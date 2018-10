Waarom de journalistiek van de Volkskrant geld waard is

Gebruikers van de mobiele app en de tablet-editie van de Volkskrant zullen in de nieuwe versie van de apps op mobiel en tablet op zeker moment een 'betaalmuur' gaan tegenkomen. Wat houdt dat in en waarom moeten lezers voor verhalen van de Volkskrant betalen? Hoofdredacteur Philippe Remarque legt uit.

De Volkskrant op smartphone en tablet: als je een aantal gratis artikelen hebt gelezen op de smartphone, wordt je gevraagd in te loggen (als je al abonnee bent) of een abonnement te nemen. De eerste maand daarvan is gratis. In de tablet-editie wordt dat gevraagd als je een artikel aanklikt. Foto VK

Wat verandert er nu precies?

De smartphone-app en tablet-editie zijn sinds hun lancering in het voorjaar gratis toegankelijk. Vanaf nu komen lezers daar, net als op de website, op zeker moment een betaalmuur tegen.

Waarom moet ik betalen voor jullie artikelen?

Wij proberen journalistiek te bedrijven die onderzoekt hoe het echt zit. We zijn ter plekke in binnen- en buitenland, om de wereld te doorgronden en aantrekkelijk aan lezers te presenteren.

Dat kan alleen door er veel tijd en expertise in te stoppen. Met 190 redacteuren, 500 freelancers en een correspondentennetwerk in Nederland en de wereld behoort de Volkskrant tot de weinige echt grote redacties van Nederland. Dat kost geld.

Hoe kan het dat ik in andere nieuwsapps wel gratis artikelen kan lezen?

Die kunnen uitsluitend bestaan dankzij de reclame of omdat ze gefinancierd zijn uit publieke middelen. Die apps kunnen prima zijn, maar ze brengen vooral kale nieuwsberichten.

Die berichten zijn vaak afkomstig van persbureaus en dus op veel plekken te vinden. Ze zijn ook regelmatig overgenomen van redacties die wel hun eigen verhalen maken, zoals wij.

Waarom is jullie journalistiek mijn geld waard?

Bij ons lees je waarom iets gebeurt, hoe dingen in elkaar zitten en wat je ervan zou kunnen vinden. We graven dieper en we onthullen. De stukken zijn beter en soms ook geestiger geschreven, onder meer door een keur aan populaire columnisten.

Dus moet je bij ons zijn als je de wereld wilt begrijpen, maar ook als je over het leven wilt lezen, of inspiratie wilt opdoen op het gebied van series, films, kunst, eten, relaties, mode, wonen en reizen.

Hoe werkt de betaalmuur precies?

Als je een aantal gratis artikelen hebt gelezen op de smartphone, wordt je gevraagd in te loggen (als je al abonnee bent) of een abonnement te nemen. De eerste maand daarvan is gratis. In de tablet-editie wordt dat gevraagd als je een artikel aanklikt.

Waarom delen jullie artikelen op sociale media als ik ze toch niet meer gratis kan lezen?

Je kunt een aantal artikelen per maand gratis lezen. Voor ons is het belangrijk dat mensen op sociale media zien wat wij te bieden hebben. Daarnaast bereiken we via sociale media ook veel abonnees met onze journalistiek.

Stel dat ik ben overtuigd. Welke abonnementen zijn er en hoe sluit ik er eentje af?

Er zijn twee soorten digitale abonnementen: Basis, voor 2,50 per week en Digitaal, voor 3,50 per week. Bij beiden heb je onbeperkt toegang tot alle artikelen, maar voor 1 euro per week extra kun je ook de nieuwe Editie op tablet lezen en de digitale versie van de papieren krant, inclusief de bijlagen. Bij het Digitaal-abonnement krijg je daarnaast toegang tot Topics, waarmee je alle artikelen kunt lezen van Trouw, AD, Het Parool en regionale dagbladen als De Gelderlander.

Beide abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. Je krijgt de eerste maand gratis als je het abonnement via volkskrant.nl/abonneren afsluit.