Waarom neemt de NS Publieksprijs de poëzie er niet bij?

Aan literaire prijzen geen gebrek in Nederland, maar het is toch wel triest dat juist de Grote Poëzieprijs ons ontvalt. Aleid Truijens schreef deze week al een mooie column over de prijs, die volgend jaar niet wordt uitgereikt omdat het niet gelukt is een sponsor te vinden. Erg jammer, want juist poëziebundels kunnen wel wat aandacht gebruiken – in tegenstelling tot de bestsellers die deze week genomineerd werden voor de NS Publieksprijs.

Amalia van Claudia de Breij, De heks van Limbricht van Susan Smit, De nachtdienst van Esther Verhoef, Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna’s kinderen van Annejet van der Zijl en Master je mindset van Michael Pilarczyk. Stuk voor stuk schrijvers met een grote fanbase waar ze altijd op kunnen rekenen. Degene met de meeste vaste lezers (of de meeste volgers) zal de prijs winnen, want er zal gestemd worden. Ik gok op Pilarczyk, aka Mister Mindset, die zichzelf niet voor niets ‘expert op persoonlijk succes’ noemt. Al zou het kunnen dat Amalia veel sympathie-stemmen krijgt, nu onze kroonprinses noodgedwongen in haar torenkamer zit opgesloten.

‘Deze genomineerden laten met hun boeken heel Nederland lezen, en zijn daarmee met recht de leesambassadeurs van 2022’, zeggen ze bij de NS Publieksprijs. En daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Het is hartstikke mooi wanneer een boek – of dat nou een historische roman, een literaire thriller of een zelfhulpboek is – een groot publiek weet te bereiken.

Claudia de Breij is met haar boek over prinses Amalia genomineerd voor de NS Publieksprijs. Beeld Anneke Janssen / ANP

Toch voelt het een beetje scheef: wél een prijs voor bestsellers, maar géén prijs voor bescheidensellers zoals dichtbundels. Zo wordt een selffulfilling prophecy gecreëerd: de boeken die al veel gelezen worden krijgen nog meer aandacht, waardoor nog meer mensen ze gaan lezen, de boeken die weinig gelezen worden krijgen minder aandacht, waardoor ze door nog minder mensen gelezen worden. De rijken worden rijker, de armen armer, sla Piketty er maar op na.

Kan dat niet anders? Ik stel voor dat de NS de Poëzieprijs erbij neemt. Aan elke bestsellerauteur wordt een slechtverkopende dichter verbonden – de spotlight is er groot genoeg voor. Tijdens mediaoptredens wordt er niet alleen maar over het boek gebabbeld, maar wordt er ook een gedicht voorgedragen. Naast de miniboekjes met de eerste hoofdstukken van de genomineerde boeken die ‘ter inspiratie’ verspreid worden graag óók minidichtbundeltjes. Ik zie het al voor me: Michael Pilarczyk samen in de trein met dichter Benzokarim (ken je niet hè, zie je wel).

De dichters kunnen de schrijvers inspireren en vice versa. Voor je het weet hebben we poëtische bestsellers en bestsellende poëzie.