerse journalisten zijn de twee aanwezig bij een grote internationale conferentie tussen de Centraal-Aziatische landen en Rusland en China. Voordat die begint rijden Terlou en Brandt Corstius door Samarkand, een stad met brede en lommerrijke autowegen en opulente moskeeën. Er hangt een surrealistische sfeer in de stad. Op de straten is geen mens te bekennen. Iedereen is van overheidswege bevolen om binnenshuis te blijven zolang de conferentie gaande is. Terlou en Brandt Corstius hebben de stad voor zichzelf.

Minder surrealistisch maar net zo indrukwekkend is de Iraakse stad Samarra, die Sinan Can bezoekt in de vijfde en laatste aflevering van Sinan op zoek naar het paradijs. De stad ligt in een gebied van eeuwenoude religieuze en etnische spanningen. Can bezoekt er een imposante minaret uit de 9de eeuw. De minaret, Malwiya genoemd, is een kegelvormig bouwwerk van 52 meter hoog en vormt een van de pronkstukken van de Arabische beschaving. In andere landen had zo’n bouwwerk busladingen toeristen getrokken, Maar dit is Irak, te betreden op eigen risico.

‘Liefst zou je willen dat heel veel mensen deze schoonheid zien, dat toeristen deze toren van Samarra beklimmen’, verzucht Can op de trappen van de minaret. ‘Maar dat kan helaas niet. Vrede is nog steeds schaars in dit prachtige gebied.’