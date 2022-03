Waarom ook ik ambivalent sta tegenover Sex and the City-reboot And Just Like That

And just like that Beeld HBO

Sex and the City, ik ben er groot mee geworden: de Amerikaanse serie over Carrie Bradshaw, de schoenen liefhebbende sekscolumnist, Miranda Hobbes, de snedige advocaat, Charlotte York, de elegante kunsthandelaar, en Samantha Jones, de verleidelijke pr-manager met de beste oneliners. Alle vier met hun eigen ideeën over seks, relaties en romantiek. En New York, in de jaren negentig op zijn hedonistische hoogtepunt, als vijfde personage.

Sex and the City (1998-2004) was baanbrekende televisie die een belangrijke bijdrage leverde aan de discussie over de positie van vrouwen, feminisme en vrouwelijke seksualiteit. Voor het eerst draaide een hele tv-vertelling om vier vrouwen die openlijk genoten van seks met wie ze maar wilden. De HBO-serie, in Nederland uitgezonden door Net5 en RTL 8, was een enorm succes, maar kreeg vanaf het begin ook al kritiek op de heteronormativiteit, het consumentisme en het volledige gebrek aan diversiteit. (Zoals Vanity Fair in 2018 schreef: ‘Sex and the City was zo progressief op zoveel manieren, dat het bijna schokkend is te bedenken hoe de serie omging met kleur.’ Ook de vier actrices lieten de afgelopen jaren al weten dat te willen rechtzetten.) Critici debatteerden of Sex and the City antifeministisch, feministisch of postfeministisch was. Kortom, het is een serie waarover je kunt blijven praten.

"Sex and the City: The Movie”, 2007. Beeld WireImage

Droomwereld

Als slungelige tiener had ik in 1998 geen idee van al die discussies, maar ik heb deze serie werkelijk geïnhaleerd. Niet dat ik me op enige wijze kon identificeren met de hoofdpersonen, maar waarschijnlijk juist daarom schetsten de straten van New York, de kleren, de luxelevens en de gevatte dialogen een onweerstaanbare droomwereld. Toen ik jonger was, dacht ik dat al die moeilijke mannelijke personages zwaar overtrokken waren, maar hoe ouder ik werd, hoe vaker ik in situaties belandde die toch wel verdacht veel leken op die in Sex and the City (volgelingen schrijven liever SATC). Wat de Elckerlijc over de middeleeuwse mens te vertellen had, liet SATC zien over de toenmalige vrouwelijke stadsbewoners, compleet met personages en een eigen vocabulaire dat ik met mijn vriendinnen deelde. Iedereen heeft een Mr. Big (de klassieke foute man), iedereen heeft een Aidan (de goede man die het toch niet is). Ik leerde dat seks geen kaarslicht-met-ruisende-gordijnen is, dat het ongemakkelijk, zweterig, pijnlijk of hilarisch kan zijn. De serie maakte het mogelijk te praten over orale seks, vroegtijdige zaadlozingen en bovenal: het recht op vrouwelijk seksueel genot. (Vooral Samantha Jones leverde hier een bijdrage aan.)

Na het einde van de serie zijn er nog twee films gemaakt, in 2008 en 2010, maar de echte liefhebbers praten daar niet over. (Al moet worden gezegd dat de eerste film een stuk minder erg bleek na het uitkomen van de tweede film.) En nu is er de reboot van de serie, vanaf 8 maart ook in Nederland te zien op HBO Max.

And Just Like That, zoals de nieuweling heet, kent veel minder mannen en minder seks. Carrie, Miranda en Charlotte (over Samantha later meer) zijn nu in de vijftig en hebben bijbehorende problemen: scheidingen, tienerkinderen, heupoperaties, de overgang, maar bovenal: het gevoel niet meer bij deze tijd te horen, de wereld van sociale media, nepnieuws en identiteitspolitiek.

Dit gevoel van ontwrichting lijkt typisch voor de serie. Om het gebrek aan diversiteit van SATC een beetje te compenseren, zijn in AJLT drie vrouwen van kleur en een non-binair figuur aan de cast toegevoegd. Nya, Seema, Lisa en Che zijn multidimensionale, sympathieke personages, maar het blijven kennissen op een verjaardagsfeestje. Alle goede bedoelingen (of, cynischer gezien, verkooppogingen) ten spijt, is de melkflescast natuurlijk een weeffout: moeilijk recht te zetten, met het gevolg dat de serie nog steeds draait om een stel rijke, witte vrouwen, die er nu alleen achter zijn gekomen dat hun positie niet vanzelfsprekend is.

