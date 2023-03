Waarom is werkkleding zo aantrekkelijk (juist als je het voor je werk niet aan hoeft)?

Bezoeker van de modeweek in Kopenhagen in een cargopak, afgelopen januari. Beeld Getty Images

Liefde dekt de lading niet. Onmiddellijke begeerte, dát is het. Voor de combinatie van strakke, rechte lijnen, de stugge stof, de kaki kleur en die volstrekt gekke zakken op de knieën. Als dit pak een mens was, zou het een ernstige bedreiging vormen voor mijn huwelijk. Gelukkig is het kleding. En al zou ik willen, ik kon het niet eens kopen: dit is een vintage Sidcot-pilotenpak van de Australische luchtmacht uit 1942, afkomstig uit de archieven van G-Star: juist, dat bekende Nederlandse kledingmerk.

Loop vijf minuten rond op Workwear, de verrassende tentoonstelling van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, en je merkt meteen: werkkleding had én heeft een enorme aantrekkingskracht op ontwerpers en andere modeliefhebbers. G-Star is bijvoorbeeld lang niet het enige merk met een eigen archief, ontdekte curator en workwear-onderzoeker Eldina Begic (46): ‘Veel beroemde merken putten inspiratie uit een zelf aangelegd archief van vintage workwear. Dat van Massimo Osti, een van de invloedrijkste en vooruitstrevendste ontwerpers uit de Italiaanse modegeschiedenis, bevat maar liefst veertigduizend items.’

Over de auteur

Margot C. Pol schrijft sinds 2014 voor de Volkskrant over kunst, cultuur en mensen.



Best bijzonder, want werkkleding is alles wat mode doorgaans niet is: functioneel, praktisch en oersterk. Tussen de esthetiek van een astronautenpak en een avondjurk ligt een gapend zwart gat, zou je zeggen. De vele zakken en lussen van een timmermansbroek heeft de gemiddelde economiestudent of communicatieadviseur bovendien écht niet nodig, laat staan schoenen met stalen neuzen of een pak waarmee je eventueel uit een vliegtuig zou kunnen springen. Waarom oefenen overalls, cargopants, bomberjacks en andere arbeidsgeïnspireerde kleding dan toch al decennialang zo’n mysterieuze aantrekkingskracht uit op modeliefhebbers? Drie verklaringen.

1. Werkkleding heeft een sexy ruigheid waarvan je hoopt dat-ie op je afstraalt

Een broeierig onderonsje met een gespierde bouwvakker: het is niet iedereens fantasie. ‘Maar mensen die met hun handen werken, zijn over het algemeen toch iets opwindender dan iemand die bij Binnenlandse Zaken werkt’, zegt Gert Jonkers, modejournalist en oprichter van tijdschrift Fantastic Man, als ik hem bel. ‘Bouwvakkers, militairen, timmermannen: daar zit iets seksueel opwindends aan.’ Als kantoortuinbewoner hoop je dat die sexy ruigheid weer een beetje op jezelf afstraalt, denkt Jonkers. Ironisch: ‘Waarom zou je anders een cargobroek aantrekken?’

De Britse meidengroep All Saints in 1997. Beeld Foto Getty

Zulke wijde, praktische broeken vol zakken en zakjes zijn inderdaad aan een enorme opmars bezig. Rond 1930 werden ze ontworpen voor het Britse leger, daarna evolueerden ze tot een goede bekende op de bouwsteiger, weer wat later waren ze te zien aan de billen van jarennegentigmeidenband All Saints en nu zijn ze opnieuw terug in het straatbeeld. Extra populair met naveltruitje erboven, in z’n minimalisme de tegenhanger van de grote, lompe broek, waardoor ze elkaar versterken en voor de liefhebber extra sexy worden.

