Waarom heeft ieder Engels dorp zijn eigen spoken, en Nederland niet? Zijn we er te nucht... klop, klop. Wát is dát?!?

Zo gek als in Engeland is het in Nederland niet met de klopgeesten, spoken en andere onverklaarbare verschijnselen. Maar ook hier zijn er volop ervaringen die wetenschappelijk niet te duiden zijn. Podcastmaker Tom Hofland sprak met mensen die iets bijzonders hebben meegemaakt en zocht uit waarom spoken dit land lijken te mijden.

‘Ik geloof niet dat je na je dood terugkomt als een geest die kranen kan openzetten. Maar wat dít was? Ik kan het niet verklaren.’ Sophie, dertiger en filmmaker uit Amsterdam, heeft me net een van de meeslependste spookverhalen verteld die ik in tijden heb gehoord. Een spookverhaal waarin ze zelf de hoofdpersoon is.

Het begon met kranen die uit zichzelf begonnen te lopen. Wanneer Sophie thuiskwam van haar studie stroomde het water regelmatig in de wasbak of douche. ‘Het zal iets met de waterleidingen zijn’, dacht ze.

Hierna begonnen de kaarsen op de eettafel op willekeurige momenten knisperend uit te gaan. Tocht, was haar logische redenering. Maar toen gingen de kaarsen weer aan. ‘Ik kocht nieuwe kaarsen, en dan gebeurde het weer. Of ik nu alleen was, of met vrienden zat te eten.’

Voorwerpen in Sophies kleine appartement leken langzaam maar zeker een eigen leven te gaan leiden. Uiteindelijk kwam zelfs de politie eraan te pas.

Sophie vertelt me haar verhaal omdat ik, samen met Pascal van Hulst, een podcastserie aan het maken ben. De serie heet Er is iets vreemds gebeurd en gaat over nuchtere mensen die ontnuchterende ervaringen hebben gehad. Mensen die eigenlijk niet écht geloven in bovennatuurlijke zaken, maar toch iets hebben meegemaakt wat ze met hun gezonde verstand niet kunnen verklaren.

Groene letters

Als kind was ik als de dood voor alles wat met het bovennatuurlijke te maken had. Alleen al het zien van de groene letters van de in de jaren negentig bekende Kippenvel-griezelboeken van de Amerikaanse schrijver R.L. Stine bezorgden me slapeloze nachten. In mijn pubertijd verketterde ik alles wat niet wetenschappelijk verklaarbaar was. Spoken, geesten, goden: pertinente onzin. Het was pas in mijn studententijd dat ik geïnteresseerd raakte in bovennatuurlijke verschijnselen als cultureel fenomeen.

Ik kreeg in die tijd het boek A Natural History of Ghosts: 500 years of hunting for proof van de Britse auteur Roger Clarke in handen. In dat boek probeert hij een culturele geschiedenis te schrijven van gerapporteerde spookverschijningen in Engeland. Hij pakt dat academisch aan: zo maakt hij een index van alle soorten spoken, van klopgeesten en spookhuizen tot vervloekte objecten en ‘geesten van de levenden’ (blijkbaar worden er weleens geesten gerapporteerd van mensen die nog niet eens zijn overleden). Of hij zelf in de verhalen gelooft, laat hij in het midden, maar zijn uitgangspunt vond ik inspirerend: ‘De discussie is – godzijdank – afgedreven van pogingen om het bestaan van geesten te bewijzen of te weerleggen. In wezen bestaan geesten omdat mensen voortdurend melden dat ze ze zien.’

Een ander opvallend citaat uit zijn boek is me altijd bijgebleven: ‘Er zijn in Engeland meer spoken per vierkante kilometer dan waar dan ook ter wereld.’ Vervolgens beschrijft hij de interessantste gevallen: van de geest van een beer in de Tower of London tot een huis dat alleen op nieuwjaarsnacht verschijnt. Stuk voor stuk prachtige verhalen die – helaas – amper een Nederlands equivalent kennen. Waarom niet, vroeg ik me af. Waarom tref je in Engeland op elke straathoek een dolend spook, en hoor je in Nederland alleen de wind? Waarom vindt een Indonesische vriend het heel normaal om over spoken te praten, en lig ik er zelf wakker van?

