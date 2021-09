Waaraan heeft Nederland de gemakzuchtige analyses van Sneijder en Kuyt verdiend?

Paardelul. Zo had Wesley Sneijder een scheidsrechter genoemd die de wedstrijd van zijn amateurvoetbalvereniging floot. Paardelul. En daarom was hij vier wedstrijden geschorst. Eigenlijk acht, maar de voetbalbond was zo coulant geweest er vier van te maken. Paardelul.

‘Maar heb je gewoon alleen paardelul gezegd?’ vroeg Humberto Tan, die een zwaarder vergrijp vermoedde. Sneijder, handen over elkaar op tafel: ‘Alleen paardelul, ja.’

Naast hem zat Dirk Kuyt. Hij droeg een vaal spijkerjack dat zijn best deed de aandacht af te leiden van een verblindend wit gebit. Het lukte mondjesmaat. Kuyt lachte. Humberto Tan lachte. Koning Toto grinnikte.

Soms kan het zo gaan. Dat je, na een spectaculaire voetbalavond, klaar zit voor een doorwrochte analyse van Sporting Portugal - Ajax, en het uiteindelijk moet doen met de langwerpige reden waarom Sneijder even niet mee mag doen met zijn amateurvereniging. Wat raarder is, weet ik even niet. Dat het überhaupt ter sprake kwam of dat Tan nog even doorvroeg. Alsof er nog iets bij had gemoeten: enorme paardelul, totale paardelul, prachtige paardelul.

Een kleine week eerder verscheen op RTL 7 een promo van dertig seconden, waarin werd aangekondigd dat de mannenzender de wedstrijden van de Champions League zou uitzenden. De bronstige voice-over sprak van ‘de allerbeste voetballers’ en ‘natuurlijk het RTL-dreamteam’, waarbij Ron Vlaar, Johan Boskamp en Sneijder in stoere poses voorbijkwamen.

Natuurlijk spraken Sneijder en Kuyt wel over de wedstrijd, maar ze deden dat met lange tanden, alsof ze naar een bloedeloze nul-nul hadden zitten kijken. Elk positief commentaar moest meteen gecompenseerd met een negatief inzicht. Misschien deden ze dat om gewichtig over te komen. Misschien zat er gewoon geen idee achter – waarschijnlijk is dat het. ‘Het blijft gewoon een spits die doelpunten kan maken’, zei Kuyt over Sébastien Haller, die net vier keer had gescoord in zijn CL-debuut.

Dirk Kuyt en Wesley Sneijder analyseren de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Sporting Portugal. Beeld RTL7

Tijdens de rust prees Sneijder de balaanname van Steven Berghuis, maar vroeg zich gelijk af ‘wat de ­keeper hier aan het doen is’. Kuyt onderbrak hem, prees de aanname van Berghuis en had ook nog wat te zeggen over de keeper: ‘Ik weet niet wat hij doet’.

Nee, ik weet het ook niet. Daarom zitten jullie er. Om mij dingen te vertellen die ik niet weet of al heb ­gezien. Waaraan hebben we in Nederland dit verdiend? Hoe kan het dat Sneijder, Kuyt en al die andere voormalige voetballers (de meesten dan) maar denken dat het enige wat ze hoeven te doen is komen opdagen? Waarom moet het allemaal zo blasé, zo plichtmatig, zo gemakzuchtig? De kijker verdient beter. ­Jullie verdienen beter. Het leven verdient beter. Doe je huiswerk. Heb zin. En als je dat niet hebt, dan maak je het maar. Wees je beste zelf.

Of, als dat allemaal te veel gevraagd is, op zijn minst een aimabele paardelul.