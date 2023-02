Waarom hoor je niemand over het scheldwoord kankerclown?

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: in Nederland schelden we niet met kankerclown.

Mijn partij en ik zijn blij dat we tijdens dit verkiezingsdebat zelf stellingen mogen inbrengen. Dat moet je niet aan een onafhankelijke organisator overlaten, het is een taak voor onze campagneteams. Mijn collega’s wilden debatteren over migranten, buitenlanders en asielzoekers, maar ik heb niemand gehoord over het scheldwoord kankerclown. Blijkbaar vinden andere partijen het heel normaal dat mensen elkaar op scholen, op sportvelden of in het verkeer uitmaken voor kankerclown. Ik zeg hier heel duidelijk: dat ís niet normaal en we moeten het ook niet normaal gaan vinden.

Elke dag weer vinden mensen – ik noem het zelf liever tuig – het nodig om het woord kankerclown in de mond te nemen. Dat moet stoppen. Iedereen heeft wel iemand in zijn omgeving die lijdt aan deze vreselijke ziekte, iemand die het beroep van clown uitoefent of een combinatie van beide. Het leed van deze mensen en hun naasten is onbeschrijflijk groot. Daar scheld je niet mee, punt. Regelmatig klampen doodgewone Nederlanders me op straat aan om te zeggen dat ze het met me eens zijn, ik krijg hartverscheurende e-mails over de impact die het afschuwelijke woord op mensen heeft gehad. En wat doet deze regering? Helemaal niets.

Ook de oppositie vindt het prima, ons wetsvoorstel voor een minimum van zes jaar gevangenisstraf op het gebruik van de vloek kreeg tot onze ontsteltenis geen enkele steun. Bizar. Dat is het land waarin we leven. Een land dat liever wegkijkt van de echte problemen. Maar het kán ook anders. Wij zeggen juist: keihard aanpakken. Als wij genoeg stemmen krijgen, zorgen wij dat kankerclown alleen nog wordt gebezigd op de plek waar het thuishoort: het Wetboek van Strafrecht. In het stemhokje heeft u straks een duidelijke keuze: schelden we in Nederland met kankerclown, ja of nee?