Ik begon onderzoek te doen naar geesten, 19de-eeuwse seances, bijna-doodervaringen en spookhuizen. En terwijl ik door die boeken en Wikipedia-pagina’s spitte viel me iets op: Nederland kent amper spoken. Jazeker: er zijn dwaallichten, hellehonden en witte wieven. En vooruit: incidenteel haalt een spook het landelijke nieuws, zoals bij het huis in Druten, midden jaren negentig. Daar werd een puberjongen door een onzichtbare hand bekogeld met voorwerpen. ‘Klopgeest van Druten heeft echt bestaan’, kopte de Volkskrant op 27 november 1995. Ook Trouw en NRC Handelsblad besteedden aandacht aan de bijzondere gebeurtenis, wat tot veel belangstelling leidde bij zowel sceptici als spokenjagers.

Spooktraditie

Maar toch: een echte spooktraditie zoals in Engeland? Die kennen we niet. Psycholoog en schrijver Jacob Jolij, als gastdocent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft daar wel een verklaring voor: ‘Het lijkt in de calvinistische volksaard te zitten’, zegt hij.

Roger Clarke beargumenteert, vanuit Brits perspectief, hetzelfde in zijn boek: ‘Protestantse dominees geloofden niet in geesten, katholieke priesters wel.’ Hoewel Engeland in het begin van de 16de eeuw geforceerd protestants werd, bleef de katholieke cultuur onder de bevolking levend. En dus ook het geloof in spoken. Maar waar kwam dit geloof vandaan?

In het Europa van de middeleeuwen onderhielden de levenden nauwe banden met de doden. Overleden zielen verbleven, volgens de katholieke leer, eerst een tijd in het vagevuur: een voorportaal van de hemel of hel. Zielen waren nog niet helemaal weg, maar zweefden zo nog even tussen hemel en aarde. Het idee dat iemand dus nog als een geest kon verschijnen was in die zin niet zo vreemd. Luther en Calvijn maakten daar echter korte metten mee: het vagevuur bestond in de protestantse visie niet. Een ziel ging rechtstreeks door naar zijn eindbestemming. Terugkeren als geest was dus onmogelijk. Zag je een verschijning? Dan moest het wel een demon zijn. En niemand komt er natuurlijk graag voor uit een demon gezien te hebben. Het is dan ook niet gek dat geestverschijningen in protestantse gebieden misschien niet minder werden waargenomen, maar in ieder geval minder werden gemeld.

‘Hoewel de protestanten het spook uit Nederland lijken te hebben verdreven, zegt 80 procent van de Nederlanders weleens iets meegemaakt te hebben wat ze niet kunnen verklaren’, vertelt Jacob Jolij. ‘Van een voorspellende droom tot een geestverschijning.’ Zo ook Sophie.

Beeld Typex

De gebeurtenissen in haar huis vindt ze tot dan toe nog niet eng. Ze grapt bij vrienden over het ‘spookje’, dat in haar studio woont. Tijdens diners met vrienden gaan kaarsen uit en aan, en ook kranen blijven een eigen leven leiden. Verontrustend wordt het pas wanneer ze op een nacht ligt te slapen en wakker wordt van een krakend geluid.

‘Ik maakte mijn huisgenootje wakker: ‘de platenspeler staat aan!’’

En inderdaad. De rasperige stem van Johnny Cash klinkt door de donkere kamer: ‘Ain’t no grave, can hold my body down.’

Deur op slot

Een tijdje later gaat Sophie op reis, en wordt ze gebeld door haar achtergebleven huisgenoot, die trilt van angst. Ze vertelt haar dat ze in haar pyjama naar de wc op de gang was gegaan. Toen ze de studio weer in wilde, bleek de deur op slot te zitten.

