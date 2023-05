Waarom ‘moraalridders en fatsoensrakkers’ in musea soms hard nodig zijn

Beeld Fien Jorissen

Eigenlijk had dit artikel moeten gaan over de geboorte van de moderne kunst, ruim honderd jaar geleden. Aanleiding waren verschillende tentoonstellingen die deze geboorte namelijk nog eens dunnetjes wilden overdoen: in The National Gallery, het Kröller-Müller Museum en het Stedelijk Museum.

Een directe reden voor deze aandacht voor het modernisme wordt er in Londen, Otterlo en Amsterdam niet gegeven. Kan zijn dat er überhaupt geen reden nodig is om de schilderijen, beelden, kleding- en decorstukken, het serviesgoed en drukwerk van Picasso, Marinetti, Rodin, Balla, Klimt, Schiele, Kirchner, Rousseau, Kokoschka, Corinth, Munch en zovele anderen te laten zien; alle usual suspects die in de periode 1870-1920 een ‘kleine revolutie afdraaiden’ tegen de goede smaak, de burgerlijke orde, het gezapige leven en de klassieke, academische vanzelfsprekendheid van wat waar, mooi en goed was.

Rutger Pontzen is sinds 2002 kunstcriticus en redacteur beeldende kunst van de Volkskrant en schrijft zowel over oude en moderne als hedendaagse kunst.

Dezelfde kunstenaars overigens die inmiddels tot het establishment behoren: Gouwe Ouwen die een miljoenenpubliek op de been weten te krijgen en voor museale kaskrakers zorgen. Wansmaak? Revolutie? Breuklijnen? Picasso als een ‘kubieke’ schilder? Matisse een ‘fauvist’(wild dier)? Marinetti een fascist? Ja, nee, maar dat was ooit. Nu niet meer. Niemand die zich tegenwoordig nog een hoedje schrikt van Picasso’s in duizendvoud versplinterde vrouwenkoppen, de neurotische portretten van Klimt, de blauwe bomen van Gauguin of de lijkbleke gezichten van Munch.

Toch een interessant gegeven: hoe kunst die eerst controversieel was, als wanstaltig werd ervaren en niet passend in de gangbare esthetiek, die tot onderlinge vetes tussen kunstenaars leidde en het publiek tot afgrijzen aanzette, hoe dat soort opruiende kunst in de loop der tijd salonfähig is geworden.

Telefoontje van Jan Dibbets

Goed, daar had dit stuk over moeten gaan. Maar toen belde Jan Dibbets. Ik liep net op straat, naar huis, terug van de Albert Heijn. De 82-jarige, Nederlandse kunstenaar, beroemd vanwege zijn baanbrekende fotowerken, wilde graag kwijt dat hij, op weg van Limburg naar de Randstad, langs Eindhoven was gereden en het niet kon laten een bezoekje af te leggen aan het Van Abbemuseum. Hij was er lange tijd niet geweest, vertelde hij.

Om kort te gaan: hij vond het ver-schrik-ke-lijk, dat hele Van Abbe. Snapte helemaal niet wat ze daar in Eindhoven aan het doen waren met hun maatschappelijk geëngageerde koers. Dat het allemaal politiek correct was, er geen behoorlijk kunstwerk aan de muur hing en de directeur het spoor volledig bijster was. Ik moest eens gaan kijken, was zijn advies, waarschijnlijk in de hoop dat ik het met hem eens zou zijn. En daar dan over zou schrijven.

Nu had Dibbets al eerder van zich laten horen. In NRC schaarde hij zich begin februari achter de publieke aanval die verzamelaar Jan Christiaan Braun een paar dagen eerder in dezelfde krant had geuit op het Amsterdamse Stedelijk. Met verbijstering en stijgend onbehagen had Braun de documentaire White Balls on Walls, uit 2022, van regisseur Sarah Vos gezien over het Amsterdamse museum. Daaruit bleek volgens hem dat gender en etnische afkomst meer en meer de leidende motieven waren voor het artistieke beleid aldaar.

Maar waarom, vroeg Braun zich af, zou de huidskleur van de maker en ‘of die wel of niet met een piemel is uitgerust’ belangrijker zijn dan de kwaliteit van zijn kunstwerken? Het museum was in een ‘abjecte beeldenstorm’ beland, en werd bestierd door ‘moraalridders’, ‘fatsoensrakkers en scherpslijpers’, zo liet hij weten.

Kwam bij, raasde Braun voort, dat het idee om het museum diverser en inclusiever te maken niet zozeer van het Stedelijk kwam, maar uit de hoge hoed van de Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani. Want, zo schreef Braun, dreigde Meliani in de documentaire niet met subsidiekorting als het museum zich niet zou richten op meer vrouwen en kunstenaars met niet-westerse roots? ‘Keiharde chantage’, concludeerde de verzamelaar.