And just like that Beeld HBO

Kritiek

And Just Like That is zich dan misschien bewuster geworden van diversiteit, een intersectioneel televisiewonder is het nog steeds niet. De hyperkapitalistische Amerikaanse droom wordt er onverminderd in geramd (The Guardian schreef een jaar geleden dat het consumentisme in de serie nog voornamelijk zelfspot was, maar sinds de films onbeschaamder en non-ironischer naar de voorgrond wordt gebracht). Worstelde Carrie in SATC nog weleens (als enige) met haar financiën, dankzij haar huwelijk met Mr. Big kan ze in AJLT moeiteloos een nieuw appartement aan de Hudson aftikken, waarbij ze alleen maar hoeft te peinzen of ze wel het juiste type is om downtown te wonen. De nieuwe personages zijn een universitair docent, een makelaar in het hogere segment, een documentairemaker en een stand-upcomedian die een proefaflevering voor Netflix mag maken. Niemand hoeft achter de kassa te zitten. Of de bus te nemen (SATC-kijkers weten wat ik bedoel). We kijken nog steeds naar de elite van New York.

And just like that Beeld HBO

De respons op de herstart was niet al te best. Opiniewebsite The Wire schreef: ‘Een voorheen verfrissende en meeslepende show heeft zichzelf nu, in een onmogelijke poging een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, voorbij het punt van parodie gekannibaliseerd.’ ‘Moeilijk om naar te kijken als persoon van kleur’, schreef entertainmentwebsite Popsugar. ‘And Just Like That is missing the funk and the spunk’, kopte Rolling Stone. De Los Angeles Review of Books noemde AJLT ‘een ongewone en ongelukkige versie van SATC’. ‘Als de cast en makers op zoek waren naar een reden om terug te keren naar HBO, hadden ze misschien beter kunnen wachten op een betere, aangezien niemand zich tot Sex and the City wendt voor ethische lessen.’ De publicatie prees wel scènes die de lichtvoetigheid van SATC benaderden. De tv-recensent van The Guardian biechtte op dat ze er toch weer van genoot, en noemde de serie zowel onhandig als prettig om te kijken. Vanity Fair prees de chemie en timing van Carrie, Miranda en Charlotte.

Ik sta ook ambivalent tegenover And Just Like That. De huizen en kleren zijn nog steeds om bij weg te dromen, maar de verhaallijn is behoorlijk ontnuchterend. En dan weet ik inmiddels ook dat acteur Chris Noth (Mr. Big) is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, Kim Cattrall niet wilde terugkeren als Samantha en Willie Garson (Stanford Blatch) tijdens de opnamen is overleden aan alvleesklierkanker. Hallo echte wereld.

Deprimerend

Waar Sex and the City me zin in het leven gaf, is And Just Like That eigenlijk nogal deprimerend. Ouder worden is hier een treurige aangelegenheid, terwijl in series als The Golden Girls, The Kominsky Method en Grace and Frankie dat onderwerp evenmin wordt geschuwd, maar de humor, hoe wrang ook, altijd aanwezig blijft. Juist die mengeling van pijn en humor kan zo aantrekkelijk zijn. In AJLT is het alleen maar pijnlijk. Wat mij betreft is er eigenlijk geen reden And Just Like That te kijken. Waarom doe ik het dan toch, en met mij vele anderen?

And just like that. Beeld HBO

Al maanden zoemde het rond: ‘Ga jij kijken?’ ‘Weet je nog hoe teleurgesteld we waren door de films?’ In eerste instantie wilde ik niet kijken en de herinneringen die ik had aan zonnig New York en Carries rommelige appartement (Mensen lazen toen nog boeken! En kranten!) koesteren. En toch vond ik mezelf op een dag voor een scherm waarop roze glitters verschenen. Zo werkt dat met verslavingen.

Mijn hart springt op als de camera weer door een hip restaurant in New York zweeft om te landen bij het buitenissig geklede trio. Wat heerlijk dat ze weer uit lunchen zijn met elkaar. Hé, daar is Bitsy von Muffling, wat geweldig dat ze die hebben weten op te duikelen. Maar ze hebben het over corona? Was juist SATC niet die heerlijke wegdroomserie in een van de spannendste steden ter wereld, over mensen met kleding en huizen die ik me nooit zal kunnen veroorloven, en levens die veel interessanter en dynamischer zijn dan dat van mij? Vanaf de openingsscène heb ik dan ook mijn twijfels over de serie.