‘Het was niet zo’n deur die in het slot kan vallen. Het was een deur met een sleutel’, aldus Sophie. ‘Dus daar stond ze. In haar pyjama, zonder telefoon. De restauranteigenaar op de begane grond belde voor haar de politie. Toen de agenten bij het appartement aankwamen, stonden ze voor een raadsel. ‘Wat hier is gebeurd, kan niet’, zei de agent toen ze de deur met speciaal gereedschap open hadden gekregen. ‘Je bent buitengesloten door iemand die hier niet is.’

Het huisgenootje sliep die nacht ergens anders. Sophie zelf heeft niet heel lang meer in het appartement gewoond. ‘Dit was voor het eerst dat ik het een agressieve daad vond. Ik geloof nog steeds niet in spoken. Écht niet. Maar wat het wel was, dat weet ik niet. Dat vind ik er ingewikkeld aan.’

Voetstappen in de woonkamer

Jacob Jolij is gefascineerd door dit soort verhalen, maar behoudt altijd een wetenschappelijke blik. Zelfs nadat hij zelf iets spookachtigs meemaakte in een appartement in Zwitserland.

‘Het was onze eerste nacht in ons nieuwe huurhuis. Mijn vrouw en ik sliepen op matjes in de slaapkamer. ’s Nachts werden we wakker van een vreemd geluid dat uit de woonkamer leek te komen. Het was echt geen wind of een tikkende leiding: het waren overduidelijk voetstappen. Ik ging kijken, maar er was niets. Toen ik weer in bed lag begon het geluid weer.’ Jacob en zijn vrouw vielen uiteindelijk in slaap, maar de volgende dag viel hun mond open ze toen ze het huurcontract gingen tekenen. ‘Er stond ‘wijlen’ naast de naam van de vorige bewoner. Hij was kort hiervoor in dit huis overleden.’

Ik vraag Jolij of hij door dit voorval toch in geesten is gaan geloven.

‘Ik geloof niet dat er geesten van overlevenden rondzwerven in deze wereld. Ik geloof wel in bijzondere ervaringen of bijzonder toeval. Kijk, op een nacht hoor ik voetstappen in de woonkamer. De dag erna leer ik dat de vorige eigenaar net is overleden. Dat kan ik zien als twee losse gebeurtenissen: toeval. Maar door de kaders waar we in denken koppel je die twee zaken aan elkaar. Dan lijkt het bewijs voor een geest in huis, maar dat is het niet per se. Ook al heb ik nog steeds geen idee wat het dan wél is geweest.’

Hiernamaals

Hoewel de Nederlander als nuchter wordt beschouwd – wat Jolij hier mooi illustreert – heeft Nederland een stevige reputatie op het gebied van parapsychologie: wetenschappelijk onderzoek naar paranormale fenomenen. Eind 19de en begin 20ste eeuw was er veel interesse in onderzoek naar spirituele zaken, onder meer door baanbrekende technologie zoals de radio. Als je vanuit Nederland met de Verenigde Staten kon communiceren, waarom dan niet met het hiernamaals?

‘Een van de grondleggers van de Amerikaanse psychologie, William James, deed ook onderzoek naar het bestaan van een onstoffelijke ziel’, zegt Jolij. ‘In 1882 werd het Britse Society for Psychical Research opgericht: een club wetenschappers die serieus onderzoek deed naar paranormale verschijnselen. Ook in Nederland werd een SPR opgericht. Mediums, mensen die in contact zeggen te staan met het geestenrijk, werden opgeroepen om zich te laten onderzoeken. In Nederland werden die onderzoeken blijkbaar erg grondig gedaan, zo blijkt uit een geschreven briefje van een van die mediums: ‘Die Nederlanders, daar ga ik nooit meer langs, dat waren zulke zeikerds.’’