Dibbets was het met die kritiek wel eens, liet hij in NRC weten. Een museum voor moderne kunst zou volgens hem moeten knarsen, dwars zijn en moedige keuzes verdedigen. In plaats daarvan verkwanselde het Stedelijk, door gemakzucht en de (inclusiviteits)waan van de dag, ‘de waarden en verworvenheden van onze eigen cultuur’, liet Dibbets weten zonder spoor van ironie.

Londen, Otterlo, Amsterdam

Oké, terug naar de originele aanleiding van dit stuk: de modernisme-tentoonstellingen in Londen, Otterlo en Amsterdam. Juist omdat de kunstenaars van destijds nu zo geaccepteerd zijn, is het moeilijk in te schatten hoe radicaal de post-impressionisten, kubisten, fauvisten, futuristen, Franse en Duitse expressionisten en al die andere artistieke vernieuwers en raddraaiers rond het begin van de 20ste eeuw waren. Knarsend, dwars en zonder precedent.

Voorbeelden te over. De baadsters van Cézanne die als aangespoelde zeerobben op het droge liggen te zonnen, Rodins groteske beeltenis van Balzac, Ernst Barlachs sculptuur van een blinde Afrikaanse bedelaar, de felle anti-establishment kleuren van Schmidt-Rottluff en Heckel – in Londen doen ze hun best een beeld te geven van de toenmalige kunsthervorming.

Spijtig dat The National Gallery zich beperkt tot beelden en schilderijen, waardoor de brede culturele achtergrond van de vernieuwingsdrift volstrekt onderbelicht blijft. Waar bestond de onvrede uit waarmee Picasso zijn schilderijen kubistisch maakte? Waarom vervormde Klimt zijn geschilderde dames? Wat deed Gauguin besluiten jonge meisjes in Haïti te gaan schilderen? De tentoonstelling laat de artistieke vernieuwing als een autonome, van de maatschappij losgezongen ontwikkeling zien.

Gelukkig steekt de futuristenexpositie in het Kröller-Müller hiertegen gunstig af. Hoewel ze – ook spijtig – aan de fascistische uitwassen van Marinetti en consorten geen aandacht besteden, wordt in Otterlo wel een rijk beeld geschetst van hoe revolutionair en alomvattend de Italiaanse stroming was. Met kleding, schilderijen, drukwerk, meubilair, design (het Campari-sodaflesje), you name it, plus een kloeke catalogus. De aversie tegen de oude tijd en de verwelkoming van de nieuwe spatten ervan af.

Het Stedelijk geeft juist een mooie mengvorm van opvattingen weer, door te laten zien dat de o zo revolutionaire tijd zijn wortels al had in de 19de eeuw. Volgens het museum is de overgang van oud naar nieuw veel geleidelijker verlopen. Staalbuismeubelen modern? Niet echt, rond 1840 werden ze al geproduceerd. Van Gogh een natuurkunstenaar? In Parijs schilderde hij de fabrieken aan de rand van het centrum. Minimalisme een jarenzestigfenomeen? Anderhalve eeuw eerder bracht Wedgwood al een zwart basalten kom zonder enige versierselen op de markt.

Eco-kunst met video’s

Geleidelijk of revolutionair, leidraad in de exposities is hoe de opkomende avant-garde de kunst- en cultuurwereld een nieuwe toekomst in lanceerde. En daarbij de 19de-eeuwse smaak en het conventionele gedachtengoed achter zich liet. De uiterlijke schijn werd doorbroken; klassieke schoonheidsregels gepasseerd. Leidend werd het onderscheidende, individuele en afwijkende. Naast voor ‘the good’ kreeg men oog voor ‘the bad and the ugly’. De kunst werd humanistischer, geëngageerder, op het utopische af.

We zijn nu ruim een eeuw verder. En het lijkt er sterk op dat we midden in een vergelijkbare Umwertung aller Werten zitten, een herijking van alle waarden. Met eenzelfde krachtenveld van voors en tegens. Alleen: met andere kunstenaars die zich nu het recht toe-eigenen gekend te worden. En weer anderen die zich daartegen verzetten, omdat het ‘onze eigen cultuur’ teniet zou doen, zoals Dibbets liet weten.

