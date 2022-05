Waarom ‘Aleksandra’ de Libris Literatuurprijs gaat winnen

Maandag wordt de Libris Literatuurprijs uitgereikt en dus een wedje over wie ’m gaat winnen. De Librisstichting maakte over alle zes genomineerde boeken beluisterenswaardige podcasts, getiteld De shortlist (te vinden via librisprijs.nl). Beluister die vooral voor een educated guess.

Maar laten we het lijstje ook gewoon even doornemen. Op elke shortlist staat standaard een boek dat te moeilijk is om te winnen en een boek dat te léúk is om te winnen. Wormmaan van Mariken Heitmans is dit jaar het lastige geval. ‘Als lezer word je niet behaagd maar uitgedaagd om de hersenen te laten kraken’, schrijft de jury. De guilty pleasure van de jury was dit jaar het smeuïge Willem die Madoc maakte. ‘Een verslavende avonturenroman’, dat zegt genoeg: Nico Dros hoeft ook nergens op te rekenen.

Komen we bij de eeuwige m/v-kwestie. De jury zal altijd de literaire kwaliteit van een werk boven alles stellen, maar dit jaar maakten ze wel sekse-stapeltjes, ‘om blinde vlekken te vermijden’. De prijs werd inmiddels vijfmaal op rij door een man gewonnen en daarom zullen ze niet lichtzinnig wéér voor een man hebben gekozen. Dus strepen we Deniz Kuypers met Atlas van overal en Auke Hulst met De Mitsukoshi Troostbaby Company weg.

Houden we over: Onze kinderen van Renée van Marissing en Aleksandra van Lisa Weeda, twee romans die zo’n beetje elkaars tegenpolen zijn. Respectievelijk ingetogen en naturel versus uitbundig en fantasierijk. Onze kinderen is volgens de jury ‘een indrukwekkende oefening in zelfbeheersing’, Weeda wordt juist geroemd om haar durf en verbeeldingskracht. Van Marissing is als romanschrijver al een stukje op weg, Weeda is een debutant.

Een debutant die de Librisprijs wint, dat kan niet, toch? Het gebeurde in de geschiedenis van de prijs in elk geval nooit. Maar het zou wél in lijn zijn met de keuzes die de jury tot zover maakte. Grote, bekende namen (o.a. Van der Heijden, Grunberg, Van Leeuwen en Kollaard) haalden de longlist niet eens; de focus ligt dit jaar op nieuw en experimenteel. Waarom dan niet eens, heel uitzonderlijk, een debutant laten winnen?

En dan nog wat. Traditiegetrouw komt de jury direct na de bekendmaking van de shortlist nog een laatste keer bijeen om de winnaar te kiezen. Dit jaar was dat op maandag 28 februari. Vier dagen na Poetins inval in Oekraïne. Het zal de jury niet onberoerd hebben gelaten. Weeda’s toch al ‘uitzonderlijk urgente roman’ over de geteisterde Donbas werd in één klap nóg urgenter. Aleksandra zal winnen.