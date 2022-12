Waarom Elias Canetti bij uitstek bij de feestdagen past

Elias Canetti’s Massa en macht uit 1960 behoort tot de absolute meesterwerken van de twintigste eeuw. Donderdag werd in debatcentrum De Balie in Amsterdam gevierd dat er deze week weer een nieuwe, betaalbare druk in het Nederlands is uitgekomen. Een perfecte timing. Weinig boeken zijn zo geschikt voor de eindejaarsperiode als Canetti’s vuistdikke studie. Niet omdat hij een uiterst precieze ontleder van de bewegingen van massa’s was. Maar omdat Canetti als geen ander heeft nagedacht over metabolisme. En onze buikjes draaien de komende weken weer op volle toeren – we metaboliseren wat af met z’n allen.

De eerste keer dat ik iemand tijdens een etentje confronteerde met een citaat van Canetti kan ik me nog goed herinneren. Het was in een stadspaleis in het hart van de hoofdstad. Dertig kunstenaars zaten aan tafel. Een van ’s lands beste dichters las tijdens het diner enkele van haar nieuwe gedichten voor, waaronder ‘een lied van vlees’ als ik het me goed herinner. Met regels als: ‘van bloed en overvloedig leed dat heerlijk is’. Daarna prikte ze zelf een hapje. Na afloop ging ik naar haar toe en vertelde dat ik een goed motto wist, ontleend aan het werk van Canetti. ‘We dragen allen een massagraf in ons’, zei ik, en de dichter, bewust van haar naar eigen zeggen ‘hypocriete vlees-eetgedrag’, trok bleek weg. Nadien werden er in dat paleis nog zelden gedichten voorgedragen.

Geen denker heeft zo nagedacht over verorberen en verorberd worden als Elias Canetti. In een van zijn vele, schitterende aforismen schrijft hij: ‘Een schepping die op vraatzucht is afgestemd – hoe moet zij gelukken?’ Het is een vraag die de gedachten van massa’s mensen over de afgelopen maanden mooi samenvat. Hoe moet een land met omgekeerde vlaggetjes ooit gelukken? Stel daar eens enkele van Canetti’s dromen tegenover, bijvoorbeeld die van een wereld ‘waarin mensen lachen in plaats van eten’, of die van een land ‘waar de mensen onder het eten huilen.’

Canetti geeft zijn lezers een zachte waarschuwing, want wie eet, wordt tijdelijk één met wat hij eet, of omgekeerd, het gegetene wordt tijdelijk een met de mens. Dus zit je de komende tijd weer eens met familie of vrienden aan tafel met daarop een beenhammetje, gevulde kalkoen of een schaal met vegaburgers denk dan aan Canetti’s even beruchte als beroemde woorden uit Massa en macht: ‘Das Gegessene ißt zurück’ – Het gegetene eet terug!