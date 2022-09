Waarom deze mensen hun kleding zelf maken – ondanks de verleidingen van de mode-industrie

Beeld Studio Ski

Zaterdagochtend op de Lapjesmarkt in Utrecht. Het is nog vroeg, de marktlui drinken rustig van de hete koffie uit hun thermosflessen en kaatsen grappen heen en weer over de Breedstraat. Op hun kramen liggen wolletjes op rollen en kleurige couponnen, overgebleven stukken stof van enkele meters die vaak voor een prikkie van de hand gaan. Er zijn buisjes met knoopjes en bakken met lintjes, en er is publiek dat neust tussen de stoffen tot het oog blijft hangen op een bloemetje, een ruitje of een mooi stuk linnen.

Ik groeide op in Utrecht, en kwam als kind af en toe op de Lapjesmarkt met mijn moeder. Ze leerde me met een jaar of 8 naaien op haar eerste handnaaimachine, een ouderwetse Singer van zwart metaal met daarop de merknaam in goudkleurige, krullende letters. Net als zij kon ik betoverd raken door stoffen: zij door streepjes of linnen, ik door kleurige quiltstoffen of koeienprint-pluche. Van die koeienprint maakte ik mijn eerste broek, een model uit de jaren nul met wijd uitlopende pijpen.

Mijn moeder had het naaien dan weer van haar moeder geleerd. Ze kwam voor het eerst op de Lapjesmarkt nadat ze in de jaren tachtig uit de Achterhoek naar Utrecht was verhuisd om op kamers te gaan. Nog eens dertig jaar eerder liep mijn oma van vaders kant hier langs de stalletjes. Zij maakte niet alleen haar eigen jurken, blouses en broeken, maar ook lakens, kussenslopen en gordijnen. Ze was dol op naaien, en dat kwam goed uit, want het budget was krap en in de jaren vijftig was het naar verhouding duur om alles nieuw te kopen.

Tegenwoordig liggen de verhoudingen anders. De laatste decennia van de twintigste eeuw zagen de komst van steeds meer en goedkopere kleding; de helverlichte zaken van internationale ketens hangen er vandaag de dag vol mee. Ook online is er inmiddels veel te koop, overweldigend veel zelfs. Op de online modemarktplaats Zalando alleen al worden bijna een half miljoen verschillende kledingstukken aangeboden. Op Vinted, een platform voor tweedehandskleding, staan inmiddels 300 miljoen producten te koop. De prijzen zijn laag, het aanbod is groot, en het gemak is zo mogelijk nog groter: kleding kan in een paar klikken aan de deur worden afgeleverd, soms ook nog kosteloos.

Handvaardigheden

Met zo veel keuze zou je zeggen: daar moet voor elke smaak, lichaamsvorm en portemonnee wel iets tussen zitten. Toch verzamelen zich op de zaterdagochtend nog altijd drommen mensen op de Lapjesmarkt. Tegen een uur of 11 is het ellebogen bij de fourniturenkraam voor ritsen, knoopjes en broekelastiek. De populariteit van zelf kleding maken neemt de laatste jaren eerder toe dan af, ziet Natalie de Koning, sinds 2019 eigenaar van het Amsterdamse naaicafé De Steek. De Koning is opgeleid als ontwerper en begon in 2011 met het geven van naailes. Dat liep zo goed dat ze drieënhalf jaar geleden besloot een cursuscentrum annex open atelier op te richten in Amsterdam-West.

De Steek biedt allerlei cursussen en workshops aan, van naailessen tot reparatieklasjes. Het publiek loopt uiteen, maar is bij De Steek overwegend jong. ‘De jongere generatie, die het naaien niet vanzelfsprekend van huis uit heeft meegekregen, wil het blijkbaar toch graag leren’, zegt De Koning terwijl ze met een kop koffie aan een van de grote workshoptafels zit. Tijdens de pandemie was De Steek even dicht, maar de vraag bleef groot. ‘Mensen gingen juist ook thuis kleding maken.’ Daar konden ze ter plaatse ook de nodige hulp bij krijgen: de afgelopen jaren hebben instructiefilmpjes op YouTube en meer recentelijk Instagram en TikTok een vlucht genomen.

