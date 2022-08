‘Waarom ben ik verslaafd aan spektakel, net als de rest van de wereld? Het antwoord zit in mijn nieuwe film’

Daniel Kaluuya in Nope.

Hoe slaagt Jordan Peele er voor de derde keer op rij in een mainstreamfilm te maken die ongebaande paden bewandelt? Zijn ufo-western Nope valt in een zeldzame categorie: een met eigenzinnige ideeën overladen zomerblockbuster die niet is gebaseerd op superheldenstrips of films die hun waarde eerder hebben bewezen. Strooiend met even obscure als tot de verbeelding sprekende filmverwijzingen. Een film die een groot publiek uitdaagt én vermaakt.

De Amerikaanse filmmaker (43), ingeschakeld via beeldverbinding vanuit Los Angeles voor een vraaggesprek met een aantal journalisten, kauwt even op de vraag en steekt dan van wal. ‘Laat ik vooropstellen dat ik Nope onmogelijk had kunnen maken zonder het succes van Get Out en Us. Mijn carrière in Hollywood bestaat tot nu toe uit het maken van films die het pad effenen voor mijn volgende film. Tijdens de productie van Get Out was ik mij daar heel bewust van. Het enige meetbare succes, dacht ik toen, is als ik hierna een nieuwe film mag maken.’

Dat lukte. Met Get Out (productiebudget 4,5 miljoen) vond Peele vijf jaar geleden zijn roeping als filmmaker. De voormalige comedyacteur, die begin deze eeuw ervaring opdeed in de Amsterdamse comedyclub Boom Chicago, leverde vlammend sociaal commentaar in de gedaante van een spannende maar ook geestige horrorfilm. Peele noemde Get Out destijds prikkelend een ‘documentaire’ en dat was niet per se bedoeld als grap: in de film gaat een zwarte jongen op bezoek bij zijn witte schoonfamilie, die zo hard probeert niet racistisch te zijn dat het pijnlijk wordt (waarna de boel ontspoort in een raciale nachtmerrie).

Regisseur Jordan Peele. Beeld FilmMagic

Get Out bracht 255 miljoen euro op, een succes dat Peele nieuwe mogelijkheden bood. Zijn tweede film Us (2019, budget 20 miljoen) was minstens zo griezelig, maar ook raadselachtiger en voorzien van nog meer culturele verwijzingen en potentiële betekenissen. Het verhaal over een zwart doorsneegezin in een vakantiehuisje dat wordt bezocht door griezelige dubbelgangers zet een hellevaart in gang over sociale klasse, gevoed door het idee dat het levensgeluk van de standaard-Amerikaan parasiteert op een verborgen, verdrukte onderklasse.

Inmiddels is Peeles naam haast synoniem voor een eigen genre: de sociaal geëngageerde horrorfilm met humor, zonder dat die humor het ongemak in de weg zit. En ook vol popliedjes waar het onheil na de Peele-behandeling vanaf druipt. Denk aan de ontvoering van Lakeith Stanfields personage in de openingsscène van Get Out, terwijl het vooroorlogse variétéliedje Run Rabbit Run van het Engelse duo Flanagan and Allen uit de autoradio klinkt. Of het onheilspellende I Got 5 on It van het hiphopduo Luniz in Us. Een stevig vertraagde uitvoering van Corey Harts synthpophit Sunglasses At Night steelt de show in Nope.

Peele: ‘Ik hou ervan liedjes zo te gebruiken dat hun context voorgoed verandert. Het is een goede manier om een iconisch filmmoment te creëren, mits er op dat moment binnen het verhaal een goede reden is om het liedje af te spelen. Ik zal nooit vergeten hoe de moeder van een van de kinderen in Gremlins (1984) ontdekt dat de monstertjes uit hun ei zijn gekropen. In de soundtrack klinkt dan Do You Hear What I Hear?, een kerstliedje van Johnny Mathis. Het klinkt opeens doodeng: do you hear what I heeeeear?’

Daniel Kaluuya en Keke Palmer spelen de hoofdrol in Nope. Beeld Getty Images

Met Nope (budget 68 miljoen) maakte Peel zijn eerste volwaardige zomerblockbuster, over een broer en zus (Daniel Kaluuya en Keke Palmer) die Hollywoodpaarden trainen en worden belaagd door een vliegende schotel. En over nog heel veel meer.

Van buiten bezien is Nope een cocktail van sciencefiction en horror in een westernsetting, die zich qua entertainment kan meten met de grondlegger van de zomerse filmhit, Steven Spielberg. It’s Jaws for the open skies, schreef de Britse filmcriticus Robbie Collin in zijn vijfsterrenrecensie voor The Telegraph.

