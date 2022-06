Waarom Paul geen politici meer bedreigt

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Je ziet het steeds vaker: mensen die oproepen te stoppen met het bedreigen van politici. Maar heeft dat wel zin? We vragen het de bedreiger zelf. ‘Welkom! Heb je het een beetje kunnen vinden?’ In de deuropening van een hoekhuis in een Gelderse vinexwijk staat een donkerblonde man, lichtroze Pall Mall-polo, spijkerbroek en leuke bruine gympen die ook prima op kantoor kunnen. Paul [echte naam, Tibor, bij de redactie bekend] lijkt in niets op de stereotiepe bedreiger. Hij grinnikt. ‘Ja, dat hoor ik vaker’.

Hij begon met dreigen in 2016, in eerste instantie via Facebook, later ook via andere sociale media. ‘Ik heb overal anonieme accounts waarmee ik voornamelijk jonge vrouwen lastigval.’ Maar toen Paul door corona thuis moest werken, breidde zijn jachtveld zich uit naar politici. ‘Een berichtje als ‘ik schiet je gore kankerkop eraf, vuile teef’ is dankzij het wereldwijde web zo verstuurd.’ Regelmatig komt zo’n bedreiging in het nieuws. ‘Dat is kicken’, vindt hij. ‘Dan lees je in de app van het AD dat die en die is bedreigd met de dood en jij weet: dat was ik. Die erkenning motiveerde me om door te gaan.’

Paul was zich van geen kwaad bewust, totdat hij vorige maand een tweet las. Met gedragen stem leest hij voor: ‘Je mag het in een democratie met elkaar oneens zijn, maar zullen we afspreken dat we geen volksvertegenwoordigers bedreigen? Gewoon. Niet. Doen.’ Hij laat even een stilte vallen. ‘Dat komt binnen, hè? Hierdoor besefte ik: dit is niet hoe je met elkaar omgaat.’ En dus heeft Paul zijn laatste bedreiging verstuurd. Waarom hij dit verhaal wil vertellen? ‘Omdat mensen misschien denken dat zo’n oproep een zinloze open deur is. Maar het heeft wél impact. Ik ben het levende bewijs.’