De vraag is waarom het zelf maken ondanks de verleidingen van de mode-industrie zo blijft trekken. De Koning kan daar moeilijk een vinger op leggen: de motieven van haar leerlingen lopen sterk uiteen, vertelt ze. De aandacht voor kleding naaien groeide tijdens de pandemie, toen ook vergelijkbare ‘handvaardigheden’ als pottenbakken en zuurdesems kweken breder werden opgepakt. Net als kleding maken zijn het tastbare hobby’s die voldoening kunnen geven in een tijd van digitalisering en isolatie. Maar de pandemie is niet de oorzaak: ook voor die tijd liep de vraag naar naailessen volgens De Koning al op.

Goede pasvormen

De meeste zelfmakers op de Lapjesmarkt maken ook al jaren kleren, en geven daarvoor verschillende redenen. Die zijn soms heel praktisch. Zo maakt Kimberley van Kallen (29) kleding omdat ze het leuk vindt om te doen, maar ook omdat het in de winkel weleens lastig is om precies de goede pasvorm te vinden. Vooral met broeken luistert het nauw, merkt Van Kallen. ‘Dat is voor mij echt een belangrijke reden om ze zelf te maken.’ Laura Feenstra (38) leerde met de hand middeleeuwse kostuums maken voor openluchtmuseum Archeon, maar maakt nu ook graag haar eigen broeken en tuinbroeken, zegt ze. Feenstra zit in een rolstoel, en ook dan is het niet altijd makkelijk om kleding te vinden die goed aansluit.

Beeld Studio Ski

Het feit dat Feenstra en Van Kallen in winkels niet precies kunnen vinden wat ze zoeken, is misschien niet zozeer in strijd met als wel een gevolg van het grote aanbod in winkels. Om de productieaantallen hoog te houden en de kosten laag, helpt het modebedrijven om hun producten zo veel mogelijk te standaardiseren, bijvoorbeeld op het vlak van maatvoering. Dat maakt de productie efficiënter. Standaardmaten laten echter weinig ruimte voor uitzonderingen – en dat terwijl elk lichaam in feite een uitzondering is.

Eenvormige stijl

De meeste modecollecties, met name in het lagere- en middensegment, moeten daarnaast een breed publiek aanspreken. Dat zorgt ook voor een zekere eenvormigheid in stijl, met in de meeste winkels vergelijkbare silhouetten, materialen en prints. Verschillende klanten op de Lapjesmarkt zoeken naar manieren om niet met die stroom mee te gaan. Zo ook Olivia Vergeer (22), die bij een van de kramen staat met aan haar arm een plastic tasje vol pas gekochte stoffen. Vergeer draagt graag kledingstukken die ‘uniek’ zijn, zegt ze. Om die reden kocht ze altijd al veel tweedehands. Vorig jaar nam ze voor het eerst naailes om haar eigen kleding te kunnen maken.

Roline Redmond (73) is vanuit haar jeugd in Suriname met zorg ontworpen en op maat gemaakte kleding gewend. In die lijn ontwerpt en naait ook zij haar kleding zelf; ze is vandaag op zoek naar zwarte wafelstof voor een lange jurk ‘in Afrikaanse stijl’. Redmond vindt stijl enorm belangrijk. ‘Stijlvol zijn, je stijlvol kleden’, zegt ze beslist. ‘Het hoeft niet duur of opzichtig te zijn, het gaat erom dat je iets draagt waarin je je goed voelt.’ Dan werkt zelfgemaakte kleding beter dan confectie, stelt ze. ‘Als je confectie koopt, koop je wat iedereen draagt. Vaak past het dan ook niet echt bij je.’

