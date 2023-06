Waarom je in de cel beter zit dan thuis

De zwaarbeveiligde Bunker tijdens de strafzaak tegen Willem Holleeder. Beeld Koen van Weel / ANP

Amsterdam, 19 juni 2017

Nu ik weiger me nog langer als getuige in te laten zetten, belemmert het disfunctioneren van het beschermingstraject de voortgang van de zaak. Dat is vast niet de reden geweest om een bespreking met ons te beleggen, maar ik denk wel dat het zinvol is geweest dat ik inzicht heb gegeven in wat wij hebben meegemaakt.

Het verklaart waarom ik zo niet verderga, al zou de consequentie kunnen zijn dat een rechtbank mij laat gijzelen totdat ik antwoord geef op de vragen.

Hoeveel erger kan dat zijn? Of ik nu de hele dag binnen zit in een cel of in een appartement maakt mij weinig uit. Het enige verschil is dat ik in een cel tenminste veilig zit.

De bespreking begint om 10 uur. De uitkomst van het gesprek bepaalt of ik stop of doorga met getuigen. Twee keurig geklede heren staan buiten te wachten. Ik schat in dat zij onze afspraak zijn en dat blijkt inderdaad het geval: twee officieren die zich met ons geval bezig gaan houden, schudden mij de hand.

In een vergaderruimte licht ik onze situatie toe. De officieren erkennen dat het ‘een tragisch beeld’ oplevert. Het is te wijten aan het feit dat de overheid slechts twee trajecten voor bedreigde getuigen kent: het Traject Getuigen Bescherming (TGB) en de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Wij vallen tussen wal en schip.

Astrid Holleeder (1965), zus van de veroordeelde crimineel Willem Holleeder, tegen wie ze getuigde. Ingekort fragment uit Dagboek van een getuige. Lebowski, 2017.