Hoewel de parapsychologie in Nederland nooit echt groot werd, werd in 1954 het Parapsychologisch instituut opgericht als onderdeel van de Universiteit Utrecht. ‘Parapsychologie werd hier op hoog niveau bedreven met twee volledige leerstoelen’, aldus Jolij. ‘Walter von Lucadou, een bekende Duitse ghost hunter is in Utrecht gepromoveerd. Maar toen er in de jaren tachtig moest worden bezuinigd moest er een keuze worden gemaakt: waar hebben we meer van nodig, klinische- of parapsychologen? Toen ging de geldkraan voor parapsychologie dicht.’

Er was dus ook in Nederland een tijd lang voldoende aandacht en onderzoek. Leverde dat ook bewijzen op?

‘Sommige zaken bleven onverklaarbaar, maar veel mediums werden ontmaskerd als fraudeurs’, zegt Jolij. ‘En veel spookverschijningen kunnen we tegenwoordig verklaren omdat we weten hoe de hersenen ons voor de gek kunnen houden. We denken vaak dat onze ogen een soort camera’s zijn, en onze oren microfoons, die alles wat we ervaren rechtstreeks doorsturen naar ons brein. Maar zo werkt het niet in je hersenen: wat je waarneemt is geen opname van de wereld maar een reconstructie. Daar is veel debat over, maar veel van wat je ervaart, vult je brein in. En dat wordt sterk gestuurd door je verwachtingen en je geheugen. Je kunt je dan heel goed voorstellen dat je gezichten ziet in het donker, of stemmen hoort in ruisend geluid. Je brein is dan veel vatbaarder voor verstoringen en gaat meer invullen.’

Beeld Typex

Volgens onderzoekers aan de Universiteit van Milaan zegt ongeveer de helft van de weduwen en weduwnaars zijn of haar overleden partner te hebben gezien. Niet in de schaduw, maar in het volle daglicht. Dit wordt al gauw een rouwhallucinatie genoemd, opgeroepen door hevige stress. Maar de exacte oorzaak ervan, en waarom het gebeurt, is niet bekend.

Ook Jolij moet erkennen dat de wetenschap zijn beperkingen kent. ‘Een promovendus die bij me werkte vertelde schoorvoetend dat er een geest in haar badkamer zat waarmee ze hele gesprekken had gevoerd. Moeten we dan meteen uitgaan van wanen? Dat lijkt me niet. Maar zo’n scenario past niet in het plaatje van een overactief brein dat probeert gaten in te vullen. Ik kan met de juiste hulpmiddelen mensen geesten laten zien in het schemerdonker, maar in het volle daglicht? Daar heb ik ook geen goed antwoord op. Het is verschrikkelijk moeilijk om onderzoek te doen naar dit soort zaken. Je kunt die omstandigheden nooit in een lab nabootsen.’

Eigen nuchterheid benadrukken

Wat Jolij over zijn promovendus vertelt, herken ik. Ook bij de zoektocht naar verhalen voor onze podcastserie zijn mensen soms huiverig hun verhaal te vertellen: we geven daarom in de serie (en in dit artikel) niet hun achternamen prijs. Ze zijn bang om voor gek te worden verklaard, en benadrukken dan ook vaak hun eigen nuchterheid. ‘Ik ben een wetenschapper en ik geloof in geen enkel spookverhaal, behalve in deze’, zegt een man lachend terwijl hij ons vertelt over de geest die zijn ouderlijk huis bezoekt. En ook Layla, een vrouw die ons over de dood van haar vader vertelt, denkt bij iedereen met een raar verhaal: die is knettergek! Maar mijn verhaal? Tja, dat is echt.’

Wanneer Layla’s vader na een ziekbed overlijdt, blijven alle klokken in huis op het tijdstip van zijn overlijden stilstaan. Ook gaan, binnen mum van tijd, alle planten dood. De gebeurtenis is van grote betekenis voor haar. Ook dit herkent Jolij: ‘Dit soort ervaringen kunnen levensveranderend zijn. En toch praten veel mensen er niet graag over. Het zijn grote en belangrijke gebeurtenissen, maar Nederlanders houden ze graag privé.’

