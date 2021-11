Waarom Franse mannen leuker zijn (volgens De Maupassant)

Op het water presenteert Guy de Maupassant (1850-1893) als het reisverslag van een zeiltocht van een paar dagen langs de Côte d’Azur. Iedereen die de streek kent, zal een beetje weemoedig worden bij het lezen over de rust van het vissersdorpje St. Tropez, de armoede en nauwelijks begaanbare wegen van het achterland en de welig tierende natuur. Cannes daarentegen is ook in die tijd al geliefd bij vorsten en de toen al onvermijdelijke royaltyfans die op Maupassants spot kunnen rekenen.

De schrijver schetst dus een mooi en interessant tijdsbeeld maar hij laat ook veel van zichzelf zien in deze reisimpressies, omdat hij door de passages over het weer op zee, het vissen en wandelen, essayistische stukken verweeft over bijvoorbeeld zijn afkeer van oorlog en waarom Franse mannen leuker zijn dan andere. Ook is hij hier openlijk treurig en eenzaam. Een eenzaamheid die voor zijn gevoel nog versterkt wordt doordat hij schrijver is. Kortom, een prachtig boekje voor de liefhebbers van Maupassant, goed vertaald en van een verhelderend nawoord voorzien door Hester Tollenaar.

Beeld Vleugels