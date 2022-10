Waarom retailbeleggers bij finfluencers een nietpluisgevoel zouden moeten krijgen

Beeld Sophia Twigt

Wil jij DUIZENDEN EURO’S verdienen met MINIMALE INSPANNING??? Lees NU dit GRATIS FINANCIEEL ADVIES en bespaar BAKKEN MET GELD.

Deze week nemen we een kijkje in de wereld van online financieel advies. Woensdag velt de rechter een vonnis in een door deelnemers aangespannen zaak tegen een bedrijf dat een cursus ‘rijk worden met vastgoed’ verzorgt. BNNVara-programma Boos maakte onlangs een aflevering over een twintiger die workshops ‘snel miljonair worden’ aanbiedt, zonder zijn beloften na te komen. En zo zijn er anderen. Online tieren de financieel adviseurs welig, een heuse woekering. Welke dure woorden vallen op in de berichtgeving hierover?

Omdat sparen weinig oplevert, het dagelijks leven eentonig is en het interessant lijkt veel poen te hebben, vinden veel jongeren via hun smartphone de weg naar de financiële markten. Deze retailbeleggers (lees: amateurs) worden op sociale media van advies voorzien door finfluencers, een samentrekking van ‘finance’ en ‘influencer’. Of ze nou beleggen in aandelen, obligaties of vastgoed, of investeren in nieuwigheden als dropshippen of cryptovaluta (bijvoorbeeld bitcoin), ze doen dat vaak zonder kennis, ervaring en eigen vermogen. Geen sterke uitgangspositie, tenzij je graag teleurgesteld en belazerd wordt.

De Great Property Experience (GPE), aanbieder van een vastgoedcursus, bereikte naïevelingen via filmpjes op sociale media. De oprichters vertellen daarin met ruttiaans enthousiasme hoe ‘onwijs gaaf’ het is een ‘vastgoedavontuur’ aan te gaan om zo een passief inkomen te genereren – geld dat binnenkomt zonder dat je ervoor hoeft te werken. Het Black Badge-lidmaatschap van GPE zou de weg daarvoor plaveien. Kosten: 18.750 euro, met wisselende resultaten. Voor sommige deelnemers werd het vanwege schulden een Great Poverty Experience. Een van de twee oprichters (het verschilt maar één letter van ‘oplichters’, al is dat oordeel uiteraard aan de rechter), een voormalig agrariër, gaf eerder ‘inspirerende’ lezingen aan managers onder de naam de Passieboer. Nu is hij passief-inkomenboer, getransformeerd van koeienmelker in huisjesmelker.

Andere finfluencers geven cursussen in dropshippen, het online aanbieden van producten van andere webwinkels, tegen een meerprijs, zonder zelf iets op voorraad te hebben of de verzending te regelen. Vaak gaat het om goedkope meuk uit China. Journalist Jeroen van Bergeijk begon samen met zijn zoon een webshop met de betrouwbare naam Toppie Toppie Super Spul om het fenomeen te onderzoeken. Ze bekeken video’s van een dropshipgoeroe die beweert dat het allemaal gaat om mindset, ook wel ‘money mindset’ genoemd. Het cliché van succes als keuze, met als keerzijde dat armoede en ongeluk ook een keuze zijn.

Wat is de werkelijke moneymindset? Televisieprogramma Boos deed onderzoek naar finfluencer Jia Ruan. Zijn werkwijze: mensen geld afhandig maken door ze te laten betalen voor een niet-bestaande cursus. Een slachtoffer van een andere charlatan vertelde aan NRC dat ze al snel na het betalen van het cursusgeld van 20 duizend euro een nietpluisgevoel kreeg. Dat was rijkelijk laat, en hoewel ze er waarschijnlijk wijzer van geworden is, was het niet de les waarvoor ze zich had ingeschreven.

Sla munt uit deze taalrubriek, wees gewaarschuwd en bespaar jezelf duizenden euro’s aan weggegooid lesgeld. Dat is snel verdiend.