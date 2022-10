Waarom 200 duizend mensen willen zien hoe iemand slagroomtaarten plet met haar gezicht

Laten we zeggen dat het niet mijn week was. Laten we zeggen dat het dagenlang regende. Laten we zeggen dat Q4 zich aandiende, objectief gezien de deprimerendste onder de Q’s. Laten we zeggen dat ik net een boek had uitgebracht over digitale verslaving en dat de daaropvolgende post-creatiedepressie me ironisch genoeg extra kwetsbaar maakte voor de zwarte gaten van het internet. Laten we zeggen dat ik weerloos was – ja, laten we dat zeggen.

Hoe dan ook: ik kan deze week aan schermrecensies niet anders beginnen dan met mijn nieuwste online obsessie. De afgelopen dagen heb ik grotendeels gespendeerd met kijken naar Bread Face Blog: een jonge vrouw die op Instagram deelt hoe ze haar gezicht begraaft in deegwaren. Ik heb gezien hoe ze met haar hoofd inbeukt op een pretzel, op een cake, op een heel scala aan volkorenbroden; hoe ze face forward een stapel pancakes plet.

Bread Face Blog plet een room-amandelcroissant. Beeld Instagram

Bizar? Enigszins. Bevredigend? Behoorlijk. Een medicijn tegen algehele malaise? Ontegenzeggelijk.

Zoals zoveel internethits lijkt het succes van Bread Face Blog willekeurig – waarom zouden een kleine 200 duizend mensen willen zien hoe iemand slagroomtaarten plet met haar gezicht? Toch zit er logica in. Om te beginnen bedient Bread Face zich van wat ik de B&B Vol liefde-strategie noem. Net als B&B smelt ze bewezen succesformules om tot één onweerstaanbaar product. Bij Bread Face gaat het niet om een mengeling tussen Boer zoekt vrouw, Ik vertrek en First Dates, maar om een combinatie van digitale trends: satisfying video’s, mediagenieke challenges en visueel aantrekkelijke broden en cakes.

Belangrijker nog: Bread Face voldoet aan de eis van voorspelbare verrassing. Wie filmpjes kijkt op Instagram of YouTube wil doorgaans niet geïnspireerd worden zoals bij een goede documentaire, meegesleept worden als door een mooie film. Die persoon wil vooral even vluchten uit de realiteit. Succesvolle video’s weten de kijker precies genoeg te boeien binnen verder volstrekt veilige, bekende kaders. Let er maar eens op: populaire vloggers doen altijd min of meer hetzelfde. De kijker krijgt zo precies wat die wil: een kortstondig, beheerst ontsnappen uit de boze, oncontroleerbare buitenwereld.

Vandaar dat Keuringsdienst van waarde als een van de weinige NPO-programma’s aanslaat op YouTube: je weet van tevoren precies wat je krijgt (een commerciële claim wordt doorgeprikt) maar binnen die voorspelbaarheid word je toch verrast (het blijken dus apen die de kokosnoten plukken!).

The Atlantic onderzocht ooit waarom mensen alsmaar dezelfde films kijken, ten overstaan van een eindeloos nieuw aanbod. Het bleek te maken te hebben met een behoefte aan existentiële controle: tegen de achtergrond van repetitieve media kunnen we ons eigen verleden, heden en toekomst beter beschouwen. Het is ‘popcultuur als palimpsest’: oude herinneringen bedekt met nieuw perspectief.

Ik weet niet zeker of ik mijn eigen heden, verleden en toekomst beschouw, terwijl ik voor de zevende keer kijk hoe Bread Face haar hoofd begraaft in een felgroene verjaardagstaart. Ik bedenk wel dat ze – gezien de uploaddatum – net als ik een Waterman moet zijn. En dat dat ergens toch een band schept.