Waar was singer-songwriter Paolo Nutini al die jaren? ‘Misschien werd het me allemaal wat te groot’

Paolo Nutini in de Utrechtse popzaal De Helling. Beeld Félice Hofhuizen

Waar was Paolo Nutini? Wie vorige week het geluk had een kaartje of een plek op de gastenlijst te bemachtigen voor het concert van de Schotse singer-songwriter in het Utrechtse De Helling en de 35-jarige zanger zijn machtige strot hoorde opentrekken, leiding gevend aan een geweldige rockband, kon niet om de vraag heen.

Ja, daar was hij gelukkig weer, acht jaar na zijn derde en laatste album Caustic Love, dat hem behalve de hit Iron Sky ook festivaloptredens op Pinkpop, Lowlands én North Sea Jazz opleverde. En het klonk allemaal geweldig in die kleine Utrechtse zaal tussen driehonderd kaartjeskopers en zo’n dikke honderd genodigden aan wie Nutini zijn nieuwe album Last Night in the Bittersweet presenteerde. Maar toch, waar was Paolo Nutini al die tijd?

Acht jaar stilte is een lange tijd in de popmuziek, zeker als alles zo crescendo leek te gaan als met Paolo Nutini. Zestien jaar geleden maakten we met de Schotse zanger kennis. Zijn debuutalbum These Streets (2006) was dankzij sprankelende liedjes als New Shoes en Last Request een groot succes, in 2009 opgevolgd door het al even luchtige en pakkende Sunny Side Up. Goed, zijn fans moesten toen al even wachten op het derde album Caustic Love, dat pas vijf jaar later verscheen. Maar het album werd dankzij het soulvolle Cherry Blossom en het monumentale door een sample van Charlie Chaplin gedragen Iron Sky een groot succes.

Er volgden een paar jaar van touren over de hele wereld, maar Caustic Love kreeg maar geen vervolg. Paolo Nutini was weg, om nu pas weer terug te keren met zijn eerste album in acht jaar. Waar was hij al die jaren?

Vijf jaar in de luwte

‘Overal en nergens, is het even korte als flauwe antwoord’, zegt de opgeruimd ogende, opgewekt pratende zanger een dag voor zijn geweldige concert in Utrecht in een Amsterdams hotel. ‘Ik had me echt niet voorgenomen vijf jaar in de luwte te blijven of zo.’ Ook was het niet zo, zegt de zanger, dat hij in 2017 na een paar jaar touren langs steeds grotere zalen en festivals zo genoeg van de popwereld had dat hij voor zichzelf een lange pauze inlaste.

‘Dat hoor je vaak natuurlijk, en het had ook best gekund. Paolo Nutini die zich terugtrekt uit de muziek. Maar zo is het eigenlijk niet gegaan. Ik ben altijd muziek blijven schrijven en spelen. Ik hield hem alleen liever voor mezelf. Jullie hoorden niets van me en dat dit jaren duurde, realiseerde ik me pas toen ik me weer meldde bij mijn platenmaatschappij. Oké, jongens, zei ik, I’m in. Pas toen voelde ik enige druk. Op het moment dat ik die woorden uitsprak, eind vorig jaar, en er dus echt weer iets moest komen.’

Paolo Nutini: ‘Echt de tijd om me als mens te ontwikkelen, heb ik mezelf niet gegeven.’ Beeld Félice Hofhuizen

Er gingen vijf jaar aan het I’m in-moment vooraf, jaren waarin Nutini eigenlijk gewoon deed waar hij zin in had. ‘Ik heb veel gereisd. Op maandag dacht ik: waar zal ik eens heen gaan, dan vertrok ik voor een paar dagen naar Spanje, zei thuis dat ik donderdag weer terug was en bleef vervolgens twee maanden weg. Heerlijk, als je zoals ik je zoiets kunt permitteren en geld en tijd geen probleem zijn. En er ook eigenlijk niemand thuis op me wachtte.’

Zo reisde Nutini ook naar Mexico en New York, waar hij uiteindelijk de contouren voor zijn nieuwe album zou schetsen. ‘Natuurlijk had ik ook wat te overdenken. Wat wil je, ik was 18 jaar oud toen ik deze wereld instapte. Ontdekt in het afgelegen Paisley, een contract gekregen bij de grote platenmaatschappij Atlantic. De hele wereld een paar keer over geweest. Op alle kleine en grote podia en festivals gestaan, waar ik ontzettend van genoot. Maar het was toch ook wel fijn dat in 2017, na tien jaar, mijn agenda even leeg was en er niemand achter me aan zat met tourschema’s en andere verplichtingen.’