Onder die oppervlakte schuilt een waaier aan ideeën. Van observaties over het trauma van een voormalige kindacteur tot de zoektocht naar dat ene, unieke, onmogelijke filmshot. Nope biedt spektakel, maar spektakel is ook het onderwerp van de film: van het Bijbelcitaat waarmee de film opent (‘I will cast abominable filth at you, make you vile, make you a spectacle’) tot verwijzingen naar het begrip ‘spektakelmaatschappij’ van de Franse filosoof Guy Debord, die uiteenzette hoe representaties van dingen belangrijker zijn geworden dan de dingen zelf. Hoe beelden in onze maatschappij belangrijker, krachtiger en invloedrijker zijn dan fysieke ervaringen. ‘Ik heb mijzelf de vraag gesteld waarom ik verslaafd ben aan spektakel, net als de rest van de wereld’, zegt Peele. ‘Het antwoord kwam tot me tijdens het schrijven, terwijl ik de pointe van de film bedacht.’

Eadweard James Muybridge (1830-1904): Animal locomotion: an electro-photographic investigation of consecutive phases of animal movements, gepubliceerd in 1887. Beeld SSPL via Getty Images

Een cruciale rol is weggelegd voor het allereerste bewegende beeld in de geschiedenis: Horse in Motion uit 1878, bestaande uit twee seconden van een galopperend paard met een zwarte ruiter (al gebruikt de film niet het exacte beeld uit 1878, maar een latere opname). Peele gaat meesterlijk aan de slag met het gegeven dat de verantwoordelijke fotograaf en filmer van het fragment, Eadweard Muybridge, als groot innovator in de geschiedenisboeken belandde, terwijl de ruiter, in zekere zin toch ’s werelds eerste filmacteur, een onbekende bleef. In Nope geeft Peele de ruiter een naam, Alistair Haywood, en een familie: hij is de bet-bet-betovergrootvader van beide hoofdpersonages.

Met speels gemak zet Peele de identiteit van de klassieke western op zijn kop. Een Zuid-Koreaanse pretparkbaas (gespeeld door Steven Yeun) worstelt in Nope met een trauma uit zijn tijd als kindacteur. Een Afro-Amerikaanse man (Kaluuya) groeit als veredelde cowboy uit tot held van het verhaal. Moet de film daarmee als een aanval op het racisme van het oude westen worden beschouwd? Peele houdt zo’n al te directe interpretatie bij voorkeur af. ‘Het westernelement van Nope is wel een reactie op de mythologie van het Amerikaanse Wilde Westen: een plek bevolkt door witte cowboys met swagger. De echte cowboys waren gevarieerder dan dat. Er waren in ieder geval meer Afro-Amerikanen dan de bekende films lieten zien.’

Steven Yeun in Nope. Beeld x

De Horse in Motion-clip vormt wat dat betreft het fundament van de film. ‘Die clip laat klassieke exploitatie zien: een zwarte man dient als spektakel, zonder dat we verder iets van hem weten. Nope is eigenlijk een vervolg op dit filmpje. Een erkenning van de rol en betekenis van de zwarte ruiter in de geschiedenis.’

Een week voor het gesprek met Peele schuiven de hoofdrolspelers Daniel Kaluuya (33) en Keke Palmer (28) in een hotel in Berlijn bij onder meer de Volkskrant aan tafel. Ze hebben er lol in, samen. Kaluuya blijkt tijdens de perstour een nieuw genre voor de film te hebben bedacht: we moeten Nope zien als een siblance, een combinatie van de woorden siblings (broers en zussen) en romance. ‘Klinkt cool, nietwaar?’

Kaluuya maakte naam in de Engelse coming-of-ageserie Skins (2007), brak volwaardig door als hoofdrolspeler in Peeles Get Out en verdiende vorig jaar een Oscar voor zijn fijnbesnaarde rol als Black Panther-leider in Judas and the Black Messiah. Palmer speelde op haar 12de de hoofdrol in Akeelah and the Bee, een drama over een meisje uit een kansarm gezin dat optreedt in een nationale spellingswedstrijd. Een jaar later verscheen haar debuut als r&b-zangeres, So Uncool. Ze leidde een ogenschijnlijk zorgeloos kindsterrenbestaan en maakte een opmerkelijk naadloze overstap naar een volwassen carrière, via een tienerhorrorserie als Scream naar de misdaadfilm Hustlers (2019).

