Waarom het belangrijk is dat literair vertalers zichtbaar zijn

Vertalers Martin de Haan (op de foto) en Annemart Pilon voeren actie om de naam van vertalers voortaan op de boekcover geplaatst te krijgen.

Heeft u de nieuwste roman van Paolo Cognetti gelezen? En het alom bejubelde Een geest in de keel van Doireann Ní Ghríofa? Kent u Erfgoed van het Franse ‘wonderkind’ Miguel Bonnefoy? De boeken staan op de longlist van de Europese Literatuurprijs, die dit jaar voor de twaalfde keer wordt uitgereikt.

Vanaf vrijdag 29 april trekken dertien genomineerden een maand lang door het land om over hun werk te vertellen – van Leeuwarden naar Groningen, Amsterdam en Rotterdam. De schrijvers? Nee, hun vertalers, want ook zij worden bekroond. Zij bepalen immers hoe Cognetti, Ní Ghríofa en Bonnefoy in het Nederlands klinken. Het oordeel van de jury, onder leiding van Manon Uphoff, baseert zich mede op hún woordkeuzes en hún taalvondsten.

Maar zou u ook hun namen weten?

Ik kan me voorstellen van niet en dat is ook niet gek. Voor lezers zijn vertalers nagenoeg onzichtbaar. In recensies is aandacht voor hun werk bepaald niet vanzelfsprekend. Op literaire evenementen staan ze zelden centraal – behalve dan tijdens de Vertalersgeluktournee in mei. En hun naam staat vaak niet eens op de cover.

Aan dat laatste willen vertalers Martin de Haan en Annemart Pilon een einde maken. Onlangs startten zij de petitie ‘Vertalers op het omslag’, waarin zij uitgevers verzoeken om – nou ja, de titel zegt het al. De Arbeiderspers doet het, net als bijvoorbeeld Oevers en Lebowski, maar nog lang niet iedereen.

Waarom is het zo belangrijk dat vertalers zichtbaar zijn? Vertalen is toch een dienend beroep? Is onzichtbaarheid niet juist een streven?

‘Vertalers spelen een cruciale rol in het boekenvak, maar daarvoor krijgen ze weinig waardering’, zegt Pilon. ‘Het werk staat laag in aanzien en betaalt nog altijd slecht; 7 cent per woord is nu het minimumtarief. Met een naam op het omslag los je die problemen natuurlijk niet op, maar ik denk wel dat het van grote symbolische waarde is. Volgens het Auteursrecht zijn wij medeauteurs van onze vertalingen, maar lezers staan daar zelden bij stil.’

Dat is zonde, en niet alleen voor de vertalers zelf. Iedere lezer van buitenlandse literatuur weet dat een matige vertaling het leesplezier flink kan vergallen – en andersom. Ook daarom is het belangrijk om vertalers op het omslag te zetten: zodat je als lezer meteen weet waar je aan toe bent. Bij Cognetti’s vertalers Yond Boeke en Patty Krone weet je dat het goed zit, net als bij Caroline Meijer (Ní Ghríofa) en Liesbeth van Nes (Bonnefoy). Hun namen zijn een keurmerk, een garantie voor kwaliteit.

Tekenen dus, die petitie. En onthoud die namen.