Vriendschap

Wel goed om te merken: ik mis de mannen helemaal niet. Naast seks ging Sex and the City altijd al meer over relaties, en eigenlijk toch ook vaak over de vriendschap tussen de vier vrouwen. Het is het soort vriendschap dat je elke vrouw toewenst: mensen die je steunen bij tegenslag, vieren bij succes, maar ook die je door en door kennen. Die vriendschap is er nog steeds.

De cast van het tweede seizoen van "Sex And The City,” 1999. Beeld Getty Images

Van SATC leerde ik dat je best ruzie kunt hebben met goede vriendinnen. Zo waren er een paar fraaie ruzies tussen Miranda en Carrie: toen Carrie in seizoen drie wéér Mr. Big begon te daten, toen Carrie naar Parijs wilde verhuizen met een arrogante Rus en toen Miranda de dag voor een bruiloft iets had gezegd wat je niet moet zeggen tegen een bruidegom met bindingsangst. Ook in AJLT durven de dames de confrontatie met elkaar aan te gaan. Zoals Charlotte die Miranda’s affaire met Che niet kan accepteren, of alle aandacht opeist tijdens een crisis die toch echt Carrie het hardst heeft getroffen, of Seema wanneer Carrie weigert dier excuses te accepteren (zoals popcultuurwebsite The Dipp opmerkt, durfde voorheen alleen Samantha Carrie aan te spreken op haar gedrag). Voluit tegen elkaar schreeuwen en meteen ook alle eigenschappen van de ander op tafel gooien die je irriteren. Daarna even op adem komen, nadenken over wat de ander heeft gezegd en het goedmaken. Zo gaat dat, blijkbaar, in volwassen relaties.

Nu de personages ouder zijn geworden, draait die vriendschap meer dan ooit om zorg. Om fysiek voor Carrie zorgen na een operatie, inclusief naar de wc brengen. Miranda aanspreken op haar alcoholgebruik. Iemand steunen die haar levenspartner is verloren, of juist daarin de plank volledig misslaan. Deze scènes geven verdieping aan het idee van een vrouwenvriendschap, en gaan daarin werkelijk verder dan de oorspronkelijke serie. Het zijn ook de scènes die me het best bijblijven. (Met als uitschieter een hysterisch snikkende Charlotte in een uitvaartcentrum. Puur goud, schreef de LA Review of Books: als daar nu eens een hele serie van was.) Wie weet zeggen we toch over twintig jaar: net als in And Just Like That.

And just like that. Beeld HBO

Echte liefde

De band met het kijkerspubliek is altijd de sleutel tot het succes geweest. Dat kwam formeel tot uiting door de interviewstijl van het eerste seizoen, waarbij personages rechtstreeks in de camera kijken, en de voice-over van Carrie, die gedachten met ons deelt die ze niet eens met haar vriendinnen of minnaars deelt. We zagen de personages op de intiemste momenten: tijdens de seks, huilbuien, achterbakse momenten, chemotherapie. De personages stelden zich open voor de kijker, en daardoor kon je een band met ze opbouwen. Die band deel je weer met andere kijkers. Dat merk ik aan de overleggen die voorafgingen aan het kijken, en de gesprekken die ik nu voer met ingewijden. Wanneer ik een kwalitatieve rondvraag doe bij kijkers in mijn omgeving, blijkt dat iedereen er héél veel over te zeggen heeft en er graag even een goed gesprek over wil voeren. Waar is Miranda’s scherpte gebleven? Die arme Steve! Typisch Charlotte... Net als SATC biedt AJLT opnieuw een aanzet tot gesprekken met vriendinnen, iets om te delen. Na de afgelopen twee jaar is dit dan eigenlijk een fijn onderwerp om even over te roddelen.

Volgens een artikel in Time kan ons brein onmogelijk een onderscheid maken tussen echte en fictieve relaties. De vriendschappelijke gevoelens voor een fictief personage kunnen dezelfde voordelen voor de gezondheid opleveren als een echte vriendschap, zoals meer zelfvertrouwen en minder eenzaamheid. Wanneer ik vraag naar de reden waarom deze diehard SATC-fans naar AJLT hebben gekeken, is het antwoord steevast: ‘Ik wilde weten hoe het nu met ze gaat.’ Of, nog mooier: ‘Ik houd gewoon van ze.’ En ook ik voel me, ondanks de teleurstelling van deze nieuwe serie, toch even beter door het weerzien met de vrouwen. Echte liefde, zou Carrie Bradshaw dat niet een mooi idee vinden?