Waarom het rauwe en persoonlijke gevangenisdagboek van Perpetua een breder publiek verdient

Op YouTube staat een ruim 200 duizend keer bekeken tekenfilm waarin twee jonge vrouwen een arena worden binnengeleid. De ene heeft wel wat weg van prinses Fiona uit Shrek – nou ja, voordat ze groen wordt. Ten overstaan van een juichend publiek worden ze afgeranseld met de zweep en krijgen ze een wilde koe achter zich aan. Ze lijken er niets van te voelen. In dezelfde scène worden drie mannen overgeleverd aan luipaarden, een everzwijn en een wilde beer. Laatste shot: vijf lichamen in het stof van de arena.

De kinderfilm – want zo lijkt The Torchlighters: The Perpetua Story (2009) toch echt bedoeld – vertelt het lijdensverhaal van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas. Het is slechts een van de vele vrome strips, films en documentaires die aan deze jonge vrouwen zijn gewijd. Perpetua was een getrouwde vrouw van goede komaf, die net een zoontje had gekregen, Felicitas was waarschijnlijk haar slavin. Zij stierven op 7 maart 203 in de arena van Carthago (in het huidige Tunesië), tijdens de christenvervolgingen onder de Romeinse keizer Septimius Severus – de Noord-Afrikaanse stad was destijds deel van het Romeinse Rijk. De bron van elke moderne bewerking: het gevangenisdagboek van Perpetua zelf, aangevuld met een gedetailleerd verslag van haar dood door een anonieme redacteur. Het is een rauwe en persoonlijke tekst, een van de vroegste christelijke teksten van een vrouwelijke auteur.

Al snel na haar dood werd ze breed vereerd

Voor de jubilerende uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep (sinds 1962) verzamelden latinist Vincent Hunink en ik het mooiste uit de klassieke literatuur in de bloemlezing Een blijvend bezit, die deze week verschijnt. Het boek bevat zestig passages van Sophocles, Ovidius, Tacitus en vele anderen, voor een groot deel afkomstig uit Athenaeums chique Baskerville Serie, die dit jaar ook alweer een halve eeuw bestaat. (Heeft de uitgeverij niet ook een Perpetua-reeks? Jazeker, maar die heeft niets met de martelares te maken; het woord betekent ‘eeuwig’ in het Latijn, de serie omvat ‘het beste uit de wereldliteratuur’.) Perpetua’s dagboek mocht in de bloemlezing niet ontbreken, vonden wij. Het verdient een breder publiek.

De roem van Perpetua reikt namelijk niet veel verder dan christelijke kringen. Al snel na haar dood werd ze breed vereerd. Kerkvader Augustinus (354-430) kende het verhaal en prees Perpetua’s moed al in zijn preken. Haar manuscript werd (her)ontdekt in de 16de eeuw en groeide uit tot een christelijke klassieker – zie The Torchlighters en aanverwanten. Maar als een ‘klassieke’ Romeinse auteur is ze nooit beschouwd, ook al schreef ze in het Latijn en leefde ze in het Romeinse Rijk.

Verrassend is dat niet: de christelijke literaire traditie heeft zich náást de heidense ontwikkeld en wordt vaak als wezenlijk anders gezien, al zijn er meer raakvlakken dan veel mensen denken. In literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen van Griekse en Latijnse literatuur komen christelijke schrijvers zelden aan bod. Vrouwen trouwens evenmin, op de beroemde dichteres Sappho na. Ook dat is begrijpelijk: er is nu eenmaal weinig werk van vrouwelijke auteurs uit de oudheid bewaard gebleven.

Toch is het zonde dat Perpetua’s dagboek vooral in christelijke context wordt gelezen. Het is namelijk niet alleen een belangrijk religieus document, maar ook de aangrijpende getuigenis van een jonge vrouw die schrijft over de zwaarste dagen van haar leven. Haar stem klinkt zo helder en spontaan, dat het nauwelijks is voor te stellen dat er sindsdien ruim achttien eeuwen zijn verstreken.

De passages over visioenen springen er het meest uit

Het dagboek begint tijdens de eerste dagen in de gevangenis. Nog nooit heeft Perpetua zo in het donker gezeten, schrijft ze. Het is er snikheet, want iedereen zit op elkaar gepropt. Soldaten proberen de gevangenen af te persen. En ze maakt zich grote zorgen om haar zoontje, dat nog borstvoeding krijgt en er slecht aan toe is. ‘O diem asperum!’ Wat een vreselijke dag!