Wat deze herijking betreft: je kon de onvermijdelijkheid daarvan al van verre zien aankomen. Neem de afgelopen vijf Biënnales van Venetië. Anders dan op andere overzichtstentoonstellingen, zoals de Documenta, kennen de tweejaarlijkse landenpresentaties in de Giardinipark en de Venetiaanse binnenstad geen overkoepelend artistiek uitgangspunt of één samensteller. Elk land bepaalt zelf wat het ’t best vindt om te etaleren. Het is een vergaarbak van onderscheidende kunstopvattingen. Duizelingwekkend!

Landen als Indonesië, de Bahama’s, Uruguay, de Verenigde Arabische Emiraten, Costa Rica, Kenia en Egypte, om er enkele te noemen: zo’n tien, vijftien jaar geleden kregen ze in Venetië hun eerste presentaties. En daarmee werden westerse kunstkijkers getrakteerd op onbekende geschiedenissen, vreemde thema’s, nieuwe stijlen en onbehaaglijke smaken.

Irakese kleurpotloodtekeningen, snijwerk van Inuit, eco-kunst met video’s en zandzakken uit de Seychellen – te zien waren kunstenaars van wie ik nog nooit had gehoord, die geen prestigieuze academie in het Westen hadden gevolgd, die met materialen werkten die hier tot dan toe als inferieur werden gezien; die onomwonden in een ‘nieuwe beeldtaal’ de ellende van overstromingen, kinderarbeid en burgeroorlogen de bezoeker recht in het gezicht slingerden. Ellende waar we in het Westen te weinig van wakker liggen.

Dat was wennen. Het stuitte menigeen tegen de borst. Ook ondergetekende. In musea zag je de Biënnale-kunstenaars nauwelijks terug. Ze pasten niet in de collectie. Het was te-ver-van-mijn-bed-kunst. Sommige musea nodigden een Zimbabwaanse of Nepalese kunstenaar uit, maakten er een tentoonstelling over, kochten een enkel beeld aan om aan de inclusiviteitsverplichting te voldoen. Maar beleid en echte aandacht, mwah.

Musea hebben zitten suffen

Natuurlijk kun je, zoals Braun deed op grond van White Balls on Walls, de politiek de schuld geven dat het Amsterdamse Stedelijk nu plots ‘inclusiever’ moet worden op straffe van subsidievermindering. Ook ik deed dat in eerste instantie. Waar bemoeit die wethouder Touria Meliani zich wel niet mee? Politiek moet zich verre houden van artistiek inhoudelijke inmenging. En al helemaal niet dreigen met het korten van subsidie.

En toch: dat de politiek zich daar nu wél mee bemoeit ligt ook aan de musea zelf. Veel musea voor moderne en hedendaagse kunst pretendeerden avant-gardistisch te zijn, met een vooruitziende blik op wat komen gaat en op wat moet gaan gebeuren. Maar wat is de afgelopen twintig jaar gebleken: ze hebben zitten suffen. Wentelden zich in het succes van de zoveelste tentoonstelling van Klaas Gubbels en Bruce Nauman.

Dat in 1995 het Amerikaanse kunstcollectief Guerrilla Girls op de stoep voor het Stedelijk het gebrek aan kunst van vrouwelijke makers aan de kaak stelde – 28 jaar geleden! – leverde decennialang geen navolging op. Een tentoonstelling over Surinaamse kunst, in 1996, was blijkbaar afdoende om deze kunstenaars daarna meer dan twintig jaar te negeren. Een baanbrekende expositie als From the Corner of the Eye, twee jaar later ook in het Stedelijk, met en over queer art and artists, kreeg geen opvolging.

Soms zijn er externe krachten nodig – politici, gastconservatoren met een andere culturele achtergrond, tentoonstellingsmakers met een open blik op outsider art – om iets intern van de grond te krijgen. Want waarschijnlijk hebben veel musea daar niet zelf het juiste personeel voor in huis. Denk aan de tafel met witte conservatoren die, in de White Balls on Walls-documentaire, uiig voor zich uit staren bij de vraag hoe het Stedelijk inclusiever te maken.

Inmiddels is het hek van de dam. Natuurlijk is zoiets bedreigend. Roept het protest op. Bij Braun en Dibbets – de Statler en Waldorf van de beeldende kunst – en bij alle anderen die zich de afgelopen tijd mopperend hebben uitgelaten over deze, volgens mij, onvermijdelijke, noodzakelijke verandering. Temeer omdat emancipatie niet zozeer inhoudt dat iedereen mee mag doen zolang-ie maar binnen de vroegere lijntjes kleurt, maar dat iedereen meedoet volgens zijn of haar eigen regels. Aandacht voor niet-westerse, vrouwelijke en outsiderkunst en kunstenaars is niet vrijblijvend. Het heeft consequenties. Het is alles of niets.