Geroepen door Amerika

In New York voelde Nutini zich even echt thuis, vertelt hij. ‘Ik weet nog dat ik daar drie jaar geleden was en dacht: Amerika roept mij. Hier ligt als muzikant mijn toekomst. Ik had het allemaal heel mooi uitgedacht toen ik thuis in Glasgow de feestdagen doorbracht. Begin 2020 zou ik terugkeren en voor een half jaar een huis in Austin, Texas betrekken. Daar wilde ik optreden op South By Southwest en mezelf opnieuw presenteren. Voor het eerst in mijn leven voelde ik dat ik echt over alles controle had en de juiste beslissing had genomen. Maar ja, er kwam natuurlijk niks van terecht, want net toen ik wilde vertrekken brak corona uit.’

Nutini bleef thuis, werkte in zijn eigen ‘homestudio’ aan nieuwe liedjes en draaide eindelijk alle platen die hij in de loop der jaren had gekocht en die eigenlijk vooral stof stonden te vangen.

‘Onderweg lp’s kopen op rommelmarkten, gewoon omdat ik de hoes mooi vond of omdat iemand me bepaalde platen had getipt, vond ik altijd een leuk tijdverdrijf. Maar ik deed er eigenlijk niets mee. Ja, voor Caustic Love had ik me een tijdje in oude soul verdiept. Maar die Otis Redding-periode lag inmiddels achter me. Ik kreeg ineens lol in oude new wave-muziek en Duitse krautrock. Ik woonde weliswaar in Glasgow, maar had geen idee van de Schotse muziekgeschiedenis. Platen van The Pastels in de jaren tachtig en Arab Strap in de jaren negentig werden favoriet, en de oude Simple Minds vind ik eigenlijk ook steengoed.’

Paolo Nutini in De Helling. Beeld Félice Hofhuizen

Terwijl Ed Sheeran en Harry Styles de wereld veroverden en nieuwe popsterren als Lewis Capaldi en Sam Fender in de media Nutini als grote inspiratie noemden, zat Nutini thuis in Glasgow te luisteren naar obscure indiebands en Schotse folk van John Martyn.

‘Dat moet een andere plaat hebben opgeleverd dan wanneer ik echt naar Amerika gegaan was. Al staan er ook wat nummers op mijn nieuwe plaat waarvoor de kiem daar gelegd is. Maar een liedje als Abigail is echt ingegeven door onze eigen folk.’

Nutini schreef het tijdens de lockdown in de tuin van zijn ouders. Opvallend is de regel ‘Lord I wanna get happy, before I get old’. Was Nutini de afgelopen jaren toch wat minder gelukkig dan hij eigenlijk wil toegeven?

Klootzak in de liefde

‘Ik ben altijd blij geweest met wat ik doe. Muziekmaken en vooral zingen vind ik het leukste dat er is. Maar echt de tijd om me als mens te ontwikkelen heb ik mezelf niet gegeven, of heb ik niet gekregen. Mijn halve leven ben ik de popmuzikant Paolo Nutini en dat bevalt goed, maar hoe ik mijn persoonlijk leven moet inrichten weet ik nog altijd niet. Dit nieuwe album, Last Night in the Bittersweet, is mijn manier om mijn leven tot nu toe samen te vatten. Bittersweet is volgens mij de juiste omschrijving. Mijn leven verliep zoet, maar heeft toch ook een bitter bijsmaakje. Ik ga niet de hele dag fluitend door het leven, zoals iedereen denkt. Ja, ik zit hier als die aardige, goedlachse jongen. Maar ik ben ook die klootzak in de liefde, bijvoorbeeld.’

Paolo Nutini: ‘Ik vind het heerlijk om weer helemaal opnieuw te beginnen.’ Beeld Félice Hofhuizen

Voor al die karaktereigenschappen heeft Nutini inmiddels de juiste stem gevonden. Op zijn nieuwe plaat horen we een zanger die het uitschreeuwt als een Rod Stewart of Joe Cocker om dan weer minzaam tokkelend op akoestische gitaar gas terug te nemen. Van zwaarmoedige post-rock via dromerige pop naar opgewekte britpop, alle genres beheerst Nutini, en op het kleine podium van De Helling kwam die veelzijdigheid vorige week misschien nog wel beter naar buiten dan op plaat.

Nutini waarschuwde er een dag eerder al een beetje voor. ‘Mijn nieuwe album vertelt waar ik nu in het leven sta, en dat is mooi. Maar de liedjes krijgen voor mij pas echt gewicht als ik ze live kan zingen. In de kern voel ik me een soulzanger, ik moet gevoelens uiten, van me af kunnen zingen. Dat doe ik eigenlijk het liefst in kleine zalen waar ik het publiek in de ogen kan kijken. Misschien werd het me allemaal wat te groot, en ben ik daarom zo lang weggeweest. Een idee zat er niet achter, maar ik vind het heerlijk om weer helemaal opnieuw te beginnen en te kijken waar ik nu sta.’

Paolo Nutini, Last Night in the Bittersweet. Atlantic/Warner.