Als de christelijke gevangenen uiteindelijk, met wat smeergeld, een betere cel tot hun beschikking krijgen en Perpetua zelfs haar zoontje bij zich kan houden, voelt ze zich verlicht. Ineens lijkt de gevangenis haar een paleis, en is ze daar liever dan waar ook ter wereld. Als ik mijn kind maar bij me heb en kan beschermen… Welke moeder kent het gevoel niet?

Stilistisch is het dagboek niet erg bijzonder. Het Latijn is weinig complex, de zinsbouw betrekkelijk eenvoudig. De passages over visioenen springen er nog het meest uit. Daarin schrijft Perpetua beeldend over lange ladders en groene weiden met herders, maar ook over een gladiatorengevecht waarbij ze in een man verandert en een vreselijke vijand verslaat. In de vertaling van Vincent Hunink: ‘Ik begreep dat ik niet tegen de wilde dieren zou moeten vechten, maar tegen de duivel. Maar ik wist dat de zege aan mij was!’

Zo bereidt Perpetua zich, met hulp van hogerhand, voor op haar naderende dood en het paradijs dat haar zal wachten. Tegelijk besteedt ze in haar notities juist ook veel aandacht aan de aardse zaken die ze achter zich moet laten. Aangrijpend zijn de passages over haar zoontje, maar vooral ook die over haar wanhopige vader. Steeds weer komt hij zijn dochter opzoeken om op haar in te praten, steeds weer wijst zij zijn smeekbeden af. Ze kan en wil haar nieuwe geloof niet afzweren. ‘Kijk naar je broers’, roept hij, ‘kijk naar je moeders en je tante, kijk naar je zoontje, dat niet zal kunnen leven zonder jou. Laat je trots toch varen, richt ons niet te gronde!’

Ook zij is bedroefd tijdens die bezoekjes, maar vooral omdat ze ziet hoe verdrietig ze haar vader maakt. Ze probeert hem te bemoedigen met teksten als: ‘Houdt u voor ogen dat wij niet in onze eigen handen zijn, maar in die van God.’ Voor hem maakt dat het waarschijnlijk alleen maar erger. Schrijnend verwoordt Perpetua het onbegrip tussen ouder en kind, de onoverbrugbare afstand tussen hen. Hier spreekt een dochter die zielsveel van haar vader houdt, maar haar overtuigingen wegen zwaarder.

Een poging om gaten te vullen

Mogelijk is de indruk nu anders, maar Een blijvend bezit is geen revolutionair boek, geen poging om de klassieke canon (wat dat ook mag zijn) omver te werpen. Het is een ruime keuze uit al het moois dat Athenaeum de afgelopen zestig jaar in vertaling heeft uitgebracht. We beginnen ‘gewoon’ bij de eerste verzen van de Ilias – tevens het begin van de Griekse literatuur – en gaan allerlei usual suspects langs: de bekendste verzen van Sappho, de mythe van Echo en Narcissus uit Ovidius’ Metamorphosen, Seneca’s beroemde brief over slavernij.

Maar we hebben de klassieke literatuur – toch al een rekkelijk begrip – wél nadrukkelijk ruim genomen. We kozen niet alleen de bekendste Grieken en Romeinen, maar ook hellenistische dichters uit Alexandrië, met hun verfijnde verzen. Of een passage van Plinius de Oudere over mijnbouw en hoe die de aarde verwoest. En flink wat christelijke teksten: van de Bergrede uit de Bijbel tot een passage uit Augustinus’ Belijdenissen en uit Troost in filosofie van Boëthius, een ingenieus literair kunstwerk waarin poëzie en proza elkaar afwisselen.

Zo is het boek ook een poging om gaten te vullen, blinde vlekken te traceren. Met oog voor de traditie, maar ook met een brede blik. En dan staat de heilige Perpetua plotseling tussen filosoof-keizer Marcus Aurelius en geschiedschrijver Cassius Dio. Verfrissend, toch?

Emilia Menkveld en Vincent Hunink (red.): Een blijvend bezit – Het mooiste uit de klassieke literatuur. Athenaeum-Polak & Van Gennep; 376 pagina’s; € 29,99.