Wie kunstenaars uitnodigt met een afwijkende smaak, een andere stijl, zonder academische opleiding, met een nieuwe opvatting over wat het kunstenaarschap is, met een verscheidenheid aan seksuele belevingen en een tot dan toe ongekend ideaal, haalt kunst in huis die in eerste instantie zal bevreemden, althans voor de gemiddelde museumkaarthouder. Kunst die zal ‘knarsen en schuren’, precies zoals Dibbets onbedoeld verwoordde.

Witte, mannelijke, westerse smaakmakers

Terug naar het artikel dat ik had willen schrijven (en dat maar niet echt van de grond wil komen). Die opkomst van de moderne kunst, honderd jaar geleden, was niet alleen baanbrekend en controversieel, maar ook voorspellend. Veel van wat nu speelt, speelde toen ook. Denk aan de introductie van niet-westerse beeldculturen en smaakopvattingen: Afrikaanse beeldhouwwerken (Picasso, Kirchner), Japanse prentkunst (Van Gogh), Oceanisch houtsnijwerk (Gauguin), Marokkaans stoffendesign (Matisse).

Op zich bijzonder. Want hoewel zelf westers, wit en bourgeois staken de kunstenaars hun nek uit om tot ver over de eigen landsgrenzen en smaakbeperkingen heen te reiken. Schiele interesseerde zich voor kunst van geesteszieken. Rousseau werd als amateur en naïef schilder door de artistieke goegemeente omhelsd. Van Gogh tekende korenvelden en wolkenluchten als een vorm van psychotherapie. Modersohn-Becker belichaamde de emancipatie van volkskunst.

Toen was dat vreemd en onwennig, nu geaccepteerd en gecanoniseerd. Je vraagt je af waarom dat niet opnieuw kan gebeuren. Zeker, de invloeden van niet-westerse culturen en volkskunst, die honderd jaar geleden voor het eerst in de tentoonstellingszalen te zien waren, werden geïntroduceerd door veelal westerse kunstenaars, met een westerse achtergrond, westerse opleiding en een westerse blik.

Die tijd is voorbij. Keramiek uit Albanië, wandtapijten uit Kenia, videokunst uit de Filipijnen worden tegenwoordig door Albanese, Keniaanse en Filipijnse kunstenaars zelf het museum binnengedragen, op hun eigen voorwaarden; niet op die van een relatief klein clubje witte, mannelijke, westerse, academisch gevormde smaakmakers, zoals Braun en Dibbets. Of Pontzen.

Wen er maar aan. In de popmuziek en de filmwereld is deze ontwikkeling al tijden geaccepteerd. Dankzij streamingdiensten behoren afrobeat en reggaeton nu tot de meest beluisterde muziekgenres in het Westen. YouTube en Netflix hebben het filmaanbod mondiaal gedemocratiseerd.

Prikkelend zoals het hoort

Waarom aarzelt de kunstwereld zo lang? Is er zoveel verzet? Angst. Het is al eens eerder gelukt. Honderd jaar geleden. Sindsdien genieten honderdduizenden bezoekers van vroegere radicale kunstwerken die eens de smaakpapillen hebben geteisterd. Is het uiteindelijk toch een artikel geworden over de opkomst van de moderne kunst – en hoe controversiële veranderingen geaccepteerd kunnen worden.

O ja, of ik op aanraden van Jan Dibbets nog naar het Van Abbemuseum ben gegaan? Jazeker. Het was geen onverdeeld genoegen. Zeker niet de tentoonstelling Rewinding Internationalism (inmiddels afgelopen). Te midden van een geënsceneerde VN Veiligheidsraad-bijeenkomst, de strijd tegen aids in Spanje, dronken karaoke-zangers in Azië en de conferentie van de Beweging van Niet-gebonden Landen in 1992 was de aandacht voor beeldende kunst ver weg.

Nog een geluk dat de collectie, elders in het gebouw, fris en onconventioneel wordt gepresenteerd. Wellicht niet al te toegankelijk door de hoeveelheid minder herkenbare namen en het gemis van vroegere, bekende aankopen. Maar de radicaliteit is ook prikkelend, precies zoals het hoort in een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Gemakkelijk af te schieten door degenen die de verworvenheden van vroeger willen behouden; nieuwsgierigmakend voor wie deze vroegere verworvenheden geen garantie voor de toekomst wil laten zijn.

After Impressionism. Inventing Modern Art. National Gallery, Londen. T/m 13 augustus. Het futurisme & Europa. De esthetiek van een nieuwe wereld. Kröller-Müller Museum, Otterlo. T/m 3 september. Modern. Van Gogh, Rietveld, Léger en anderen. Stedelijk Museum, Amsterdam. T/m 24 september.