Zelf vormgeven aan jezelf

Zelf kleding kunnen maken biedt ook meer mogelijkheden aan mannen, voor wie de keuze in (online) winkels over het algemeen beperkter is. Niet alleen in omvang, maar ook in variëteit: zie als man maar eens een passende rok, jurk of jumpsuit te vinden. Of, zegt Jaap van Krugten (32), gewoon een mouwloze top van katoen of linnen, ‘eentje die niet op een wifebeater lijkt’. Hij maakt ze daarom zelf, net als broeken, overhemden en shirts. In plaats van te werken met naaipatronen uit tijdschriften of van het internet – ook die zijn er voor mannen weinig, zegt Van Krugten – trekt hij kledingstukken uit zijn eigen kast over op patroonpapier. Soms past hij dan nog iets aan. Zo is hij na verloop van tijd uitgekomen op een paar modellen die voor hem precies goed zijn, vertelt hij. Dat vindt Van Krugten het grote plezier van zelf maken: iets exact kunnen vormgeven zoals je wilt.

Dat is relevant voor kleding, want met het vormgeven van kleding geven we ook vorm aan onszelf. Stijl, of styling, zo schrijft modewetenschapper Carol Tulloch, is een manier om de wereld over onszelf te vertellen, een beeld van onszelf te construeren. Met confectiekleding kan dat heus ook: we slaan de rand van een broekspijp om, rollen een mouw op, doen één, twee of drie knoopjes open. We stoppen een shirt in, of laten het juist overhangen. Daarin gaat zelfmaakmode nog een stapje verder. Als kleding een (beeld)taal is, maakt zelfgemaakte kleding het mogelijk om een ander vocabulaire te kiezen dan de mode-industrie ons biedt – of juist te spreken met meer nuances. Net die kraag, net die stof, net die schouderlijn. Het woord ‘zelfmaakmode’ krijgt zo een dubbele betekenis.

Bij dat zelf maken speelt het daadwerkelijke maakproces ook een rol. We willen niet alleen onze eigen ontwerper zijn, maar ook ons eigen vakmens. We willen onszelf zélf maken: erbij zijn terwijl het gebeurt, controle houden over het proces. Als dat slaagt, en het eindresultaat strookt met het beeld dat we van onszelf willen presenteren, kan dat veel voldoening geven. Dat is niet alleen iets van nu. Mijn oma, bijvoorbeeld, maakte in eerste instantie zelf kleding uit economische overwegingen, maar als ik haar er weer eens over spreek, is dat niet het eerste wat ze noemt. Ze noemt het plezier van het maken, en het genot van kleding dragen die precies bij je past.

Uitdagingen

Toch heeft het zelf maken ook zijn uitdagingen. Een kledingstuk maken kost allereerst tijd. Vergeer: ‘Ik keek wel eens van die gemonteerde filmpjes op TikTok, dan zag het eruit als iets wat je in een middag kunt doen. Maar ik ben nu al drie naailessen met hetzelfde kledingstuk bezig.’ En wie weleens achter de naaimachine heeft gezeten, kent ook de talloze punten waarop het mis kan gaan: te krappe marges, de stretchstof bobbelt, en heb ik dat pand nu toch omgekeerd vastgestikt? Tot slot kan het resultaat ook heel anders uitvallen dan je gehoopt had: toch net niet het juiste model, toch te nauw, toch te kort. Zo kan een zelfmaakproject omslaan in een gevecht met jezelf – met je visie, en met je kunnen.

Daar komt ervaring om de hoek kijken, en techniek. Het mooie is: dat valt te leren. Je eigen modeontwerper ben je na een paar naailessen nog niet, zegt De Koning. Zelf studeerde ze daar meerdere jaren voor. Maar de basistechnieken zijn een eerste stap. Die kennis brengt nog iets anders met zich mee: begrip van hoe een kledingstuk in elkaar zit, hoe je het moet repareren als het stukgaat, hoe je het kunt dupliceren als het je bevalt. Leren naaien is anno nu niet altijd meer goedkoper of makkelijker dan nieuwe kleding kopen, maar het is een diepte-investering die zich een leven lang – en soms generaties lang – kan terugbetalen.