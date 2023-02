Waarom Baudets boeken binnenkomen op nummer 1 van de bestsellerslijst

Bij voorbaat excuus aan uitgeverij Amsterdam Books, aan de hele crew van Forum voor Democratie en Thierry Baudet in het bijzonder dat dit stukje gewijd is aan het verkoopsucces van De Gideonsbende, het deze week gelanceerde boek van Baudet. FvD gaat er prat op te worden genegeerd door de ‘mainstreammedia’. Negeren wakkert het vuur van de verontwaardiging aan waar FvD zich aan warmt. Dan is het misschien flauw toch een stukje te schrijven.

Maar goed, De Gideonsbende vraagt er om. Net uit en nu al op 1 in de bestsellerlijst. Een knappe prestatie! Een jaar geleden gebeurde hetzelfde met Het Coronabedrog, ook dat kwam op 1 binnen en bleef daar drie weken staan.

Hoe is dat mogelijk, in aanmerking genomen dat veel winkels het boek niet eens verkopen? De 225 bij Libris aangesloten boekhandels hebben volgens hoofd inkoop Jan Peter Prenger gezamenlijk enkele tientallen exemplaren ingekocht. Daarvan hadden er woensdag zes een koper gevonden, plus twintig via de webshop. ‘Dan roept die eerste plek verbazing op’, zegt Prenger: ‘Veel moet via eigen kanalen gaan.’ Het boek was volgens hem via het Centraal Boekhuis, dat alle boeken distribueert, deze week niet eens leverbaar. Een mini-steekproef bij drie Amsterdamse boekwinkels wijst uit: niemand heeft het boek. Er is hier weinig vraag naar complotboeken, verontschuldigt een boekverkoper zich. Ook Bol.com had geen invloed, daar kwam het boek pas donderdag op de site.

Thierry Baudet De Gideonsbende

Vrijwel alle verkoop zal dus direct via Amsterdam Books lopen, de uitgeverij van Baudet en zijn Forumgenoten. Als daar enkele duizenden voorintekeningen waren die deze week werden uitgeleverd, is dat genoeg om bovenaan de bestsellerlijst te belanden. Vandaar dat de CPNB, die de bestsellerlijst beheert, verklaarde ‘geen afwijkende signalen’ te zien.

Verkochte aantallen wil Baudet desgevraagd niet geven. Dat is begrijpelijk. Rond FvD hangt een web van stichtingen, verenigingen en bv’s met overlappende bestuurs- of directieleden; Amsterdam Books zit in dat web. Uit de jaarrekening van FvD over 2020 blijkt dat Baudet naast zijn inkomen als Kamerlid 86.000 euro aan royalty’s over verkochte boeken incasseerde, maar Kamerlid Baudet weigert openheid te geven over zijn neveninkomsten. Dat bedrag kan verder oplopen want wie via eigen kanalen verkoopt, houdt het percentage dat normaal naar de boekhandel gaat in eigen zak. Zo is dit boek met veel gerecyclede teksten een goudmijn voor de harde kern van Forum.

Dankzij Amsterdam Books is nu wel bekend wat de handtekening van Baudet waard is. Een gesigneerd exemplaar is 18 euro duurder. Anne Schroën, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond, zegt nooit te hebben meegemaakt dat een auteur voor signeren geld vraagt.