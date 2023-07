Waarom doet iedereen zo neurotisch als actrices als Meryl Streep en Jennifer Lawrence naakt gaan?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Meryl Streep heeft een grote tatoeage op haar onderrug, van drie rozen en twee pistolen. Haar billen hebben putjes en wiebelen als ze loopt. Dit kun je zien in de laatste scène van Don’t Look Up, waar ze poedelnaakt rondloopt tussen tientallen andere doodnormale blote mensen.

Zelf had Streep nul problemen met de scène – het is trouwens niet háár naakte lijf, maar dat van een body double. Maar haar tegenspeler Leonardo DiCaprio tekende bezwaar aan, zo vertelde regisseur Adam McKay in The Guardian. Was Streep niet toch een soort film-royalty? Moest dat nou echt, met die tattoo, en die billen?

Ja, natuurlijk moest dat. Het is precies waarom de scène grappig is – de verwarring over dat naakt van Streep is precies waarom de kijker niet voorbereid is op wat er daarna gebeurt. Bekijk dat zelf maar.

Je zou het een trendje kunnen noemen: nonchalant naakt van grote vrouwelijke Hollywood-sterren. Scarlett Johansson is bloot in Asteroid City; Jennifer Lawrence vecht in in de komedie No Hard Feelings poedelnaakt met een stel tieners die haar kleren wilden stelen. Niet omdat ze erin gepraat zijn door een of andere regisseur, integendeel: Lawrence noemt naaktscènes zelfs bevrijdend sinds haar privénaaktfoto’s online werden verspreid na het Sony-hackschandaal, juist omdat het nu háár keuze is. ‘Ik heb het gevoel dat ik iets heb teruggepakt wat van me was afgenomen.’

Gewoon, kleren uit en gáán. Daar denken de omstanders anders over. Regisseur Wes Anderson reduceerde tijdens Johanssons korte naaktscène tot een nerveuze schooljongen. ‘Wes is zó ongemakkelijk op dat gebied’, zei ze. ‘Er was een hoop keelgeschraap en wegkijken.’ Lawrences team vroeg haar vooraf herhaaldelijk of ze ‘het echt wel zeker wist.’ The Telegraph kopte: ‘Pas op, Jennifer Lawrence – naaktscènes kunnen carrières om zeep helpen’.

Waarom doet iedereen toch zo neurotisch? Omdat we geleerd hebben om vrouwenlijven te beoordelen, te bekritiseren, te objectiveren. Het grappige is dat deze scènes daar helemaal niet aan meedoen. Het zijn niet de imperfecties van Streeps body double die grappig zijn, Lawrence is niet ‘sexy’ in beeld gebracht tijdens dat gevecht. Dat bloot is er gewoon.

Beste voorbeeld is Emma Thompson. In de laatste scene van Good Luck to You, Leo Grande staat ze zelf naakt voor de spiegel. De kijker mag meekijken naar haar lijf, maar alleen via háár blik, niet die van een ander. En haar oordeel is niet negatief, niet positief, maar neutraal. Precies dat maakt het verwarrend, én revolutionair.