Stortvloed

In Otis en Em Haywood, de paardentrainers van Haywood Hollywood Horses, komen veel ideeën van Nope samen. Ze maken Peeles thematische stortvloed behapbaar, op een speelse wijze die vergelijkbaar is met de manier waarop ze hier naast elkaar zitten. Tegelijk zijn ze bloedserieus: ‘Als zwarte acteurs dragen we grote verantwoordelijkheid’, zegt Kaluuya. ‘Ik kan niet voor Keke spreken, maar alles wat ik doe wordt uitvergroot. Ik denk verschrikkelijk goed na over welke rollen ik speel. Als je dan leven mag blazen in een figuur die in de geschiedenis is uitgewist, als wij de ogen die op ons zijn gericht dáárvoor kunnen gebruiken, dan praten we zo’n beetje over de essentie van wat ik hoop te bereiken met mijn werk.’

Palmer beaamt: ‘Deze film gaat over niets minder dan zwarte nalatenschap. Ik voel de verantwoordelijkheid die ik heb voor mijzelf en voor anderen om vergeten of uitgewiste herinneringen terug te brengen. Of het nu gaat over de betovergrootvader van onze personages in Nope of over acteurs als Sidney Poitier, Ruby Dee of Ossie Davis. Jordan Peele maakt duidelijk dat dit de helden zijn die wíj omarmen. Dit is ónze geschiedenis.’

Palmer werd geraakt door de details die Peele over Nope uitstort. ‘Door het commentaar op beroemdheid, op de wijze waarop mensen voor én achter de camera worden geëxploiteerd en vooral op wat kindacteurs door dit systeem wordt aangedaan, leek de film soms speciaal voor mij gemaakt. Ik was een kindster en werd mij er opnieuw van bewust hoe bijzonder het is dat ik mijn liefde voor acteren nooit ben verloren. Dat de roem mij niet heeft opgeslokt.’

Keke Palmer in Nope. Beeld x

Kaluuya knikt: ‘Jordan stopt zoveel in zijn film dat je denkt: waar haalt-ie het vandaan? Neem alleen al dat kat- en muisspel met de ufo. Wie kijkt daarin naar wie? Wie heeft de macht? Wie wordt gepakt? In de film gaat het over de strijd tussen de ufo en een groepje mensen. Maar Jordan zegt hier ook iets over de filmindustrie en over de samenleving in haar geheel. Wie mag welk verhaal vertellen? Wie zit er aan de knoppen? Wat betekent dat voor de wereld waarin we leven?’

Fantasie

Terug naar Peele. Die krabt zich eens achter de oren als hij wordt gevraagd naar de oorsprong van alle ideeën in Nope. Veel is terug te voeren op het moment waarop hij het scenario schreef: in 2020, het jaar van de pandemie, de moord op George Floyd en de wereldwijde golf van protest die daardoor in gang werd gezet. ‘We liepen tijdens de eerste maanden van de pandemie rond in een wonderlijke, naargeestige wereld. De hulpeloosheid waarmee iedereen te maken had, raakte me. We moesten toezien hoe dierbaren op afstand moesten blijven, of van ons werden weggenomen. Mijn toevluchtsoord was mijn fantasie. Ik probeerde alles om ons heen in me op te zuigen en maakte er iets magisch van. Het is geen toeval dat hoop, avontuur, vreugde en liefde in deze film zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Tijdens het schrijven had ik het gevoel dat we dit nodig hadden, ík had het in ieder geval nodig.’

Na de moord op Floyd raakte hij ervan overtuigd dat Nope een horrorfilm moest worden waarin de hoofdpersonages nadrukkelijk geen slachtoffers zijn. Integendeel. ‘Ze gaan de ufo met plezier te lijf. Ook dát hadden we nodig.’

Dat de film ondanks al zijn soortelijk gewicht nooit zwaar wordt, maar speels en opwindend blijft, is volgens Peele deels te danken aan het werk van de grote Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. Let the Right One In (een Zweeds coming-of-agedrama met tienervampieren) en Her (sciencefiction waarin Joaquin Phoenix verliefd wordt op een computerprogramma met de stem van Scarlett Johansson) beschouwt Peele als films waarin Hoytema romantiek en magie in zijn beelden laat doorschemeren. ‘En in de films van Christopher Nolan, van Interstellar tot Dunkirk, toonde Hoytema aan op enorme schaal te kunnen werken, terwijl hij de film op die schaal ook nog naar een hoger technisch niveau bracht. Met Nope zocht ik beide, magie en vernieuwend spektakel. Daartoe is momenteel maar één iemand in staat: Hoyte. Hij heeft overigens een geweldig gevoel voor humor. Dat is voor mij ook een sleutel tot succes.’