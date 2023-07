Waarom je in Nederland beter af bent dan in Pisco, Peru

Wijnkruiken in Huacachina, Peru. Beeld Getty Images/iStockphoto

Pisco, 28 juli 1851

Pisco ligt op 14 graden zuiderbreedte en 16 graden westerlengte, is zoals een groot dorp bij ons en bevat 2.000 inwoners. Het is er zeer stil, doordat er bijna geen handel is. Alleen wordt er veel pisco gemaakt. Dat is een soort van brandewijn, welke uit gisting door druiven verkregen wordt. Deze wordt naar Lima vervoerd met kleine schepen zoals schoeners.

Ook maakt men er een andere geestverruimende drank, italia genaamd. Hetwelke niet meer dan een broertje of zusje van de pisco is.

De straten lopen alle recht en ook deze plaats is in het vierkant aangelegd. Zij is twintig minuten van het strand af gelegen.

Er is voor de kerk een groot plein, de plaza mayor, maar tevergeefs zoekt men er naar een water spuwende fontein, zoals in Lima op de grote markt.

De gebouwen hebben een licht, op sparren en riet liggend dak. Dit is nodig voor de aardbevingen en de reden ook waarom de muren van klei zijn gemaakt. Allereerst geeft de klei bij een aardbeving mee; als het dak instort, dan is men nog niet dadelijk dood.

Voor het lekken hoeft men niet bang te zijn, want regenen doet het nooit. De aardbevingen in ogenschouw genomen, is dit toch weer waarom ons land te prefereren valt.

Petrus Gansel (1817-1863), scheepsarts. Ingekort fragment uit Morele beschouwingen en vleselijke lusten voorbij Kaap Hoorn. Bibliotheek van Zeeland, 2021.