Het is natuurlijk lang niet de eerste keer dat legerkleding als opwindende inspiratie dient. Ontwerper Helmut Lang baseerde zich in de jaren tachtig en negentig op legerklassiekers als het MA1-bomberjack, wollen truien met nylon patches, kogelwerende vesten en jungle boots, waarmee hij weer ontwerpers als Martin Margiela en Raf Simons inspireerde. De broeken van het jonge Duitse collectief GmbH zijn juist gebaseerd op de timmermansbroek met twee licht suggestieve ritsen, vertelt Gert Jonkers: links én rechts van het geslachtsdeel. Een heel andere, meer obscure vorm van sexy: David Bowie die in The Man Who Fell to Earth een alien in overall speelt. ‘Niemand had er ooit zo aantrekkelijk, zo fragiel en zo hyperseksueel uitgezien in zo’n praktisch kledingstuk’, schreef historicus en cultuurcriticus Philip Hoare in de Britse krant The Guardian.

Collectie van Helmut Lang uit 1998. Beeld Getty Images

Zelf bezat ik als tiener in de jaren nul een grote, geruite tuinbroek van Cars. Mijn vader kon zijn lachen nauwelijks inhouden, maar ik had in een damesblad gelezen dat niets zo aantrekkelijk is als mensen die zich niks aantrekken van het oordeel van een ander, dus bleef ik de broek nuffig dragen. Wat ik toen niet doorhad, is dat werkkleding zelf óók niet geneigd is tot pleasen. Het is eerder stug, lomp en vormontkennend. Juist die authenticiteit zou in dit fast fashion-klimaat kunnen bijdragen aan de aantrekkingskracht ervan.

‘Werkkleding is geen mode-item, het is veel tijdlozer’, zegt José Teunissen, de nieuwe directeur van modeopleiding AMFI. ‘Het helpt je te ontsnappen aan de dwang en de snelheid van trends. En dankzij de oerdegelijke kwaliteit sluit het aan bij de huidige duurzaamheidbeweging.’

‘Werkkleding is uit functionaliteit gemaakt’, zegt ook modejournalist Gert Jonkers. ‘Het zijn kledingstukken die zichzelf bewezen hebben, patronen die al tientallen jaren uitontwikkeld zijn en gewoon wérken.’

Rapper Tupac Shakur in 1994. Beeld Ron Galella Collection via Getty

Dat ontdekten ook skaters en hiphoppers in de jaren tachtig en negentig. De ruimvallende, oersterke broeken en jasjes van merken als Dickies en Carhartt waren precies wat ze nodig hadden in de halfpipe en op straat. En terwijl Tony Hawk en 2Pac iconen werden, werd ook hun streetstylelook beeldbepalend. Een onverwachter voorbeeld van stijlinspiratie: de warme en praktische timmermansschoenen van Timberland werden naar verluidt pas écht groot toen drugsdealers in Amerika ze ’s nachts op straat begonnen te dragen, waarna jonge fans volgden. Voor wie dat te ver vindt gaan, is er de Carhartt-beanie: het gebreide mutsje (Rihanna heeft een neongele) waarvan het merk volgens The New York Times vier miljoen stuks per jaar verkoopt. Voor slechts € 17,95 bezit ook jij, vinexvader of -moeder, een beetje extra coolheid.

Rihanna met muts van Carhartt in 2012. Beeld FilmMagic

2. Werkkleding is inclusief

‘Ik wil alleen maar kleren waarin ik op een paard kan springen en weg kan rijden’, zei kunstenaar, dichter en activist Mignon Nusteling ooit in een interview over sexy kleding. En precies dat gevoel van vrijheid geven overalls en legerbroeken: je kunt ermee naar de horizon galopperen, schilderen, oorlog voeren of soep eten in de kantine. Belangrijker nog: de lekker losse vorm van werkbroeken en -jasjes past en staat iedereen, of je nou man, vrouw of x bent. De kleding is bovendien vaak uniseks.