Beeld Typex

Terwijl we aan de podcastserie werken, merken Pascal van Hulst en ik dat het spook in Nederland wel degelijk leeft. We krijgen voorzichtige mails van onbekenden die gehoord hebben over ons project, met zinnen als: ‘Ik heb dit veertig jaar aan niemand verteld, maar wil het toch kwijt.’ Vrienden, familieleden en anderen die normaal weinig met spirituele zaken bezig zijn, vertellen ons over hun bijzondere ervaringen: een wetenschapper die oog in oog staat met een geest op zolder. Museumbewakers die geteisterd worden door ontlichaamde voetstappen, en een huis waar voorwerpen willekeurig door een onzichtbare kracht door de kamer worden gesmeten.

Nog interessanter dan de verhalen zelf, blijken de reacties van de vertellers. Het gros van de keren hangen ze geen religie aan, hopen ze niet per se op een leven na de dood en houden ze er ook nog rekening mee dat ze zichzelf voor de gek hebben gehouden. Maar bij iedereen leeft de overtuiging dat ze dit écht hebben meegemaakt.

Verloren geliefde

Er zijn ook andere gemene delers, iets wat de horrorfilms die ons worden voorgeschoteld lijken te vergeten: het overgrote deel van de gebeurtenissen die mensen aan ons melden zijn niet eng. Ze geven hoop, of rust, zoals het weerzien van een verloren geliefde. En, heel opvallend: mensen gaan vaak verbijsterend nuchter om met de huisgenoten van gene zijde. ‘Ik heb liever een geest in mijn huis dan muizen’, vertelt een vriend ons terwijl hij praat over de geest in zijn kast. ‘Je kunt ze vragen niet met de deuren te smijten. Een muis schijt gewoon op je aanrecht. Met geesten kun je tenminste nog een afspraak maken.’

En wat blijkt? Mensen sluiten veelvuldig van die deals. Een hoogleraar uit Nijmegen spreekt de huisgeest die hem en zijn vriend de stuipen op het lijf jaagt dan vermanend toe: ‘Wij betalen de hypotheek, dus je hebt je te gedragen naar onze regels.’ En de geest? Die luistert. Zo ook bij de vrouw die werd geplaagd door omvallende boekenkasten. ‘Ik weet dat je hier bent, en je mag hier zijn, maar je moet me niet meer bang maken’, zegt ze. In het vervolg blijven de kasten op hun plek.

Beeld Typex

Zo blijkt Nederland, het land zonder een publieke spooktraditie, in het geniep toch tjokvol geesten te zitten. Minder salonfähig dan in Engeland, maar zeker niet minder aanwezig. Veel gebeurtenissen zijn uiteindelijk wetenschappelijk te verklaren. Maar moeten we alles dan afdoen als onzin? Ik vind dat te kort door de bocht, en Jolij is dat met me eens: ‘Ik denk niet dat het allemaal te verklaren valt als betekenisloze ruis van je brein. Er zit nog een wereld van interessante ideeën tussen ‘spoken zijn zielen van de doden’ en ‘alles is slechts hersenruis’. Met onze huidige natuurwetten heeft alles een bron in de materie. Daarmee kunnen we veel verklaren. Maar ik weet niet hoe lang we deze overtuiging nog kunnen volhouden.’

De podcastserie ‘Er is iets vreemds gebeurd’ van Pascal van Hulst en Tom Hofland is exclusief te beluisteren via podcastplatform Podimo. Alle getuigen van een onverklaarbare gebeurtenis wilden anoniem blijven. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie. Heb je zelf iets vreemds meegemaakt wat je altijd is bijgebleven? ‘Er is iets vreemds gebeurd’ is op zoek naar verhalen, klein of groot. Stuur een e-mail naar info@tomhofland.nl.