De denim pakken van BENZAK x Bonne Suits. Beeld Bonne Suits

Logisch, volgens ontwerper Bonne Reijn (33): ‘Ik vind het debiel dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Hoe je je wilt profileren moet je toch zelf weten?’ Reijn groeide grotendeels op in de kwekerij van zijn tante, waar hij altijd overalls droeg. Als tiener in Amsterdam herontdekte hij het ketelpak, raakte in de ban van genderneutrale, functionele kleding en richtte Bonne Suits op: één model pak voor mannen en vrouwen. Voor Het Nieuwe Instituut ontwierp hij een speciale editie van zijn bekende jasje. ‘Werkkleding is absoluut sexy’, zegt Reijn. ‘Maar ik vind het vooral aantrekkelijk als iemand zichzelf accepteert zoals-ie is, zonder overdreven mannelijk of vrouwelijk vertoon. Dankzij de uniformiteit van werkkleding is er meer ruimte om je eigen persoonlijkheid te laten spreken.’

Draagt al dat uniseks werkspul dan ook bij aan emancipatie? Vaak wel. De Cash en Carry-jumpsuit van ontwerper Elsa Schiaparelli had zulke wijde zakken dat een handtasje niet meer nodig was: praktisch, in de Tweede Wereldoorlog. Rosie The Riveter (dat daadkrachtige type op de beroemde ‘We can do it’-poster) droeg een overall zodat ze met haar zusters in de fabriek de economie draaiende kon houden. Na de oorlog werden de tuinbroek en de overall hét symbool van de vrouwenbeweging. ‘Voor veel vrouwen, vooral homoseksuele vrouwen, was de overall een anarchistisch statement, een middelvinger naar het patriarchaat en de controle van de mode-industrie’, schrijft Philip Hoare in The Guardian.

Drie ‘excentrieke’ vrouwen in 1913. Beeld Spaarnestad Photo

‘Ik had een héél coole van Mac & Maggie’, vertelt Anneke Smelik, hoogleraar Visuele Cultuur aan de Radboud Universiteit, over het geliefde Nederlandse merk uit 1979 dat tegelijkertijd vooruitstrevend en betaalbaar was, lang voordat ketens als H&M dat waren. ‘Felblauw was hij. Maar ik kan me nog goed herinneren hoe boos een oom werd toen ik hem aanhad op een familiefeest: hij vond het respectloos. Terwijl-ie in mijn ogen alleen maar in was.’ Inmiddels is de politieke lading van werkkleding grotendeels verdwenen, denkt de hoogleraar. ‘Kleding drukt geen status meer uit, ook de koning en de premier dragen in het weekend een T-shirt en een spijkerbroek.’ Toch zijn werkkleding en klasse nog steeds verbonden, zij het subtieler.

3. Werkkleding laat zien dat je de werkende klasse bent ontstegen

Toen hij eenmaal beroemd was, droeg Elvis Presley nooit meer jeans: volgens het verhaal deden ze hem te veel denken aan zijn armoedige arbeidersjeugd. We kunnen wel hopen dat er tegenwoordig geen klasseverschillen meer bestaan, maar feit blijft dat wie overdag werkkleding draagt, die ’s avonds meestal niet aantrekt, en andersom. ‘Als mijn ouders een avondje uitgaan’, vertelde een collega met een vader die garagehouder is, ‘dragen ze écht geen slobberige overall maar juist feestelijke, aansluitende kleding.’ In die zin is werkkleding dragen een privilege, zou je kunnen zeggen: pas als je de werkende klasse bent ontstegen, trek je het vrijwillig aan. Zoals een columnist in The Guardian schrijft: ‘Ik heb vier ketelpakken, maar geen idee waar mijn ketel hangt.’

Maakt dat het dragen van een overall tot class appropriation? Dat dan óók weer niet, denkt hoogleraar Anneke Smelik: daarvoor zijn jeans en andere vormen van werkkleding te wijdverspreid. Zou je het niet meer mogen dragen, dan zou je je halve kledingkast wel weg kunnen doen, bedoelt ze.

Pak van modeontwerper Craig Green. Beeld Craig Green

Maar het spanningsveld tussen common people lives en common people looks maakt werkkleding wel des te boeiender. De pakken van de jonge Engelse ontwerper Craig Green doen denken aan machines, tenten, parachutes en vlotten, de eveneens Engelse Kiko Kostadinov ontwerpt kleding die eruitziet als het uniform van vakkenvullers. Op het randje, zou je kunnen denken, maar beide jonge ontwerpers komen uit arbeidersgezinnen. ‘Hun kleding gaat over functionaliteit, maar ook over een romantisering van de alledaagse held’, schrijft modeplatform i-D. Wie werkkleding draagt, laat juist zien dat zijn solidariteit bij de werkende klasse ligt, denkt ook AMFI-directeur José Teunissen.

Het DHL-T-shirt van Vetements. Beeld Getty Images

En dan is er nog de beroemde en beruchte kleding die ontwerper Demna maakte voor het merk Vetements: peperdure hesjes, polyester truien en T-shirts waarin je eruitziet als beveiliger, tankstationmedewerker of DHL-bezorger. ‘Hij zet iedereen ermee te kakken’, zegt stylist Esther Coppoolse, ‘de modewereld én misschien ook wel die grote bedrijven zelf.’ Ondanks de prijs (het fameuze DHL-shirt kostte meer dan 200 euro) was het in no time uitverkocht. Was dit een ironische aanklacht van Vetements tegen de krankzinnige onbetaalbaarheid van haute couture en tegen wereldwijde overconsumptie? Of is het een ironieloze belediging van iedereen die dagelijks zo’n shirt draagt en maar net boven de armoedegrens blijft? Niemand die het weet. ‘Het is lelijk’, zei de ontwerper zelf ooit over zijn kleding, ‘daarom vinden we het mooi.’

Maar zoals er veel verontwaardiging klonk toen ontwerper John Galliano in 2000 een collectie showde met kleding geïnspireerd op daklozen (maar met het prijskaartje van haute couture), zo klinkt er ook kritiek op merken als Carhartt en Dickies, ooit voor de gewone man, nu grotendeels onbetaalbaar voor diezelfde man. Of neem het klassieke, blauwe werkmansjasje van stevig ribfluweel of moleskin: blue collar genaamd in Engeland, bleu de travail in Frankrijk.

Fotograaf Bill Cunningham in blauw werkmansjasje. Beeld GC Images

Straatarm waren de arbeiders die ze vanaf 1800 tot 1950 verplicht droegen. Inmiddels kosten de jasjes van Le Laboureur, hetzelfde merk als toen, 125 euro. En vind je een écht vintage exemplaar, vaak eindeloos vermaakt en hersteld, dan betaal je snel het dubbele. Ze zijn geliefd onder modemensen en kunstenaars: de beroemde Amerikaanse straatfotograaf Bill Cunningham woonde erin, de Mexicaanse kunstschilder Diego Rivera werd erin geportretteerd. Van een verplichte tentoonspreiding van armoe werd het jasje in zijn eentje zo een teken van intellect, ingewijd zijn en kunstenaarschap. La pauvreté est la mère des arts? Dat is makkelijk gezegd, vanachter een havercappuccino.

Nou nou, niet zo zuur, maant curator Eldina Begic. ‘Ik ben opgegroeid in voormalig Joegoslavië in een cultuur van socialisme. Ik kan me niet vóórstellen dat een monteur boos zou zijn als je een monteursoverall aantrok.’ Het is juist goed als het gesprek over sociale klasse door iedereen wordt gevoerd, denkt ze, ongeacht je banksaldo. Ook ontwerper Bonne Reijn gelooft dat een werkmanspak dragers dichter bij elkaar kan brengen. Een goed pak laat zien dat er geen onderscheid is tussen mensen, denkt hij, omdat het om de persoon gaat en niet om zijn status. ‘Mijn vader was stukadoor in Amsterdam. Vaak ging hij na afloop in zijn overall een biertje drinken in zijn vaste café. Op een avond stond er een groep ballen aan de bar. ‘Hee, trek eens wat fatsoenlijks aan’, riepen ze tegen mijn vader. ‘Hoezo’, zei die. ‘Jij staat hier toch ook in je werkkleding?’’

Workwear, t/m 10/9 in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.